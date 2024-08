No rotundo de Machado y un falso sí de Biden a la propuesta de Lula y Petro de nuevas elecciones

La Habana/“Se va a una segunda elección en Venezuela y, si no les gustan los resultados, ¿vamos a una tercera, a una cuarta o una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro?”. La ironía de la opositora María Corina Machado, expresada este jueves durante una entrevista, reaccionaba contra la propuesta de los presidentes de Colombia y Brasil de repetir las elecciones, una opción que definió como “inaceptable” en cualquier democracia.

“Fuimos a una elección con las reglas de la tiranía y mucha gente nos dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando e iba a haber un fraude monumental. Nosotros confiamos en la organización ciudadana, que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados”, dijo Machado. “Para mí es una falta de respeto a los venezolanos”.

A la propuesta de Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, varios medios han querido sumar el visto bueno de Washington. En un episodio confuso, que la Casa Blanca tardó en aclarar con un desmentido a la televisora colombiana NTN24, afirman que, segundos antes de subir a su helicóptero y preguntado por si apoyaba la celebración de nuevos comicios, Joe Biden contestó: “Sí, lo hago”.

Según esa fuente, el presidente se refería al "absurdo de que Maduro y sus representantes no aclararan las cosas sobre las elecciones del 28 de julio". Además, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo a NTN24 que “Estados Unidos y un número cada vez mayor de países están muy claros que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos el 28 de julio”. Washington pide que "comiencen las discusiones sobre una transición de regreso a las normas democráticas”, agregó el portavoz.

Distanciados del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador –con quien formaban el bloque inicial de “mediadores” afines al chavismo–, Lula y Petro han sido partidarios de ir nuevamente a las urnas. Este jueves, Lula sugirió en un programa de radio dos “salidas” a la crisis: formar un nuevo Gobierno “de coalición” entre chavismo y oposición, o celebrar otras elecciones.

López Obrador, al tanto de la intervención del mandatario brasileño, opinó que no era “prudente” la sugerencia, suscrita horas después por Petro. El presidente colombiano publicó en su perfil de X cinco pasos, incluyendo "elecciones libres", para salir de la crisis.

Petro afirmó que “de Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela”. Para convencer al régimen, sugirió el “levantamiento de todas las sanciones” internacionales, la concesión de una “amnistía general nacional e internacional”, “garantías totales a la acción política”, un “Gobierno de cohabitación transitorio” –la primera opción de Lula– y nuevos comicios.

Cuando las agencias de prensa difundieron el episodio entre Biden y el periodista, Petro no perdió la oportunidad de compartir lo que en los medios colombianos ya se presentaba como “respaldo” de Washington a la celebración de nuevas elecciones.

Pese al plan que proponen ambos mandatarios latinoamericanos, el régimen de Caracas no parece ver con buenos ojos la “salida”. “No se van a repetir las elecciones porque aquí ganó Nicolás Maduro”, espetó este jueves el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y número dos del chavismo, Diosdado Cabello. “Aquí en Venezuela no hay segunda vuelta, la Constitución no prevé segunda vuelta”, dijo, durante su programa Con el mazo dando.

No pocas personalidades han brindado también su opinión sobre la propuesta de Lula y Petro. El ex presidente argentino Mauricio Macri señaló en X que quienes ahora apoyan ir nuevamente a las urnas no son otra cosa que “cómplices” de Maduro, que pretenden buscar una segunda oportunidad para validar el fraude y perpetuar a la “dictadura” de Caracas.

El también ex mandatario de Colombia Andrés Pastrana afirmó que, con su propuesta, Petro y Lula “perdieron su oportunidad de pasar a la historia como demócratas al desconocer la voluntad popular, al apoyar el golpe de Estado de Nicolás Maduro en Venezuela”.