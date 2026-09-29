La oposición venezolana denuncia la muerte de una presa política

Fotografía de archivo de seguidores de Vente Venezuela en una manifestación en Caracas.

Caracas/El partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, denunció este lunes la muerte bajo custodia del Estado de la presa política y ex funcionaria penitenciaria Eleiner Sánchez, quien, según esa formación, fue detenida en 2024 por “denunciar hechos irregulares” en el estado Guárico.

A través de X, Vente Venezuela aseguró que Sánchez fue trasladada de emergencia desde el Centro de Reclusión La Crisálida, un penal en el estado Miranda, hasta un hospital público “debido a una obstrucción intestinal severa, que la llevó a la muerte”.

“Lo ocurrido es una situación muy grave que no puede permanecer impune y por la cual seguimos luchando cada vez con más firmeza”, protestó el partido.

Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que Sánchez fue funcionaria del Ministerio para el Servicio Penitenciario y directora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio en Guárico. Asimismo, aseguró que “llevaba varios días con problemas de salud y había solicitado ser trasladada a un centro asistencial, pero sus súplicas fueron ignoradas hasta que su condición se volvió crítica”.

“Llevaba varios días con problemas de salud y había solicitado ser trasladada a un centro asistencial, pero sus súplicas fueron ignoradas"

“No fue hasta este domingo 27 de septiembre que fue trasladada al Hospital Victorino Santaella Ruiz de Los Teques, donde su condición requería una cirugía de emergencia”, afirmó la organización.

En este contexto, la ONG insistió que las autoridades tienen la “obligación jurídica y moral de garantizar la vida, integridad y salud de toda persona bajo su custodia porque privar de libertad no puede significar, bajo ninguna circunstancia, una condena implícita a la tortura por denegación de auxilio ni a la muerte por abandono”.

En diciembre de 2024, la Fiscalía informó sobre el arresto de Sánchez y afirmó que sostenía “una relación sentimental” con un recluso del centro penitenciario que ella dirigía y era integrante de una banda delictiva.

Además, indicó entonces que esta presunta relación “servía para introducir teléfonos celulares, armas de fuego, y drogas al centro penitenciario”.

En diciembre de 2025, luego del fallecimiento del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, Machado y el líder opositor Edmundo González Urrutia denunciaron un total de siete muertes de presos políticos tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, que derivaron en una crisis luego de que el ente electoral proclamara a Nicolás Maduro como ganador y la oposición tildara esta victoria de fraudulenta.

Entre las causas de las muertes, Machado y González Urrutia aseguraron entonces que se debían a la “negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, por lo que pidieron justicia para “cada una de las víctimas”.

VE Sin Filtro informó este lunes que en Venezuela hay ya 77 dominios de Internet desbloqueados y otros 148 permanecen con restricciones

Por otra parte, la ONG VE Sin Filtro informó este lunes que en Venezuela hay ya 77 dominios de Internet desbloqueados y otros 148 permanecen con restricciones, según una actualización compartida en su página web con fecha de conteo desde el pasado 16 de septiembre, cuando el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática pidió al Gobierno eliminar los bloqueos en la web.

La organización detalló que, de los 148 dominios restringidos, 55 son de noticias, 30 relacionados con la anticensura y herramientas de VPN para evadir bloqueos, 23 de comercio, 18 de política, nueve de pornografía, cinco de derechos humanos y cuatro de economía.

Delcy Rodríguez ordenó levantar de "inmediato" las restricciones a un conjunto de plataformas bloqueadas en el país, sin detallar un número

El pasado viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó levantar de "inmediato" las restricciones a un conjunto de plataformas bloqueadas en el país, sin detallar un número, en atención a lo acordado en el diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición que impulsa EE UU.

La medida también se basó, añadió Rodríguez, en los informes recibidos del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la mandataria en enero pasado para propiciar un diálogo nacional entre varios sectores.

La orden de Rodríguez se suma a una ya anunciada el pasado 17 de septiembre, cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones –el ente regulador de las telecomunicaciones en el país– informó sobre el "restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales", sin precisar un número.