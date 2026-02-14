El opositor ruso Navalni murió envenenado con una toxina letal presente en rana venenosa de América del Sur

Rusia, por su parte, ha sostenido que Navalni murió por causas naturales en prisión en febrero de 2024.

Un estudio realizado por Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos denuncia el asesinato

MUNICH/El líder opositor ruso Alexéi Navalni murió envenenado con una toxina letal llamada epibatidina, presente en ranas dardo venenosas de América del Sur, según un comunicado conjunto del Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.

Los gobiernos firmantes indicaron que el análisis de muestras confirmó de forma concluyente la presencia de esta sustancia.

Medios británicos señalan que la epibatidina es unas 200 veces más potente que la morfina.

El comunicado recuerda que Navalni falleció a los 47 años mientras se encontraba detenido en una prisión de Siberia y sostiene que el Estado ruso fue el único que tuvo los medios y la oportunidad para administrar el veneno.

Los firmantes subrayan además el reiterado incumplimiento por parte de Rusia del derecho internacional y de la Convención sobre las Armas Químicas.

Como antecedente, recuerdan que en 2020 ya condenaron el uso del agente nervioso novichok para envenenar a Navalni, después de que esa sustancia fuera utilizada en 2018 en Salisbury contra el exespía ruso Serguéi Skripal.

La viuda del disidente, Yulia Navalnaya, compareció en una rueda de prensa celebrada en paralelo a la Conferencia de Seguridad de Múnich para anunciar el hallazgo.

Según medios británicos, aún no está claro cómo se habría administrado el veneno.