Tras negociar en Riad, Rusia y EE UU se han alejado del "borde del abismo", dice Lavrov

Moscú/Rusia y Estados Unidos han comenzado a alejarse del "borde del abismo" tras las negociaciones de Riad, afirmó este miércoles el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. "Hemos comenzado a alejarnos del borde del abismo al que llevaron nuestras relaciones la Administración de (Joe) Biden, pero estos son solo los primeros pasos", dijo Lavrov al intervenir ante la Duma o cámara de diputados.

Subrayó que las conversaciones el martes en la capital saudí se desarrollaron en una "atmósfera positiva" y que los "propósitos fueron correctos". "Vamos a ver cómo se desarrolla la situación más adelante, qué pasos se darán", agregó.

Al mismo tiempo, Lavrov advirtió de que "siempre habrá problemas", pero recalcó que "lo importante es reunirse, escuchar y oír". Afirmó que en Riad el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó que, "cuando hay divergencias de intereses, los países responsables, incluidos por supuesto Rusia y EE UU, no deben permitir que estas divergencias desemboquen en una confrontación y, más aún, en una confrontación funesta para muchos otros países".

En el curso de su intervención ante los diputados, el ministro se refirió también a lo que denominó el auge del neonazismo en Ucrania, una serie de países de la Unión Europea y Canadá, donde –dijo– se ha radicado una "diáspora de millones de colaboracionistas con Hitler". "Prestaremos atención constante a aunar los esfuerzos internacionales para contrarrestar cualquier manifestación de neonazismo, rusofobia y otras formas de intolerancia racial y religiosa", recalcó Lavrov.

El presidente francés, Emmanuel Macron, organiza este miércoles una nueva reunión de crisis sobre Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, organiza este miércoles una nueva reunión de crisis sobre Ucrania tras la del lunes, esta vez por videoconferencia, para analizar la situación una vez que se ha producido un primer encuentro público y físico entre los responsables de Estados Unidos y de Rusia.

En espera de que se conozcan todos los participantes de esta videoconferencia, Macron ha indicado en una entrevista a la prensa regional francesa que se va a hacer "con varios Estados europeos y no europeos" y que en los próximos días habrá hablado con los líderes de los 27.

El presidente francés habló el martes con Donald Trump tras el encuentro en Riad de Rubio y Lavrov. Lo hizo para insistir una vez más en que "la preocupación de todos es que un simple alto el fuego no resolverá para nada el conflicto" y la prueba es el antecedente de los acuerdos de Minsk hace diez años entre Moscú y Kiev, apadrinados en particular por Francia y Alemania que "Rusia no respetó".

Aunque Macron reconoce que los movimientos de Trump pueden "reiniciar un diálogo útil" con Putin, insiste en que el mensaje al inquilino de la Casa Blanca es que "una paz duradera no puede negociarse sin Ucrania" y que los europeos, que desde el comienzo de la guerra han apoyado a Kiev económica y militarmente, deben estar también implicados. Sobre todo por las "garantías de seguridad" que podrán aportar en caso de un acuerdo de paz.

Sobre ese respecto, el presidente francés clarificó su posición sobre un eventual envío de tropas europeas a Ucrania y subrayó, en primer lugar, que Francia no pondrá soldados "beligerantes en un conflicto, en el frente".

Por su parte, los países de la Unión Europea llegaron este miércoles a un acuerdo político sobre un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que será aprobado formalmente el lunes con ocasión del tercer aniversario de la invasión de Ucrania. Las nuevas sanciones incluyen más medidas contra los buques de la llamada flota fantasma rusa que ayudan a que Moscú esquive las sanciones a su petróleo, así como la prohibición de importar aluminio de Rusia y de exportarle servicios de refinería de crudo y gas, informaron varias fuentes diplomáticas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el acuerdo en un mensaje en redes sociales

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el acuerdo en un mensaje en redes sociales y aseguró que la UE "está tomando medidas aún más drásticas contra la elusión de las normas, apuntando a más buques de la flota fantasma de Putin e imponiendo nuevas prohibiciones de importación y exportación". "Nos comprometemos a mantener la presión sobre el Kremlin", enfatizó.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, dijo en redes sociales que al imponer "medidas más estrictas contra la elusión, nuevas prohibiciones de importación y exportación y sanciones a la flota en la sombra de Putin, estamos cerrando puertas traseras para que opere la maquinaria bélica de Rusia". "El Kremlin no doblegará nuestra determinación", aseguró Kallas, que ha propuesto una nueva iniciativa para aumentar la ayuda militar de la UE a Ucrania, aunque el nivel de ambición que tendrá lo definirán los Estados miembros, indicaron fuentes comunitarias.

El pactado este miércoles es el decimosexto paquete de sanciones de la UE contra Rusia desde el inicio de la guerra, y los ministros de Exteriores comunitarios prevén aprobarlo formalmente el próximo lunes 24 durante un Consejo en Bruselas –en el que también abordarán el nuevo paquete de ayuda a Kiev propuesto por Kallas–, fecha que marca el tercer aniversario del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania.

En esta ocasión, las medidas restrictivas europeas contemplan la prohibición de transacciones con once puertos y aeropuertos de Rusia para evitar la elusión del tope al precio del petróleo ruso y otras sanciones impuestas por la UE. También la exclusión del sistema bancario internacional swift de trece bancos y la prohibición de realizar transacciones financieras con otras tres instituciones.

Además, se añadirán otros 73 buques a la lista de navíos sancionados por pertenecer a la flota fantasma rusa, y se suspenderán las licencias de radiodifusión en la UE de ocho medios de comunicación rusos. Los Veintisiete también van a incluir a 53 nuevas entidades a la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que la UE considera que son usuarios finales militares, forman parte del complejo militar e industrial de Rusia o tienen vínculos comerciales o de otro tipo con su sector de la defensa y la seguridad.

La lista general de sancionados se ampliará por su parte en 48 personas y 35 entidades

La lista general de sancionados se ampliará por su parte en 48 personas y 35 entidades, que estarán sometidas a la congelación de activos y a la prohibición de entrada en la UE. A nivel sectorial, los países de la Unión han pactado nuevas prohibiciones de exportar precursores químicos, cromo y otros productos utilizados en electrónica, y de prestar servicios de refinería de petróleo y gas. Se vetará igualmente la importación de aluminio desde Rusia.

También se impondrán requisitos adicionales de aprobación para los drones y nuevos criterios de sanción para quienes apoyen a la industria militar rusa y los propietarios y operadores de la flota fantasma, incluidos los capitanes. Por último, los países comunitarios han acordado equiparar elementos del régimen de sanciones contra Bielorrusia, así como otros relativos a las zonas no controladas por el Gobierno de Kiev.