Nancy Pelosi sugiere que Biden debería repensar su candidatura a la reelección

Washington/La ex presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense Nancy Pelosi, una de las figuras más importantes del Partido Demócrata, sugirió este miércoles que el presidente Joe Biden debería repensar su candidatura a la reelección.

“Le corresponde al presidente decidir si se va a postular. Todos le estamos animando a que tome esa decisión, porque el tiempo apremia”, indicó en declaraciones al programa ‘Morning Joe’ de la cadena MSNBC preguntada sobre si Biden cuenta con su apoyo explícito.

La legisladora de California, de 84 años, es hasta ahora el cargo de mayor peso del partido que le pide sopesar si sigue en la contienda electoral frente al expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), que ha ganado fuerza tras el debate electoral del 27 de junio.

“Quiero que haga lo que él decida hacer. Sea lo que sea lo que decida, vamos con eso”

Pelosi destacó que Biden es respetado dentro del partido, pero subrayó que la gente quiere que tome una decisión, un mensaje que contrasta con el apoyo explícito que dio ayer una parte importante del liderazgo demócrata en el Capitolio.

La ex presidenta de la Cámara de Representantes pareció obviar que el líder demócrata ha subrayado en los últimos días no solo que no prevé retirar su candidatura, sino que en su opinión es el mejor posicionado para vencer a Trump.

“Quiero que haga lo que él decida hacer. Sea lo que sea lo que decida, vamos con eso”, apuntó Pelosi, dejando caer que se deje primero tiempo a Biden para encargarse de la cumbre de la Otan, que se celebra desde este martes y hasta el jueves en Washington y en la que el presidente es el anfitrión.

Los llamamientos en favor de una retirada electoral de Biden han surgido tras el cara a cara con Trump de finales de junio, en el que el demócrata apareció titubeante, sin capacidad para acabar algunas frases o para rebatir las mentiras del republicano.

Hasta ahora, una decena de congresistas demócratas de menor rango han hecho saber sus dudas sobre que Biden sea su mejor opción para ganar el 5 de noviembre, pero este también ha logrado el apoyo entre otros del caucus hispano de los demócratas en el Congreso y también del afroamericano.

Según las últimas encuestas, Trump aventaja a Biden. La media de sondeos efectuada por la web FiveThirtyEight refleja que acapara el 42,1% de las intenciones de voto, 2,1 puntos porcentuales más que su rival.

Por otro lado, el ex presidente Donald Trump ha aprovechado el primer mitin de campaña que ha ofrecido tras el debate presidencial del pasado mes para hacer escarnio de las facultades mentales del presidente Biden, de quien dijo es “mentalmente incompetente” para otro mandato.

“Esta noche le estoy ofreciendo a Joe la oportunidad de redimirse ante el mundo”

El virtual candidato republicano ha brindado un acto de campaña en el club de golf de su propiedad en la ciudad de Doral, donde, al contrario de lo que se llegó a especular, no reveló a su candidato a vicepresidente en las elecciones de noviembre, y optó por hacer mella del desempeño de Biden en el debate.

Sobre las 8 de la noche, una hora más tarde de lo anunciado, Trump subió al estrado vestido con traje azul y con una gorra roja en la que se lee el lema de su campaña (“Hacer EE.UU. grande otra vez”), al son del God Bless the USA, de Lee Greenwood, la canción con la suele comenzar sus mítines.

Trump aprovechó la ocasión para retar a su oponente en las elecciones de noviembre próximo a un partido de golf de 18 hoyos en su resort de Doral, y prometió que de perder donaría un millón de dólares a la organización benéfica que eligiera Biden.

“Esta noche le estoy ofreciendo a Joe la oportunidad de redimirse ante el mundo”, se jactó el ex presidente, quien agregó que Biden es “mentalmente incompetente” para continuar en la Casa Blanca.