Migrantes cubanos, venezolanos y haitianos salvan la cosecha de café en el sur de México

Ante la escasez de mano de obra local, cafeticultores de Chiapas recurren a extranjeros

Tapachula/Pequeños productores de café de la frontera sur de México señalaron este sábado a EFE que han sustituido la histórica mano de obra guatemalteca por migrantes haitianos, cubanos y venezolanos, contratados para el corte de café y para salvar la cosecha ante la escasez de trabajadores.

La cafeticultura enfrenta una de sus etapas más críticas por la falta de mano de obra, ligada al fenómeno migratorio que en los últimos años ha dejado a las comunidades de Chiapas, estado del sur de México, sin jóvenes en edad productiva que trabajen los cafetales, según cuentan los campesinos.

La migración hacia ciudades de México y Estados Unidos, añadieron, provocó que la mano de obra local prácticamente desapareciera, lo que implica que en muchas comunidades ya solo quedaron mujeres y personas adultas mayores.

Roberto Tomasini Pérez, productor de café robusta, contó a EFE que este año ha sido complicado conseguir personas de Guatemala y México que quieran trabajar en el campo la cosecha del café, por lo que ha sido una gran ayuda la aportación de migrantes de Haití, Cuba y Venezuela.

“Dejó de ser mínimo para ser altamente representativo. Empezamos con 10, que representó el 50%, después llegaron 20 y después 30, hicimos una transición de mano de obra centroamericana, guatemalteca, a haitianos, cubanos y venezolanos, que es algo representativo", explicó Tomasini.

Tapachula es la mayor ciudad de la frontera de México con Guatemala en el estado de Chiapas, uno de los principales productores de café de México.

Los cafeticultores estiman que la mano de obra tradicional se ha terminado, especialmente por los jóvenes que han abandonado las fincas.

Nara Irasema Pérez, cafetalera de la zona, precisó que ahora cuentan con personal migrante haitiano, lo que implica complicaciones de adaptación, pero es fundamental para la cosecha.

“No puede ser igual que los guatemaltecos, que están acostumbrados, los haitianos esperan que la mata de café esté como en Brasil, que pudieran cortar bastante, pero tienen que ir aprendiendo", reconoció.

Zacarías, migrante de Haití que trabaja en la zona alta de Tapachula en actividades de café, aseguró que le gusta laborar en el campo, donde contó que llegan decenas de migrantes a trabajar en el área de limpia, corte de café y secado de este grano.

“Tapachula está crítico, no hay trabajo, pero aquí si hay mucho trabajo, acá hay comida de todo, nos quedamos a dormir, yo tengo casi un mes trabajando, me siento bien. Cuando voy a hacer algo me gusta trabajar. Bien, todo está bien, hay que trabajar, buscar la manera: somos guerreros”, subrayó.

México ha pasado de ser país de tránsito en el flujo migratorio hacia Estados Unidos a convertirse en destino ante el endurecimiento de las restricciones migratorias del presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca hace un año.

Por ello, el objetivo de muchos migrantes ahora es tener un estatus legal en México para poder trabajar y establecerse en el país.