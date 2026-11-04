El muro rojo de los republicanos en Florida resiste a la ola azul demócrata en EE UU

El republicano Byron Donalds, aliado de Trump, se convirtió en el primer gobernador de raza negra electo en Florida.

Miami/El muro rojo de los republicanos en Florida resistió este martes, aunque con algunas grietas, a la ola azul de los demócratas en el resto de Estados Unidos en las elecciones de medio mandato, con lo que se consolida como uno de los bastiones del presidente Donald Trump, residente del estado.

El republicano Byron Donalds, aliado de Trump, se convirtió en el primer gobernador de raza negra electo en Florida, mientras Ashley Moody venció a la socialista democrática Angie Nixon en la contienda por el escaño en el Senado que dejó Marco Rubio cuando se convirtió en el secretario de Estado de Estados Unidos.

Mientras los demócratas recuperaban el Congreso, con gobernaciones y escaños del Senado en históricos estados republicanos, como Texas, Georgia y Ohio, así como senadores en Carolina del Sur, Kansas y Iowa, los republicanos resistían en Florida, donde también venció el fiscal general James Uthmeier, respaldado por Trump.

El límite de la ola azul lo personificó en Miami el demócrata Elliott Rodríguez, rival en el distrito 27 de la congresista republicana María Elvira Salazar, conocida por cuestionar las deportaciones de Trump en un anuncio de campaña que convirtió la contienda en una de las de mayor interés nacional.

Al quedarse a unos 1.000 votos de Salazar, el ex periodista de origen cubano se despidió de la fiesta de sus simpatizantes, aunque la contienda aún no tiene un resultado definitivo

Al quedarse a unos 1.000 votos de Salazar, el ex periodista de origen cubano se despidió de la fiesta de sus simpatizantes, aunque la contienda aún no tiene un resultado definitivo. "Vamos a contar todos los votos. Hasta que el último voto se cuente, no vamos a decir si ganamos o no ganamos, pero tenemos fe, somos muy positivos y estamos muy orgullosos de la campaña que hemos manejado", expresó Rodríguez.

El desafío de los demócratas en Florida, incluso entre los latinos, lo anticipó desde la mañana Nancy Cantos, una votante de origen ecuatoriano que llegó a Miami Beach ataviada con una gorra roja que decía 'Trump 2024' y vaticinó que el estado será "siempre republicano".

"Siempre le apoyo a mi presidente y que Dios le bendiga porque el país está como está gracias a él. El mundo entero tiene que agradecer a Trump", declaró Cantos en una entrevista con EFE. "Ha puesto al país en orden, ha sacado a mucha gente que los otros presidentes dejaron entrar y que han hecho tanto daño", añadió.

Dentro de los 28 distritos para la Cámara de Representantes, los demócratas aventajaban en siete, incluyendo tres clave rediseñados ('gerrymandering') por el gobernador republicano Ron DeSantis con una significativa población hispana: Jared Moskowitz en el 25, Kathy Castor en el 14 y Pia Dandiya en el 22.

Pero la ola azul no se materializó en el estado, mientras la analista local Liz Rebecca Alarcón reconoció la fortaleza de los republicanos pese a los avances de los demócratas, con quienes ella simpatiza.

"A lo largo de los últimos 30 años han sido mucho más organizados y persistentes que nosotros. Es la verdad. Han tenido una banca de candidatos, han invertido en apoyar a personas que se lancen en todos los escaños a lo largo del estado y a los demócratas nos ha faltado un poco eso", comentó a EFE.

Aunque votantes consultados por EFE expresaban en Florida las mismas preocupaciones que en el resto de Estados Unidos, como las deportaciones, la inmigración y el costo de vida, muchos latinos, en particular cubanos, apuntaron que se mantendrían con los republicanos por temor al supuesto "comunismo" de sus rivales.

Millie Herrera, integrante cubana del Partido Demócrata que vivió en Venezuela, expuso a EFE que es necesario dejar atrás la "ridiculez" de la supuesta amenaza del "socialismo".

"Yo sé lo que es la persecución y cuando yo escucho a este señor que está en la Casa Blanca, en la forma en que él se expresa, caramba, me recuerda a lo que yo viví en Cuba, que si tú decías algo en contra de ese régimen, te desaparecían", manifestó en una entrevista durante el evento de Elliott Rodríguez.

"Yo sé lo que es la persecución y cuando yo escucho a este señor que está en la Casa Blanca, en la forma en que él se expresa, caramba, me recuerda a lo que yo viví en Cuba, que si tú decías algo en contra de ese régimen, te desaparecían"

Las elecciones han dejado, por lo demás, una sucesión de primeras veces y de logros de las minorías por todo el país, que contará de manera inédita con un senador musulmán (por Míchigan) y con una mujer latina gobernando Texas.

Los triunfos del demócrata Abdul El-Sayed en las elecciones al Senado de EE UU por el estado de Míchigan y de la demócrata de origen mexicano Gina Hinojosa, quien se convirtió este miércoles en la primera mujer y también en la primera persona latina que gobernará Texas, tradicional bastión republicano, son solo algunos de los hitos de unos comicios marcados por el cambio.

La victoria histórica de los demócratas James Talarico al Senado y Gina Hinojosa a la gobernación en Texas este martes terminó con más treinta años de dominio republicano en el estado.

"David no era tan grande ni tan fuerte como Goliat. No tenía tantas armas, pero tenía esperanza. (…) Y esta noche, sí, esta noche, hemos derrotado a Goliat", dijo Talarico, exlegislador estatal y seminarista presbiteriano, en un acto en Austin (Texas).

