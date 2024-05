Muere en Ucrania un ex agente cubano de la Seguridad del Estado reclutado por Moscú

La Habana/El cubano Mario Alberto Céspedes Pérez, que se desempeñaba como mercenario en el frente de Ucrania combatiendo por Rusia, ha fallecido al ser alcanzado por un ataque con drones, el pasado 14 de mayo, según CubaNet.

Como reveló el mismo medio independiente, Céspedes Pérez había formado parte en la Isla del Ministerio del Interior como colaborador de la Unidad Territorial de la Seguridad del Estado, en Puerto Padre, Las Tunas. Como policía político, vigilaba y acosaba a opositores, activistas de derechos humanos y periodistas independientes en la Isla.

En enero de 2023, Céspedes Pérez, junto con Michael Méndez (otro joven cubano), fue noticia en medios independientes, tras un intento de ingresar de manera ilegal a la Unión Europea. El hombre estuvo en peligro de muerte cuando quiso cruzar la frontera entre Bielorrusia y Polonia en su travesía hacia territorio europeo.

En un primer momento, Céspedes Pérez, que en Cuba había sido también empleado del Centro de Higiene y Epidemiología de Puerto Padre, solo fue reportado como un migrante más por la prensa. Tras su odisea por la frontera bielorrusa, recaló en Moscú el año pasado. Según sus publicaciones, ya no disponibles en Facebook, quedó a la deriva en la capital rusa, a la espera de apoyo del Gobierno cubano, algo que nunca llegó, según sus últimos post.

El cubano fue alcanzado por un ataque con drones el pasado 14 de mayo, según 'CubaNet'

Ya en Rusia ingresó a las filas de la “legión internacional” del Ejército de ese país, que integra a cientos de cubanos, cooptados a través de ofertas de trabajo, con la promesa de salarios de 250.000 rublos (cerca de 2.500 euros) al mes, sin especificar, en muchos casos, el verdadero destino.

Uno de estos casos fue el de Frank Darío Jarrosay Manfugás, un músico de 35 años de Guantánamo, que, con una promesa laboral, se fue al frente de batalla en Ucrania, donde fue detenido. Fue entrevistado en exclusiva por 14ymedio el pasado abril.

Un grupo de hackers filtró, a través de la página InformNapalm, los datos de más de 250 combatientes cubanos en Ucrania (aunque Ucrania sitúa entre 400 y 3.000 el número de mercenarios cubanos al servicio de Rusia), que recibieron supuestamente todo tipo de ventajas para ellos y sus familiares.

Hasta ahora, y desde que anunció a bombo y platillo, en septiembre de 2023, la desarticulación de una presunta red de reclutamiento de cubanos, el régimen se ha desentendido del tema, aunque no ha escatimado sus muestras de apoyo a Moscú. Como país firmante del convenio de La Haya, su deber es “impedir la formación de grupos mercenarios en su territorio con el fin de intervenir en un conflicto armado ante el que han decidido permanecer neutrales”. No obstante, esta misma normativa no considera que los Estados sean responsables “cuando los individuos cruzan la frontera por voluntad propia para ofrecer sus servicios a los beligerantes”.

En aquel septiembre, el embajador de Cuba en Rusia, Julio Antonio Garmendia Peña, dijo a la agencia estatal RIA Nóvosti: “No tenemos nada en contra de los cubanos que sólo quieren firmar un contrato y participar legalmente en esta operación con el Ejército ruso. Pero nos oponemos a la ilegalidad y estas operaciones que no tienen nada que ver con el ámbito legal”.

El Gobierno detuvo a 17 personas después de que diversos medios difundieran que había grupos de mercenarios de ese país combatiendo del lado ruso en la invasión de Ucrania. Sin embargo, en redes y medios independientes han seguido saliendo a la luz nuevos casos de cubanos contratados por Rusia.

Especialistas han señalado a la revista Político que es posible deducir que el apoyo o anuencia del Gobierno cubano a esta cooptación es “obvio”, pero también que no hay “evidencia de participación directa”.