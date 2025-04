Panamá publica el acuerdo de seguridad con EE UU y reitera el respeto pleno a la soberanía

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, insistió: "No hay cesión de soberanía, no hay uso exclusivo de nada y es temporal lo que hemos firmado”.

Panamá / Washington/ Madrid/El Gobierno de Panamá publicó este jueves el acuerdo en materia de seguridad firmado con EE UU que amplía la presencia militar estadounidense de carácter temporal en territorio panameño y descarta la instalación de bases castrenses de ese país.

El documento de 22 puntos, suscrito el miércoles en el marco de una visita a Panamá del secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, fue difundido por la Cancillería panameña, que también publicó un “análisis detallado del memorando de entendimiento ”relativo a las actividades cooperativas en materia de seguridad en Panamá“.

“No se lesiona la soberanía (...) Específicamente establece que todas las instalaciones de seguridad en territorio panameño, incluidas las ubicaciones autorizadas para actividades conjuntas, seguirán siendo instalaciones panameñas”, indica la Cancillería en su análisis.

El acuerdo, sostiene la cartera de Exteriores, “permite la presencia temporal de personal y contratistas estadounidenses para actividades como entrenamiento, ejercicios y cooperación en seguridad, pero no contempla la instalación de bases militares permanentes”.

"Por personal de EE UU se entiende el Departamento de Defensa de EE UU, incluidas organizaciones que lo conforman, toda la propiedad del Departamento de Defensa de EE UU presente en territorio de la República de Panamá, y el personal civil y militar de dicho departamento“, indica el Anexo B definiciones del memorando.

El documento oficial incluye fotos de las instalaciones de seguridad panameñas con la demarcación de las "zonas de emplazamiento autorizado y las zonas designadas".

El memorando de entendimiento “puede ser terminado unilateralmente por Panamá notificando” a EE UU “con 6 meses de antelación”, señala el análisis de la Cancillería, que también entrega una relación de todos los acuerdos, convenios, arreglos y memorandos de entendimiento firmados por Panamá y EE UU desde 1990.

Esa veintena de convenios, al igual que el firmado el miércoles, “no han implicado, en ningún caso, una afectación a la soberanía nacional, ni una merma en el control pleno que ejerce el Estado panameño sobre su territorio e instituciones”, afirma la Cancillería.

“La cooperación con Estados Unidos (...) no la inventó mi Gobierno. Viene de distintos gobiernos, sobre todo desde la era democrática hasta nuestros días”, dijo este jueves en Lima el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Mulino aseguró que rechazó incluir en el memorando “los conceptos de presencia militar permanente (estadounidense), de bases militares (y) de cesión de territorio” en su país.

Este mismo jueves en una entrevista con la radio panameña, el canciller, Javier Martínez-Acha, ya adelantaba que el memorando es “temporal”, y que respeta el Tratado de Neutralidad del Canal y la Constitución nacional, por lo que no contempla la instalación de bases militares de EE UU, lo que ambas normas prohíben.

“Yo entiendo la inquietud de algunos panameños, pero lo que no vamos a permitir es el oportunismo”, declaró Martínez-Acha a la radio panameña, en referencia los reclamos de sectores nacionales que hablan de una supuesta cesión de la soberanía panameña y de la apertura de puertas a la presencia militar extranjera.

En Panamá, un país que solo cuenta con policías especializadas pues abolió su Ejército en 1990 tras la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989, no existen bases militares de EE UU en razón de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, de los que forma parte el Tratado de Neutralidad

Los Tratados establecieron la transferencia a Panamá el 31 de diciembre de 1999 del Canal, que EE UU construyó en el siglo pasado y explotó durante más de 80 años. También la extinción de la llamada zona del canal, donde estaban asentadas las tropas estadounidenses.

La inquietud en el país se despertó horas antes, cuando Donald Trump afirmó que Estados Unidos “trasladó muchas tropas a Panamá” justo tras la firma de la Declaración.

“Hemos trasladado muchas tropas a Panamá y hemos ocupado algunas zonas que ya no teníamos, pero ahora sí”, dijo Trump en la Casa Blanca junto al jefe del Pentágono. Pete Hegseth, antes de regresar a Washington, ofreció un discurso en una base militar de la nación centroamericana donde sentenció: "Quiero ser muy claro. China no construyó este canal, no opera este canal. Y China no usará este canal como arma".

Panamá canceló su acuerdo económico con la Ruta de la Seda en febrero de este año, tras la visita del secretario de Estado Marco Rubio, pero mantuvo intactos sus vínculos diplomáticos y comerciales con el gigante asiático.

En marzo, el consorcio estadounidense BlackRock llegó a un acuerdo para hacerse con el control de los puertos que eran operados por la empresa china CK Hutchinson Port Holdings (HPH), con sede en Hong Kong. Panamá afirma que se trata de una transacción entre empresas privadas y que falta dar el visto bueno final.

Mientras el regulador antimonopolio chino examina el acuerdo, medios vinculados al Estado y cuentas oficiales han comparado la operación con “entregar un cuchillo al rival”.

Xi Jinping, por su parte, continúa presionando a empresas hongkonesas para que no vendan sus puertos a fondos norteamericanos, al tiempo que acusa a la administración estadounidense de usar el “chantaje” y de desatar una “campaña sensacionalista” contra su presencia en el área.