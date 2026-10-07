Tres de los niños que han muerto en el ataque ruso a Priluki tenían solo un año de edad

Daños en un edificio residencial de cinco pisos tras un ataque ruso en Priluki, región de Cherníguiv, Ucrania, este miércoles.

Kiev/Moscú/Tres de los niños que han muerto en el ataque ruso contra la ciudad de Priluki de la región de Cherníguiv del norte de Ucrania, en el que han perdido la vida al menos 18 personas, tenían solamente un año de edad, según informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"En estos momentos se sabe de 18 personas muertas, cuatro de ellas niños: Oleksandr, Kirilo y Serguí, que tenían solo un año, y Maksim, de ocho", dijo el mandatario a través de su cuenta de X.

Zelenski explicó que, en el momento de la publicación de su mensaje, los servicios de emergencias seguían buscando desaparecidos entre los escombros del edificio de viviendas de varias plantas destruido en el ataque ruso, que se produjo durante las primeras horas de este miércoles.

"Esto es lo que elige Moscú pese a todos nuestros esfuerzos con nuestros socios para avanzar hacia la paz"

Zelenski agregó que 15 personas, entre ellas un menor, fueron rescatadas con vida bajo los cascotes, y dijo de esta y otras acciones del Ejército ruso que obedecen a "una elección deliberada del terror".

"Esto es lo que elige Moscú pese a todos nuestros esfuerzos con nuestros socios para avanzar hacia la paz", dijo Zelenski, que pidió reaccionar a los ataques letales de hoy con más presión sobre Rusia y ayuda militar adicional para Ucrania. "Es importante que los líderes lo entiendan. Es importante que el mundo no calle hoy".

Rusia volvió a atacar la retaguardia ucraniana esta madrugada con decenas de drones y de misiles en otro gran ataque dirigido contra regiones como Kiev, Cherníguiv, Poltava, Kirovograd, Dnipropetrovsk y Odesa en el que han muerto al menos 24 personas y en el que fueron alcanzadas infraestructuras del sistema energético y la industria militar, así como numerosas viviendas.

“Uno de los objetivos clave fue nuestra infraestructura energética”, señaló en X el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que denunció que el ataque ruso provocó daños en múltiples viviendas de las regiones afectadas.

Canales de Telegram de Kiev han informado de que fue alcanzada por segunda vez en una semana la principal central térmica de la región capitalina, que es clave también para el abastecimiento eléctrico en dos regiones circundantes.

Dos de las 24 víctimas mortales del ataque ruso comunicadas por Ucrania se registraron en el distrito de Dárnitsia de la capital ucraniana

Según el Ministerio de Defensa ruso, en la capital ucraniana fueron atacadas la empresa Smart Ammunition, “que ensambla y almacena misiles” ucranianos de varios tipos, y otras plantas y talleres dedicados –según el parte castrense ruso– a la producción de armamento.

Dos de las 24 víctimas mortales del ataque ruso comunicadas por Ucrania se registraron en el distrito de Dárnitsia de la capital ucraniana.

El Ministerio de Defensa ruso dijo haber alcanzado una empresa supuestamente vinculada a la producción de misiles ucranianos Flamingo en la ciudad de Priluki de la región norteña de Cherníguiv.

Precisamente en Priluki murió el mayor número de personas debido al ataque ruso. Según el Servicio de Emergencias ucraniano, 18 personas, entre ellas cuatro menores de edad, perdieron la vida al destruir un bombardeo el edificio en el que se encontraban. Otras cincuenta personas resultaron heridas. Un medio local dijo que la ciudad fue atacada de forma “masiva” con misiles.

Moscú asegura además haber golpeado la empresa aeroespacial Makarov de la ciudad de Dnipró, que fabricaría misiles Flamingo y drones de varios tipos, y dos empresas de Kremenchuk, en la región de Poltava, que según los rusos estarían especializadas en la producción de lanzaderas para los Flamingo y de municiones.

Dos personas han perdido la vida en Kremenchuk, según las autoridades ucranianas, que han dado cuenta de daños en zonas residenciales y también en un área industrial

Dos personas han perdido la vida en Kremenchuk, según las autoridades ucranianas, que han dado cuenta de daños en zonas residenciales y también en un área industrial.

En la lista de objetivos alcanzados presentada por Rusia figura asimismo un taller de componentes para drones de la ciudad de Oleksandria, en la región de Kirovograd. Las otras dos víctimas mortales del ataque ruso de hoy de las que ha informado Ucrania se han registrado en esa ciudad.

Por último, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado ataques exitosos contra una planta mecánica de la región nororiental ucraniana de Járkov también supuestamente implicada en el proceso de producción de Flamingos y contra una planta en la que se fabrican drones navales en el puerto de Izmail de la región de Odesa, en otro de cuyos puertos habría sido golpeado un buque que transportaba bienes militares y de doble uso para el Ejército ucraniano.

Según el presidente Zelenski, Rusia ha lanzado esta madrugada contra Ucrania un total de 70 misiles, entre ellos un buen número de misiles balísticos.

El parte de la Fuerza Aérea ucraniana muestra que sus defensas aéreas derribaron 39 misiles de crucero, 5 misiles balísticos y 117 de los 130 drones empleados por los rusos en el ataque.

Misiles y drones no interceptados impactaron en 18 localizaciones de Ucrania no especificadas en ese parte.

Ucrania dejó de informar este verano del número total de misiles balísticos y antibuque que Rusia usa en sus ataques debido a la caída estrepitosa de sus porcentajes de interceptación de este tipo de armamento.

“Los misiles balísticos rusos siguen siendo nuestro principal reto”, reconoció tras este último ataque Zelenski, que insistió en la necesidad urgente para Ucrania de recibir de sus aliados misiles adicionales para sistemas Patriot, los únicos capaces de responder con garantías a las capacidades balísticas rusas.

Zelenski había advertido en la víspera que Rusia preparaba un ataque masivo contra la retaguardia ucraniana. El presidente ucraniano dijo haber recibido información de su inteligencia en este sentido.