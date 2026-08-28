Panamá repatria a 17 connacionales e indaga si hay más ligados a la guerra en Ucrania

Imagen de uno de los ataques de Ucrania en Rusia, este mes de agosto.

Los panameños han denunciado que les ofrecieron trabajos que nada tenían que ver con la guerra, pero terminaron en ella

Ciudad de Panamá/La Cancillería de Panamá informó este jueves que 17 panameños vinculados a la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania han retornado ilesos al país centroamericano como resultado de sus gestiones.

La ida de panameños al conflicto bélico, donde ha muerto al menos uno de ellos de acuerdo con la información oficial confirmada, ha generado denuncias de que algunos fueron engañados, pues les ofrecieron trabajos que nada tenían que ver con la guerra pero terminaron en ella, mientras que varios directamente involucrados han confirmado que estaban conscientes de a dónde y a qué iban.

Los 17 panameños "han logrado retornar al país sanos y salvos: 11 provenientes de la Federación Rusa y 6 provenientes de Ucrania", según un comunicado difundido este jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La entidad detalla las acciones consulares y diplomáticas en relación con los nacionales involucrados en la zona de conflicto.

"Han logrado retornar al país sanos y salvos: 11 provenientes de la Federación Rusa y 6 provenientes de Ucrania"

La Cancillería señaló que trabajará para identificar y asistir a los panameños que aún puedan hallarse vinculados a la guerra, a la vez que mantiene gestiones diplomáticas "activas y permanentes" para "facilitar el contacto y brindar la asistencia consular correspondiente en cada caso".

Añadió que en el marco de estos contactos de "alto nivel" con las autoridades de Rusia y Ucrania y con sus embajadas en Panamá, "se ha solicitado facilitar, cuando sea jurídicamente procedente, la desvinculación de ciudadanos panameños de las fuerzas armadas y su retorno seguro y ordenado.

El canciller panameños, Javier Eduardo Martínez-Acha, ha mantenido comunicaciones diplomáticas con las autoridades de ambas naciones apelando a consideraciones humanitarias, "con el propósito de facilitar la asistencia y protección de nuestros connacionales".

La Cancillería recordó que Ministerio Público (MP, Fiscalía) investiga cómo llegaron los panameños a la guerra, lo que hace "con pleno respeto al debido proceso y al ordenamiento jurídico panameño".

De momento se ha informado que tres personas han sido detenidas acusadas de reclutar en Panamá para la guerra, entre ellos un panameño de 70 años que dijo ser solo un taxista encargado de llevar gente al aeropuerto y que los reclutadores están en Rusia.

A los tres se les imputa el delito de trata de personas para explotación laboral.