El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa está en paradero desconocido, denuncia su hijo

Caracas/Ramón Guanipa, hijo del ex diputado antichavista Juan Pablo Guanipa, denunció este lunes que desconoce el paradero de su padre después de de que "hombres no identificados" se lo llevaran la noche del domingo y de que la Fiscalía anunciara que solicitó la revocación de la medida de excarcelación por un régimen de arresto domiciliario.

"Hasta ahora no tenemos información oficial de su paradero", señaló Guanipa en una rueda de prensa en la sede del partido Primero Justicia (PJ) en Caracas, por lo que exigió una fe de vida de su padre.

Recordó que hay un comunicado de la Fiscalía sobre una solicitud de arresto domiciliario al ex diputado pero que hasta el momento eso no se ha concretado porque no le han informado dónde está su padre o si está siendo trasladado a su residencia en Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia).

"Mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación de sus medidas cautelares. Yo tengo la boleta de excarcelación de mi padre que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era la presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país", añadió el hijo de Guanipa.

Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a la líder opositora María Corina Machado. Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y, horas después, volvió a ser detenido.

Ramón Guanipa indicó que alrededor de las 23:45 hombres no identificados, sin uniforme y portando armas largas se llevaron a su padre luego de que interceptaran y golpearan el vehículo en el que se trasladaba junto a otro grupo de personas.

"Ante la agresividad de estas personas mi padre decidió bajarse y ellos se lo llevaron", relató.

Machado había denunciado en la medianoche del lunes que "hombres fuertemente armados" se habían llevado a Guanipa, quien había salido de prisión horas antes, tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

La Fiscalía venezolana informó este lunes, a través de un comunicado, que solicitó ante un tribunal revocar "la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa" por, supuestamente, "haberse verificado el incumplimiento de las condiciones" impuestas por las autoridades judiciales.

La institución declaró que pidió que el exdiputado pase "a un régimen de detención domiciliaria".

Por su parte, el abogado de Guanipa, Joel García, criticó que la Fiscalía no identifique en su comunicado qué condición incumplió el dirigente político, cuándo ocurrió ni cómo se verificó.

"Declarar ante medios o acompañar a familiares no viola ninguna medida cautelar, porque el tribunal no impuso restricciones de expresión, reunión o participación pública. Convertir derechos constitucionales en 'incumplimientos' es jurídicamente improcedente", subrayó el abogado en una publicación en X.

La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), aseguró que Guanipa no incumplió ninguna de las medidas cautelares impuestas por el tribunal tras ser excarcelado el domingo y detenido nuevamente pocas horas después.

"Juan Pablo Guanipa es inocente. No ha cometido ningún delito ni ha incumplido ninguna de las medidas cautelares impuestas, por lo que su nueva detención es arbitraria e ilegal, y debe ser liberado de inmediato y de manera plena", señaló la PUD en una publicación en X.

A su juicio, el "secuestro violento" en horas de la madrugada de Guanipa por parte de "grupos armados no identificados" y la posterior publicación de un comunicado de la Fiscalía, en la que se revoca la medida de excarcelación, "pone en evidencia el talante antidemocrático del régimen interino y la imperiosa necesidad de desmantelar el aparato represivo del régimen".

La PUD exigió garantías para el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y las leyes.

Por otra parte, el también ex diputado opositor Freddy Superlano, uno de los primeros detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, fue excarcelado la madrugada de este lunes como parte del proceso de liberaciones que inició hace un mes el país, informó su partido, Voluntad Popular (VP).

"Barinas te espera, hermano. Te extrañábamos y no dejamos de luchar ni un día por ti. Bienvenido a la libertad", escribió la formación en X, donde compartió un video de Superlano reencontrándose con su esposa e hijas.

El ex diputado publicó en la misma red social un mensaje en el que pide seguir orando para que todos los presos políticos sean liberados en "las próximas horas".

Por su parte, la PUD indicó que Superlano tiene ahora una medida de arresto domiciliario y exigió su libertad plena.

La excarcelación de Superlano se produce en medio de un proceso de consultas del Parlamento con sectores de la sociedad civil para aprobar una ley de amnistía propuesta por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, y tras la promesa el viernes del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, de que saldrían todos los presos políticos.

El ex diputado estuvo cerca de 18 meses aislado, según denunció su esposa Aurora Silva, después de que fuese detenido el 30 de julio de 2024 por "funcionarios encapuchados".

En septiembre de ese año, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Superlano, junto a los colaboradores de Machado, Perkins Rocha y Biagio Pilieri –excarcelados recientemente–, con la divulgación de más del 80% de las actas electorales recolectadas por la oposición mayoritaria y pruebas del reclamado triunfo de su candidato en estos comicios, Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en Madrid.

Superlano fue diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) entre 2016 y 2021. En 2021 ganó las elecciones a la Gobernación de Barinas (cuna de Hugo Chávez), pero el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la repetición de esos comicios al argumentar que el exdiputado estaba inhabilitado para presentarse.