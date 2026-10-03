La ONU libera 160 millones para crisis humanitarias en Cuba, Sudán, Palestina y Yemen

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de Naciones Unidas, Tom Fletcher.

Esta financiación, dice el organismo, ayudará a quienes podrían quedar desamparados, pero por sí sola "no será suficiente"

Naciones Unidas/La ONU liberó 160 millones de dólares de su fondo de emergencias para atender doce crisis humanitarias en el mundo, entre ellas Afganistán, Cuba, Sudán, Palestina y Yemen, según indicó este viernes el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

En su rueda de prensa diaria, Dujarric apuntó que la organización ha decidido destinar 160 millones de dólares del Fondo Central para la Respuesta a Emergencias (CERF) para apoyar la asistencia en "las crisis más desatendidas del mundo".

Citando al subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, el portavoz aseguró que esta financiación ayudará a quienes podrían quedar desamparados, pero aseguró que el dinero por sí solo "no será suficiente".

Fletcher pidió más voluntad política para abrir el acceso a la ayuda y acabar con los obstáculos que impiden a la organización llevar a cabo su mandato.

Las de Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Yemen y Palestina son algunas de las crisis en las que se necesita "acción diplomática urgente" para garantizar el acceso de la ayuda

De la nueva asignación, 150 millones de dólares apoyarán "intervenciones vitales" en Afganistán, Burkina Faso, Camerún, Chad, Cuba, Mali, Níger, los territorios palestinos ocupados, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen.

Para el subsecretario, las de Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Yemen y Palestina son algunas de las crisis en las que se necesita "acción diplomática urgente" para garantizar el acceso de la ayuda.

Los otros 10 millones de dólares de la asignación se destinan exclusivamente a las personas con discapacidad en estas crisis.

Además de la crisis financiera de la organización, el bloqueo del acceso humanitario se ha convertido en uno de los principales obstáculos para las operaciones de socorro de la ONU, que ha bloqueado la asistencia humanitaria a 11 millones de personas consideradas prioritarias.