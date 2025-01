"La operación de deportación masiva más grande de la historia está en marcha", asegura la Administración de Trump

Washington/Las autoridades estadounidenses han detenido a 538 inmigrantes sin documentos, a los que califica de criminales, y deportado a "centenares" en la operación contra la inmigración irregular lanzada por Donald Trump. "Este es un pequeño adelanto del trabajo de la Administración de Trump para dar seguridad a las fronteras de nuestra nación", dice otro mensaje en X de la Casa Blanca. "La operación de deportación masiva más grande de la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas", se lee en otra publicación en la red.

El informe diario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) sobre el cumplimiento de las órdenes de Trump relativas a inmigración se complementa con varios "ejemplos" de delincuentes caídos en las redadas publicados por la Casa Blanca en sus redes. Entre ellos están los casos de Luis Alberto Espinoza-Boconsaca, que fue detenido en Buffalo el 23 de enero y había sido condenado por violación, y el de Cristofer Alexander Ramírez Olivia, detenido el mismo día en St. Paul y condenado por conducta criminal sexual con un menor.

El miércoles se inició el despliegue de unos 1.500 militares en la frontera con México y ese mismo día el secretario de Defensa en funciones, Robert Salesses, anunció que había autorizado el envío de esas tropas y de helicópteros y su respectivo personal, así como de analistas de inteligencia que ayuden en las labores de detección y control.

Según sus cifras, esto representa un aumento del 60% en el número de fuerzas activas sobre el terreno desde que Trump asumió el cargo el lunes. El Pentágono proporcionará también transporte aéreo militar para apoyar los vuelos de deportación de más de 5.000 "extranjeros ilegales" desde San Diego, en California, y El Paso, Texas, detenidos por Aduanas y Protección Fronteriza.

Por su parte, una coalición de 11 fiscales generales de EE UU enviaron una declaración conjunta en respuesta a un memorando de la Administración de Trump, dejando claro que los gobiernos de esos estados no participarán en la puesta en marcha de las leyes de inmigración.

"La ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistir, obstruir o no cumplir de cualquier otra forma con las órdenes legales relacionadas con la inmigración", señala el memorando enviado el martes por el fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove, quien señala lo que espera la nueva Administración sobre la participación de las autoridades locales y estatales en la aplicación de las leyes de inmigración.

Sin embargo, los fiscales demócratas recordaron que está establecido, a través de precedentes de larga data de la Corte Suprema, que la Constitución de EE UU impide que el Gobierno federal ordene a los estados hacer cumplir las leyes federales. Este equilibrio de poder entre el gobierno federal y los gobiernos estatales "es una piedra angular de nuestro sistema estadounidense de federalismo", de acuerdo con un comunicado conjunto.

También advierten que el Presidente "no puede reescribir unilateralmente la Constitución" y que ha hecho "amenazas preocupantes" de usar la autoridad y los recursos procesales del Departamento de Justicia como arma para atacar a los servidores públicos que actúen en cumplimiento de las leyes de sus estados".

Dos albergues de migrantes en Arizona, entre ellos Casa Alitas, uno de los principales centros de asistencia que sirvió de modelo para otros a lo largo de la frontera con México, se cerraron a causa de los recortes de fondos que acaba de ordenar Trump, informó este jueves el condado Pima. "Es una tristeza que nuestro Gobierno termine con una tradición de ayuda a los más necesitados", dijo a EFE Kat Rodríguez, activista que por muchos años trabajó en Casa Alitas, en Tucson.

Los albergues proporcionaban alojamiento temporal y servicios de transporte a solicitantes de asilo luego de que la Patrulla Fronteriza los procesara y liberara. "La compasión por el ser humano está siendo eliminada por intereses políticos y eso es muy lamentable", dijo la activista.

John Lesher, administrador del condado Pima, detalló que desde el pasado lunes, después que Donald Trump juramentara por segunda ocasión como presidente, la Patrulla Fronteriza dejó de llevar a los migrantes al refugio.

EFE constató hoy en una visita a Casa Alitas que no hay migrantes, y sus puertas, que siempre estaban abiertas, ahora están cerradas y no hay movimiento de autos ni de autobuses. Esto, asegura Lesher, pone en una precaria situación al condado Pima, ya que aunque no haya migrantes en los albergues estos continúan generando gastos operativos y de funcionamiento.

Para atender a los migrantes mexicanos que sean deportados bajo los protocolos establecidos por Trump, en la fronteriza ciudad de Tijuana, las autoridades del Gobierno de Claudia Sheinbaum trabajan a marchas forzadas en la habilitación de un albergue temporal para su recepción en esta ciudad. La gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó este jueves a medios que el albergue se encuentra en la planta alta de la plaza comercial conocida como Swap Meet Flamingos, ubicada a unos 15 kilómetros de distancia del Puerto Internacional de San Ysidro.

La gobernante estatal aseguró que luego de un trabajo conjunto con el Gobierno federal “el albergue ya quedó listo”, y agregó que dio la instrucción para que desde su gobierno se aplique en lo local la estrategia que impulsó a nivel federal Sheinbaum. “Para la atención de nuestra comunidad de connacionales deportados, vamos a implementar la estrategia ‘México te Abraza’ que echó a andar la presidenta y reforzaremos la coordinación con los municipios, particularmente Mexicali y Tijuana”, dijo Ávila.

Agregó que la coordinación con el Gobierno federal a través de la titular de la Secretaría de Gobernación (Interior) de México, Rosa Icela Rodríguez, ha sido fundamental para concretar estas acciones, además de que también están vinculados con autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Por otra parte, un grupo activistas defensores de los migrantes se concentraron este jueves en un puente fronterizo entre Ciudad Juárez (México) y El Paso (EE UU) para pedir "misericordia" y apoyo a Sheinbaum, puesto que los migrantes deportados no cuentan "con dinero ni dónde quedarse".

Carlos Mayorga, presidente del colectivo por la paz y los migrantes Ángeles Mensajeros, explicó desde el puente Santa Fe que su acción busca visibilizar la difícil situación de los migrantes, en su mayoría mexicanos, que están siendo deportados desde Estados Unidos.

"Estamos aquí, justo a la mitad del puente entre México y Estados Unidos, el colectivo Ángeles Mensajeros, con la intención de solidarizarnos con los hermanos migrantes que serán deportados de los Estados Unidos y que pisarán territorio mexicano", señaló. En este sentido, Mayorga urgió a Sheinbaum, a otorgar permisos laborales a quienes permanecen en México tras la cancelación de sus citas migratorias en Estados Unidos.

Sobre el futuro, Mayorga indicó que la mayoría de los migrantes "no contempla regresar a sus países" debido a las condiciones de pobreza, violencia y problemas políticos que enfrentan.

La decisión de Estados Unidos de cancelar las citas a través del programa CBP One ha generado incertidumbre entre las miles de personas migrantes varadas en la frontera norte de México, región que atraviesa un profundo desafío logístico y humanitario. Este miércoles, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula del sector privado en México, ofreció 35.000 empleos a los mexicanos deportados por Trump en Estados Unidos, según informó Sheinbaum.