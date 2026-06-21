Una ONG registra 26 muertes en las cárceles de Venezuela entre abril y junio de este año

La última víctima es una mujer recluida en La Crisálida que, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, no recibió la atención médica necesaria

Caracas/Al menos 26 personas han muerto desde abril en las cárceles de Venezuela, según denunció este sábado el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que atribuye buena parte de los fallecimientos al abandono sanitario y a las precarias condiciones de reclusión. La organización no especificó cuántas de las víctimas eran presos políticos y cuántas estaban encarceladas por delitos comunes, una distinción cada vez más difícil en unos centros penitenciarios donde ambos grupos comparten espacios.

La muerte más reciente registrada por la ONG es la de Fabiana Desirée Páez Fernández, recluida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, situado en Los Teques, estado de Miranda, cerca de Caracas. Según el OVP, Páez padecía una insuficiencia respiratoria y otras enfermedades que no recibieron una atención médica “integral” y oportuna. “Nuevamente la falta de atención médica en los centros penitenciarios de Venezuela cobra la vida de una persona privada de libertad”, lamentó la organización en una publicación en la red social X.

La de Páez es la primera muerte documentada en La Crisálida desde que la prisión para mujeres fue inaugurada en 2018. El Observatorio denuncia que en el establecimiento existen “inadecuadas condiciones de reclusión” y que en él permanecen presas políticas junto a reclusas comunes. La cárcel alberga a unas 320 mujeres, según los cálculos de la organización, que exigió a las autoridades venezolanas una intervención sanitaria urgente y atención médica especializada para evitar nuevas muertes.

La ONG calcula que en Venezuela hay 26.694 personas privadas de libertad en instalaciones concebidas para unas 15.096, lo que eleva la ocupación a cerca del 177%

El fallecimiento de Páez se suma a una sucesión de casos denunciados durante los últimos meses. A comienzos de junio, el OVP había contabilizado 19 muertes desde abril. Días después, la cifra se elevó a 21 y ahora alcanza las 26 víctimas. La organización sostiene que los fallecimientos no son episodios aislados, sino el resultado de un sistema penitenciario marcado por el hacinamiento, la desnutrición, la escasez de medicamentos, el retraso en los traslados hospitalarios y la ausencia de personal médico.

En su informe anual correspondiente a 2025, publicado a comienzos de este mes, el Observatorio documentó la muerte de 181 personas bajo custodia del Estado. De ellas, 158 fallecieron en establecimientos penitenciarios y otras 23 en calabozos policiales. Al menos 151 de los 158 reclusos muertos en las cárceles no recibieron la asistencia sanitaria que necesitaban, una proporción superior al 95%. Para el OVP, las cifras reflejan “muertes por negligencia del Estado”.

La ONG calcula que en Venezuela hay 26.694 personas privadas de libertad en instalaciones concebidas para unas 15.096, lo que eleva la ocupación a cerca del 177%. Más del 75% de los detenidos todavía no tiene una sentencia firme. Desde 1999 hasta finales de 2025, el OVP afirma haber documentado 8.111 muertes y 17.965 heridos en los centros de reclusión venezolanos. Entre 2015 y 2025 fallecieron además 26 presos políticos, cuatro de ellos durante el pasado año. “El encarcelamiento no puede ser una sentencia de muerte”, insiste la organización.