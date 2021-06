La oposición venezolana denuncia la "imposición" de la vacuna cubana en pruebas

(EFE).- La oposición venezolana denunció este lunes que los ciudadanos del país están "en total indefensión" y "sin posibilidad de elección ante la imposición" de la candidata vacunal cubana Abdala. Según imágenes emitidas por la televisión estatal, hasta la fecha solo se está inoculando con ella a los residentes los edificios ubicados en el principal complejo militar de Caracas.

"Ahora los venezolanos estamos en total indefensión y sin posibilidad de elección ante la imposición del producto biológico Abdala, sin aprobación de la OMS. Exigimos vacunas aprobadas para todos", escribió en Twitter un centro de comunicaciones del grupo opositor agrupado alrededor de Juan Guaidó.

Venezuela recibió la semana pasada un primer lote de 30.000 unidades donadas de Abdala que, según ensayos clínicos cubanos, tiene una eficacia del 92,2% en los resultados preliminares de la tercera y última etapa.

La información del canal estatal mostró la inoculación en el complejo urbanístico dentro de Fuerte Tiuna, una amplia instalación militar al sur de la ciudad, donde además está la sede del ministerio de la Defensa.



En el reporte, Pedro Almenares, representante del Grupo Industrias Biofarmacéuticas Biotecnología Cubana, señaló que el esquema de la vacuna son tres dosis, la segunda en 14 días y la última en 28. "Se alcanza la inmunidad de máxima protección a los 42 días", sostuvo.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció la pasada semana que el contrato con Cuba es para el "suministro de 12 millones de vacunas Abdala"

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció la pasada semana que el contrato con Cuba es para el "suministro de 12 millones de vacunas Abdala" que estarán llegando al país "en los próximos meses", entre julio y octubre, según matizó Almenares este domingo.

Frente a ello, la oposición resaltó que "ya existen países que han completado la segunda ronda del esquema de vacunación", mientras que "en Venezuela fueron suspendidos los operativos y se sigue esperando un plan de vacunación serio y sin exclusión".

"La suspensión repentina de los operativos de vacunación no fue casualidad y se relaciona con la rapidez con la que Maduro compró las vacunas cubanas, las cuales no han sido aprobadas por la (Organización Mundial de la Salud) OMS y no tienen publicaciones científicas", destacaron.

Además, destacaron que Venezuela "sigue siendo uno de los países más atrasados en atención de la covid-19 y en vacunación para lograr la inmunidad de rebaño de toda la población".

"Al paso que vamos en más de diez años será cuando los venezolanos estén vacunados completamente", concluyeron.

La llegada de Abdala ha generado críticas desde la ONG Médicos Unidos de Venezuela y la Academia de Medicina, que consideran que mientras la OMS no apruebe el uso de emergencia no debería adquirirse.



________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.