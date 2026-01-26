Netanyahu: "La siguiente etapa es el desarme de Hamás, no la reconstrucción de Gaza"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el pleno de la Knesset, el parlamento israelí, este lunes.

Jerusalén/Tel Aviv/El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes ante el pleno de la Knéset (el Parlamento israelí) que, tras la recuperación de los restos del último rehén en Gaza, "la siguiente etapa es el desarme de Hamás" y no la reconstrucción del devastado enclave.

"Estamos al comienzo de la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza. La siguiente etapa no es la reconstrucción, sino el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza", aseveró el líder israelí.

Y agregó: "Nos interesa avanzar en esta etapa, no retrasarla, y así lo haremos. Cuanto antes desarmemos a Hamás y desmilitaricemos la Franja de Gaza, más pronto alcanzaremos los objetivos de la guerra".

Cientos de israelíes se movilizaron este lunes en carreteras y plazas para recibir con honores el cuerpo de su último rehén rescatado el Gaza, el del policía Ran Gvili, un retorno que cierra heridas de una sociedad profundamente marcada por los asesinatos y secuestros de Hamás hace exactamente 843 días.

La palabra "alivio" es la que más se repiten en los diferentes foros israelíes y en las calles de Israel tras más de dos años de lucha por conseguir el retorno de los rehenes vivos y muertos que quedaban en la Franja palestina: 48 20 vivos y 28 muertos) de los 255 secuestrados cuando comenzó el 10 de octubre el alto el fuego.

"Siento un alivio increíble. Me siento aliviada. Y estoy triste. Me entristece mucho que esto haya terminado así, pero tenía que terminar en algún momento. Estoy tan feliz de que vuelva a casa. Ran está en camino", compartía Shira Gvili, hermana del rehén recuperado por Israel en Gaza, en un vídeo difundido por las familias de los cautivos.

Unas familias que, agrupadas en su gran mayoría en un foro, no han parado de manifestarse semanalmente por su retorno y que ahora, dicen en un comunicado, han completado su misión.

"A cada gobierno, organización, periodista e individuo que se negó a mirar hacia otro lado, que alzó la voz, ejerció presión y creyó que esta misión podía completarse, ofrecemos nuestra más profunda gratitud", afirmaban en la nota distribuida mientras el féretro de Ran Gvili era llevado al instituto anatómico de Tel Aviv.

A las puertas de ese edificio, decenas de personas, muchos de ellos policías, esperaban la llegada del cuerpo de Gvili. Los agentes, vestidos de uniforme, formaban una fila con banderas israelíes para honrar a su compañero, que fue asesinado el mismo 7 de octubre en territorio israelí mientras hacía frente a los atacantes y su cuerpo llevado a Gaza por las milicias palestinas.

Allí estaba Daniel, de 18 años, que vive en un kibutz (comunidad agraria) en la frontera con Gaza, Kerem Shalom. "Viví allí el 7 de octubre cuando todo sucedió y creo que finalmente mi corazón se siente aliviado, estoy muy feliz porque al fin puedo relajarme e intentar caminar con el corazón; estos dos años han sido muy difícil", dijo a EFE.

Ahora, las familias pueden dejar de contar porque, según afirmaba su foro, "la lucha para traer a los rehenes a casa ha terminado"

Daniel espera que ahora las cosas cambien porque, decía, no le gusta luchar en el Ejército. "Ya no queremos pelear ni sufrir, no queremos perder amigos ni gente que conocemos. Ahora mismo necesitamos relajarnos y trabajar por nosotros", añadía.

Cerca de él, Stav Emet, de 19 años, explicaba que quería rendir homenaje "al héroe Ran Gvili". "Es una gran alegría, un gran alivio. Hemos esperado su regreso todos los días desde le comienzo el conflicto", afirmaba para añadir que, en su opinión, este conflicto no ha terminado porque Israel tiene "muchos problemas que superar".

Las familias han ido sumando los días en los que han estado privados de los suyos, mientras Israel llevaba a cabo un ofensiva en Gaza que ha dejado más de 71.000 muertos, según el registro del Ministerio de Sanidad de Hamás en Gaza.

En la plaza frente al Museo de Arte de Tel Aviv –ya bautizada como la plaza de los Rehenes–, un reloj ha contado sin pausa cada segundo desde el ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos. Ahora, las familias pueden dejar de contar porque, según afirmaba su foro, "la lucha para traer a los rehenes a casa ha terminado".

Hamás exige que, antes de discutir la entrega de armas en esta segunda fase, Israel debe cumplir con sus obligaciones pendientes que tiene de esta primera fase

El Ejército israelí anunció hoy haber localizado e identificado los restos de Ran Gvili. Tras esta entrega, los islamistas han devuelto ya a Israel a todos los cautivos que tenían en su poder –vivos y muertos– en esta primera fase del acuerdo del alto el fuego de 20 puntos impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El pasado 14 de enero, Estados Unidos anunció el inicio de la segunda fase de este plan que prevé la reconstrucción del enclave, el desarme de Hamás y el establecimiento de un Gobierno de tecnócratas palestino que supervisará la polémica Junta de Paz liderada por Trump.

Hamás ya ha asegurado en estas últimas semanas estar preparado para entregar la administración de Gaza al comité tecnócrata, pero en una reciente carta enviada a los mediadores exige que, antes de discutir la entrega de armas en esta segunda fase, Israel debe cumplir con sus obligaciones pendientes que tiene de esta primera fase.

Estas obligaciones, explicó, incluyen la apertura del paso de Rafah, la entrada de casas prefabricadas, la entrega de las cantidades acordadas de ayuda y excavadoras, así como "el fin de las violaciones del alto el fuego" por parte del Ejército israelí.