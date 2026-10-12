Casi un millar de niños han muerto durante la guerra de Ucrania

Rusia atacó este lunes un edificio residencial en Járkov, Ucrania, donde se reportaron 12 personas heridas, incluido un niño

Según el medio independiente ruso 'Meduza', hasta septiembre pasado había confirmado 873 decesos de menores en Ucrania y 67 en Rusia

Moscú/Casi un millar de niños han fallecido en Ucrania y Rusia como consecuencia de la guerra que comenzó en febrero de 2022, según publica este lunes el medio independiente ruso Meduza.

De acuerdo con el portal, la guerra ha sido la causa de al menos 940 defunciones de menores de 18 años.

Para sacar esa cifra, los periodistas analizaron datos de organizaciones internacionales, autoridades de ambos bandos, así como publicaciones en redes sociales, informes policiales y artículos de prensa, entre otras fuentes abiertas.

Casi todos los casos fueron confirmados por dos o más fuentes.

Las muertes de menores en territorio ucraniano dentro de las fronteras de 1991, es decir, junto con Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón

Meduza subraya que su análisis incluye las muertes de menores en territorio ucraniano dentro de las fronteras de 1991, es decir, junto con Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, que fueron anexionados por Moscú entre 2014 y 2022.

Los datos correspondientes a Rusia incluyen solo el territorio del país reconocido internacionalmente.

Según el medio, para septiembre pasado, se habían confirmado 873 muertes en Ucrania y 67 en Rusia.

Se trata solo de una estimación inicial, ya que el número real de víctimas puede ser mucho mayor, indica Meduza, que subraya que este año el número de fallecimientos entre los menores rusos y ucranianos ha aumentado en comparación con otros periodos de la guerra.