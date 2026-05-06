Un nuevo ataque de EE UU contra una embarcación en el Pacífico deja tres muertos

Ya son más de 50 bombardeos los acometidos contra lanchas supuestamente relacionadas con el narcotráfico en el Pacífico y el sur del Caribe

Esta maniobra es parte de la operación Lanza del Sur y es el segundo operativo anunciado en las últimas 48 horas

Washington/Estados Unidos anunció este martes la destrucción de una nueva lancha supuestamente asociada a estructuras del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico y aseguró que en la operación murieron los tres tripulantes de la nave.

El ataque fue anunciado por el Comando Sur por medio de su cuenta oficial de X y aseguró haber matado a tres supuestos “narcoterroristas” que ese encontraban en la embarcación.

De acuerdo con las Fuerzas Armadas estadounidenses, este ataque es parte de la operación Lanza del Sur y es el segundo operativo anunciado en las últimas 48 horas. El primero ocurrió en el Caribe, donde otras dos personas perdieron la vida.

La embarcación que supuestamente transportaba droga en el Caribe el lunes estaba operada por “organizaciones terroristas designadas”, dijo en un mensaje publicado en la red social X el Comando Sur de EE UU (Southcom), que aseguró que “bajo el mando del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear (Lanza del Sur) llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación”.

La embarcación “transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Caribe”

De acuerdo a la “inteligencia militar” del país norteamericano, la embarcación “transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Caribe” y participaba en operaciones del narcotráfico.

Según el Comando Sur, ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses fue herido o sufrió daño.

EE UU lanzó su campaña militar sobre aguas internacionales, cerca de Venezuela y Colombia, con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al ex presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.

Con el ataque notificado hoy ya son más de 50 bombardeos los acometidos contra lanchas supuestamente relacionadas con el narcotráfico en el Pacífico y el sur del Caribe, ataques sumarios que han dejado más de 150 muertos desde septiembre de 2025.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mostrado su preocupación por “los operativos letales” de Washington contra las supuestas lanchas de narcotráfico que ya han causado la muerte a más de un centenar de personas, “en violación al derecho internacional”.