El demócrata Xavier Becerra se convertirá en el primer gobernador de origen latino al frente del gobierno de California en más de 150 años.

"Qué gran noche para ser californiano. Qué gran noche para ser estadounidense, para ser hijo de inmigrantes de la Unión, para estar de pie en la victoria junto a todos vosotros", dijo Becerra en un discurso en Sacramento, la capital de California, tras conocerse los primeros resultados que lo daban por vencedor de la contienda.

La demócrata Deb Halaand ganó la carrera a gobernadora de Nuevo México, convirtiéndose así en la primera mujer indígena que ocupa esa posición política en la historia de Estados Unidos. Haaland se hará con el cargo tras su paso por la Administración del presidente Joe Biden como secretaria de Interior entre 2021 y 2025, donde fue la primera nativa americana en formar parte del Gabinete de Estados Unidos, principal órgano asesor del presidente conformado entonces por la vicepresidenta, Kamala Harris, y el resto de titulares de los departamentos federales.

La demócrata Keisha Lance Bottoms, ex alcaldesa de Atlanta, será la primera mujer de raza negra en ocupar la Gobernación de Georgia, venciendo al republicano Richard Lee Jackson, un multimillonario estadounidense, hombre de negocios y fundador de la compañía Jackson Healthcare.

El candidato demócrata por New Hampshire al Senado, Chris Pappas, venció este martes a su rival republicano y se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en el Senado de Estados Unidos. Pappas se impuso al republicano John Sununu y mantuvo el escaño para la bancada demócrata que hasta ahora ocupaba la senadora Jeanne Shaheen. La victoria de Pappas, casado con un hombre, supone un avance significativo tras la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra los derechos de las personas LGTBIQ+, especialmente contra la comunidad trans.

La victoria de Pappas, casado con un hombre, supone un avance significativo tras la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra los derechos de las personas LGTBIQ+, especialmente contra la comunidad trans

Además, las elecciones dejaron el mayor grupo de legisladores socialistas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de que al menos siete de los candidatos impulsados por los Socialistas Democráticos de EE UU (DSA) se impusieran a sus rivales.

La ola demócrata en los comicios legislativos revalidó la victoria de las dos candidatas socialistas que ya formaban parte de la cámara baja de EE UU: la legisladora por Nueva York Alexandria Ocaso-Cortez (AOC), elegida para un quinto mandato consecutivo, y la legisladora por Míchigan Rashida Tlaib, que asumió el cargo en 2019.

Junto a AOC, que baraja aspirar a la Casa Blanca en 2028, las también neoyorquinas Darializa Ávila Chevalier y Claire Valdez se impusieron a sus rivales republicanos y consiguieron un escaño en la Cámara de Representantes de EE UU. Ambas contaron con el apoyo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a quien el DSA impulsó hace un año en la carrera al consistorio de la Gran Manzana.

En Míchigan fue elegido el candidato socialista Donavan McKinney, actual miembro de la Cámara de Representantes estatal, que obtuvo más del 90% de los votos. El representante estatal de Pensilvania Chris Rabb, también impulsado por el DSA, fue elegido miembro de la cámara baja, al igual que la aspirante por Colorado Melat Kiros, de origen etíope, que se convirtió en la primera mujer de la Generación Z elegida para el Congreso.

En California, donde los colegios han cerrado más tarde, las candidatas del DSA Angela Gonzales-Torres y Mai Vang aspiran a imponerse a sus rivales del Partido Demócrata. Los candidatos electos ganaron hace unos meses las respectivas primarias demócratas celebradas en sus distritos, que en su mayoría están considerados bastiones demócratas.

La representación de los socialistas en el Congreso de EE UU ha sido tradicionalmente escasa. El primero fue el legislador de Wisconsin Victor Berger en 1910.

En cuanto al voto latino, su influencia en el giro ha sido marcada en algunos casos, como el de Texas, donde Talarico amplió la ventaja demócrata en Bexar, un condado con cerca del 60% de población hispana.

En el distrito 15 de ese mismo estado, donde Trump se impuso en 2024 por unos 18 puntos, el demócrata Bobby Pulido logró victorias en dos territorios relevantes: aventajaba a la republicana Monica De La Cruz por 49,1 puntos en Hidalgo, condado que Trump había ganado por apenas 2,9 puntos, y por 45,6 puntos en Brooks, donde Harris había vencido al republicano por 9,6 puntos.

Otro ejemplo de esta tendencia fue la reelección del demócrata Gabriel Vasquez en el segundo distrito de Nuevo México, una circunscripción del sur del estado con una importante presencia hispana

Otro ejemplo de esta tendencia fue la reelección del demócrata Gabriel Vasquez en el segundo distrito de Nuevo México, una circunscripción del sur del estado con una importante presencia hispana que Trump había ganado en 2024 por 1,8 puntos.

En Colorado, el demócrata Manny Rutinel recuperó el octavo distrito, de mayoría hispana, al derrotar al republicano Gabe Evans en una circunscripción donde Trump se había impuesto por 1,8 puntos en las últimas presidenciales. El escaño había pasado a manos republicanas hace dos años, cuando Evans venció por menos de un punto a la demócrata Yadira Caraveo.

Según la encuesta a pie de urna de NBC News, el 60% de los votantes latinos respaldó a candidatos demócratas a la Cámara de Representantes en 2026, frente al 51% que votó por Harris en 2024. El apoyo republicano cayó al 35%, frente al 46% que obtuvo Trump hace dos años.

El respaldo demócrata igualó el registrado en las elecciones legislativas de 2022, aunque quedó por debajo del 69% alcanzado en las de mitad de mandato de 2018.