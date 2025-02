El Ejército de Israel asegura que Hamás mató "a sangre fría" a los niños de la familia Bibas

Una investigación forense reveló que los rehenes no murieron durante un ataque israelí, como declara el grupo terrorista

Tel Aviv (Israel)/El portavoz del Ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, dijo este viernes en una comparecencia ante los medios que los milicianos de Gaza mataron "con sus propias manos" a los rehenes Ariel y Kfir Bibas, de cuatro años y nueve meses cuando fueron capturados, y no disparándoles. "Frente a las mentiras de Hamás, Ariel y Kfir no murieron en un ataque aéreo (israelí). Mataron a los niños a sangre fría. No mataron a los niños de un disparo, los mataron con sus propias manos", dijo el portavoz militar, que aseguró basarse en el informe forense cuyos resultados se conocieron esta noche y en información de inteligencia.

Hagari aseguró que, tras matar a los menores, el grupo islamista "hizo lo posible" para ocultar lo ocurrido. El Ejército israelí no difundió pruebas de sus afirmaciones, al igual que Hamás tampoco ha demostrado que Ariel, Kfir y su madre, Shiri, que presuntamente fallecieron a la vez, fueran víctimas de un ataque de la aviación israelí.

El comunicado de Hagari se produce en respuesta a las denuncias del grupo islamista, que desde el 29 de noviembre de 2023 asegura que los Bibas, de ascendencia argentina y peruana, murieron en un ataque aéreo días antes de la tregua que en esos momentos se desarrollaba en Gaza.

Hamás reiteró este viernes la denuncia, después de que el instituto forense identificara en Israel los cuerpos de los menores, que retornaron el jueves al país, pero no el de su madre, Shiri Silberman. "Señalamos la posibilidad de un error o solapamiento en los cadáveres, que puede deberse a que la ocupación (israelí) atacó y bombardeó el lugar donde se encontraba la familia con otros palestinos", recogió un comunicado de Hamás esta mañana.

El portavoz del grupo terrorista dijo en una entrevista que necesitan que Israel permita entrar maquinaria pesada a Gaza para "extraer los cuerpos de los mártires palestinos"

Poco después, el portavoz del grupo terrorista, Taher al Nono, dijo en una entrevista con Al Jazeera que necesitan que Israel permita entrar maquinaria pesada a Gaza para "extraer los cuerpos de los mártires palestinos así como los cuerpos de los prisioneros que murieron", en referencia a los rehenes. "También queremos los equipos necesarios para examinar el ADN y determinar la identidad de los cuerpos", añadió.

En estos momento, en Gaza hay 67 rehenes capturados el 7 de octubre de 2023 (contando el cadáver de la madre de los Bibas) y otras tres personas que fueron secuestradas con anterioridad. Cuando Hamás libere este sábado a los seis cautivos vivos y entregue el próximo jueves los cuatro cadáveres restantes, quedarán en Gaza 63 rehenes del 7 de octubre más uno de los secuestrados hace una década.

De los 64, al menos 28 (incluyendo Shiri Bibas) están confirmados muertos, pero del resto no se tienen más detalles oficiales. Hamás no ha proporcionado un censo de quiénes en esa lista, cuya liberación queda relegada a la segunda fase del alto el fuego, están vivos o muertos, y las autoridades israelíes no han facilitado más datos del resto si bien familiares han confirmado haber recibido señales de vida de algunos de ellos.

Netanyahu aseguró este viernes que Hamás pagará por haber introducido el cuerpo de una mujer de Gaza, y no el de Shiri Bibas

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este viernes que Hamás pagará por haber introducido el cuerpo de una mujer de Gaza, y no el de Shiri Bibas, en uno de los cuatro ataúdes que ayer entregó a la Cruz Roja en la Franja, según un comunicado difundido por su Oficina.

"Actuaremos con determinación para traer a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes, tanto vivos como muertos, y garantizar que Hamás pague totalmente por esta cruel y atroz violación del acuerdo", dijo el mandatario en un videocomunicado emitido por la Oficina del primer ministro. Netanyahu asegura en el video que los terroristas palestinos pusieron el cuerpo de "una mujer de Gaza" en el ataúd que correspondía a Shiri Silberman, madre de la familia de ascendencia peruana y argentina Bibas.

"Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense en colaboración con la Policía de Israel, los representantes de las FDI informaron a la familia Bibas de que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, han sido identificados", señaló el Ejército en un comunicado.

"Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado", agregó el texto castrense.