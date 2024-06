Biden admite que "no debate tan bien como solía" pero defiende su capacidad para gobernar

Los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton defienden al demócrata tras el desastroso debate frente a Trump

Washington/Nueva York/El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió este viernes en un multitudinario mitin en Carolina del Norte que "no debate tan bien como solía", pero defendió su capacidad para gobernar e instó a los estadounidenses a compararlo con la alternativa: el ex presidente Donald Trump.

En un acto electoral convertido en un baño de masas, con constantes interrupciones de sus seguidores clamando por cuatro años más en el poder, Biden intentó acallar las críticas de quienes piden sustituirlo tras su débil actuación en el debate contra Trump.

"Sé que no soy un hombre joven, es evidente", dijo Biden entre aplausos, quien con 81 años es el mandatario de más edad en la historia del país.

"Sé decir la verdad. Distingo el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo"

"No camino con tanta facilidad como solía. No hablo con tanta fluidez. No debato tan bien como solía. Pero, esto es lo que sé. Sé decir la verdad. Distingo el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo", afirmó con voz enérgica.

Biden habló con un tono más firme y constante que el empleado durante el debate, donde su voz sonaba ronca debido a una gripe. Apoyado por un teleprompter, expuso argumentos más concisos contra Trump, describiéndolo como un peligro para la democracia estadounidense.

"Vamos a proteger y defender nuestra democracia. Eso es lo que está en juego en estas elecciones: nuestra libertad, nuestra democracia. La propia esencia de Estados Unidos, eso es lo que está en juego", argumentó.

La actuación de Biden fue bien recibida en algunos círculos demócratas, que se mostraron aliviados por la enérgica intervención del presidente, en contraste con su desempeño en el debate, según dijeron a EFE fuentes próximas al partido.

Además, la campaña utilizó inmediatamente extractos del mitin para promocionar la intervención del mandatario en redes sociales. Por ejemplo, utilizaron una parte en la que Biden clamaba: "¡Como millones de estadounidenses, sé que cuando te derriban, te levantas!" para combinarla con la canción Tubthumping de la banda británica Chumbawamba que, en su estribillo, repite: "Me derriban, pero me vuelvo a levantar. Nunca me van a dejar en el suelo".

Trump ha visto reforzada su posición por el caos desatado tras el encuentro

Por su parte, Trump aprovechó el día posterior al debate para celebrar su victoria ante miles de seguidores en un mitin en Chesapeake (Virginia), donde arremetió constantemente contra su rival, al que calificó como "el presidente más incompetente" en la historia de Estados Unidos.

"La pregunta que todo votante debería hacerse hoy no es si Joe Biden puede sobrevivir a un debate de 90 minutos, sino si Estados Unidos puede sobrevivir a cuatro años más del corrupto Joe Biden en la Casa Blanca", atacó Trump, a quien varios medios han señalado como ganador del debate.

Trump ha visto reforzada su posición por el caos desatado tras el encuentro, con varias fuentes demócratas citadas por medios estadounidenses hablando de "pánico" dentro del partido y, en algunos casos, pidiendo incluso que se busque un candidato alternativo a Biden.

The New York Times se sumó este viernes a esas peticiones en un editorial titulado Para servir a su país, el presidente Biden debería abandonar la carrera electoral, en el que el prestigioso periódico asegura que "el mayor servicio público que el señor Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección".

Lo que importa son los "hechos y la historia", defendió Bill Clinton

Mientras tanto, algunas de las figuras más importantes del Partido Demócrata se apresuraron a mostrar este viernes su apoyo a Biden.

El ex presidente Barack Obama (2009-2017) dijo en la red social X que las "malas noches de debate" pueden suceder, pero recordó que estas elecciones de noviembre son "entre alguien que ha luchado por la gente de a pie toda su vida y alguien que sólo se preocupa por sí mismo".

La ex secretaria de Estado Hillary Clinton, que se enfrentó a Trump en 2016, también mostró su apoyo a Biden y dijo en X: "La elección en estos comicios sigue siendo muy sencilla. Se trata de elegir entre alguien que se preocupa por usted (sus derechos, sus perspectivas, su futuro) y alguien que solo lo hace por sí mismo. Votaré por Biden".

Su marido, el ex presidente Bill Clinton (1993-2001), afirmó en X que prefería dejar la "valoración del debate a los analistas" y que, en su opinión, lo que importaba eran los "hechos y la historia", recordando las políticas adoptadas por Biden para luchar contra la pandemia, crear empleo, combatir el cambio climático y reducir la inflación.