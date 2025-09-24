Un muerto y dos heridos en el tiroteo a un centro de Inmigración en Texas

Agentes del Departamento de Policía de Dallas, en una imagen de archivo.

Madrid/Austin (Texas)/Tres personas han sido alcanzadas este miércoles en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas (Texas) por los disparos de un francotirador que, según las autoridades, falleció después a causa de una "herida autoinflingida". Una de las víctimas murió en el lugar y las otras dos fueron trasladadas al Hospital Parkland. No se sabe sobre su estado de salud.

El sospechoso disparó hacia las instalaciones de ICE, al noreste de Dallas, desde un edificio aledaño, indicó Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la cadena Fox News. Entre las víctimas hay migrantes que estaban detenidos en el edificio, añadió la portavoz, que especificó que ningún agente de ICE o policía local fue herido.

"Creemos que estaba disparando contra las fuerzas del orden y los detenidos desde un edificio de apartamentos", declaró McLaughlin. "Había detenidos entre las víctimas del tiroteo".

"Las primeras pruebas que hemos visto de las balas encontradas cerca del presunto tirador contienen mensajes anti-ICE"

El FBI informó durante una conferencia de prensa que investiga el tiroteo como "un acto de violencia selectiva". "Las primeras pruebas que hemos visto de las balas encontradas cerca del presunto tirador contienen mensajes anti-ICE", declaró Joe Rothrock, agente especial a cargo de la oficina de Dallas.

La Policía de Dallas confirmó el incidente, asegurando que recibieron una llamada a las 6:40 hora local pidiendo "apoyo" a un agente y adelantó que la investigación preliminar determinó que el sospechoso disparó desde un "edificio gubernamental" adyacente a las instalaciones de ICE.

A pesar de que las autoridades aseguran que se desconoce aún el motivo tras el ataque, varios funcionarios del Gobierno de Donald Trump, incluyendo el vicepresidente, JD Vance, lo vincularon de inmediato con la "violencia" y las amenazas contra "las fuerzas del orden".

"El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe parar", indicó el republicano en su plataforma de la cuenta X.

Este es el tercer incidente similar en lo que va del año en Texas.

En julio las autoridades acusaron a 10 personas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, que dejó a un policía herido y que el Departamento de Justicia consideró "ataque organizado".

Ese mismo mes, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde provocó un tiroteo cruzado que dejó al menos un herido.