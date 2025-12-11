La Nobel de la Paz Corina Machado dice que regresará a Venezuela

Los medios públicos y privados del país no informaron del premio, aunque sí de las manifestaciones en su contra

Oslo/La líder opositora venezolana María Corina Machado, quien ha estado escondida durante meses, declaró a la cadena británica BBC que regresará a su país, a pesar de conocer "exactamente los riesgos" que eso supone, tras viajar de manera encubierta a Noruega para recoger el Premio Nobel de la Paz 2025.

"Por supuesto que voy a regresar. Sé exactamente los riesgos que corro. Voy a estar en el lugar donde sea más útil para nuestra causa", afirmó la política en una entrevista con la BBC divulgada hoy.

"Hasta hace poco, el lugar donde creía que tenía que estar era Venezuela; el lugar donde creo que tengo que estar hoy, en nombre de nuestra causa, es Oslo", añadió.

La líder opositora habló después de aparecer anoche en el balcón de un hotel noruego, donde fue recibida con gritos de "valiente" por parte de una multitud, que luego entonó el himno nacional venezolano.

La líder opositora habló después de aparecer anoche en el balcón de un hotel noruego, donde fue recibida con gritos de "valiente" por parte de una multitud

"Durante más de 16 meses no he podido abrazar ni tocar a nadie. De repente, en cuestión de horas, he podido ver a las personas que más quiero, tocarlas, llorar y rezar juntas", agregó.

Machado ha denunciado durante mucho tiempo al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como "criminal" y ha llamado a los venezolanos a unirse para derrocarlo.

"El gobierno venezolano dice que soy terrorista y que tengo que pasar el resto de mi vida en la cárcel, y me buscan", dijo. "Así que salir de Venezuela hoy, en estas circunstancias, es muy, muy peligroso, admitió Machado.

"Solo quiero decir hoy que estoy aquí, porque muchos hombres –dijo– y mujeres arriesgaron sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo".

A la opositora se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales del año pasado, cuando cedió el liderazgo de la candidatura a Edmundo González Urrutia. Maduro obtuvo un tercer mandato de seis años según lo dictaminó la Comisión Electoral, pero los resultados fueron ampliamente desestimados internacionalmente por la negativa del oficialismo de entregar las actas, algo a lo que se había comprometido antes de la celebración de los comicios.

"Necesitamos abordar este régimen no como una dictadura convencional, sino como una estructura criminal", dijo Machado, y acusó al régimen de Maduro de estar financiado por actividades delictivas como el narcotráfico y el tráfico de personas, y reiteró sus llamados a la comunidad internacional para que ayude a Venezuela a "cortar esos flujos" de recursos criminales.

Maduro, por su parte, siempre ha negado tener vínculos con los cárteles de la droga.

Cuando se le preguntó a Machado si apoyaría un ataque militar estadounidense en suelo venezolano, dados los recientes ataques de Washington a presuntos buques cargados de droga, Machado no respondió directamente, sino que acusó a Maduro de "entregar nuestra soberanía a organizaciones criminales".

Afirmó que ella y su equipo están preparados para formar Gobierno en Venezuela y que se ofreció a reunirse con el equipo de Maduro para buscar una transición pacífica, pero "lo rechazaron".

Afirmó que ella y su equipo están preparados para formar Gobierno en Venezuela y que se ofreció a reunirse con el equipo de Maduro para buscar una transición pacífica, pero "lo rechazaron"

El mes pasado, el fiscal general de Venezuela declaró que Machado sería considerada fugitiva si viajaba a Noruega a recoger su premio, alegando que estaba acusada de "actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo".

La BBC dice que los detalles de su viaje a Oslo se mantuvieron tan en secreto que ni siquiera el Instituto Nobel sabía dónde se encontraba ni si llegaría a tiempo para la ceremonia de entrega del premio, que fue recibido en su nombre por su hija, Ana Corina Sosa.

Según el Wall Street Journal, para escapar de Venezuela, Machado se disfrazó, logró pasar 10 controles militares sin ser descubierta y se escapó en una lancha de madera desde un pueblo pesquero costero. El plan se gestó durante dos meses, según el rotativo, que cita a una persona cercana a la operación.

Para la huida, se contó con la asistencia de una red venezolana que ayuda a las personas a huir del país.

En Venezuela, los medios oficiales no informaron del galardón. Las ediciones matutinas y meridianas de las dos principales televisoras privadas en Venezuela no hicieron mención a la ceremonia, que se desarrolló a las 8:00 de la mañana (hora de Venezuela).

El acto, al que acudieron opositores y presidentes latinoamericanos, tampoco fue reseñado por el conglomerado de medios estatales, encabezado por el canal Venezolana de Televisión (VTV), donde sí se difundieron imágenes de las marchas en la capital noruega que el propio presidente Nicolás Maduro celebró.

Irónicamente, VTV ha hecho alusión al Nobel, en particular a las críticas del chavismo, cuyos principales dirigentes han descalificado el galardón concedido a Machado, al señalar que está "manchado de sangre".

Un sismo en Colombia –que se sintió en la frontera con Venezuela–, la firma de un decreto para impulsar exportaciones no petroleras, la muerte de un cachorro de león blanco nacido en la ciudad de Maracay (norte) y hasta la elección de Leonardo DiCaprio como artista del año según la revista Time estuvieron entre las noticias destacadas de uno de los noticieros privados.

EFE constató que en varios de los diarios que circulan en el país la noticia no fue primera plana. La misma situación se repitió en el sitio web de la principal cadena radial privada del país

En el otro, se destacó la presentación del Consejo de Economía Productiva, el vuelo de dos aviones de combate F-18 estadounidenses sobre aguas del Golfo de Venezuela y la prevista aprobación de una ley para separar al país del Estatuto de Roma y, así, abandonar la Corte Penal Internacional.

EFE constató que en varios de los diarios que circulan en el país la noticia no fue primera plana. La misma situación se repitió en el sitio web de la principal cadena radial privada del país.

No obstante, en diversos medios digitales, en su mayoría de vertiente opositora, se destacó el discurso de Machado, leído en su nombre por su hija, Ana Corina Sosa.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, criticó el martes que se entregue el premio "a una persona que pide se invada a Venezuela", mientras que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, afirmó el lunes que se trata de una "subasta" que se otorga al "mejor postor".