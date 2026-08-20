Rusia concede la ciudadanía a un cubano que combatió en Ucrania como “voluntario”

Villarino Trujillo estuvo en una formación de “voluntarios” desplegada en la región de Lugansk, territorio ucraniano ocupado por Rusia.

Madrid/El Ministerio del Interior de Rusia en la región de Kírov, a unos mil kilómetros al este de Moscú, concedió la ciudadanía rusa por la vía rápida a Ernesto Villarino Trujillo, un ciudadano cubano que participó en sus filas durante la guerra contra Ucrania. La entrega del pasaporte tuvo lugar en la ciudad de Vyatskiye Polyany, durante una ceremonia organizada por las autoridades locales.

El acto estuvo presidido por el coronel de policía Serguéi Ulánov, jefe del Departamento del Ministerio del Interior en Vyatskiye Polyany, y contó con la participación de funcionarios del área de Migración, entre ellos el comisario militar de los distritos de Vyatskiye Polyany y Malmyzh.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades rusas, Villarino Trujillo estuvo entre diciembre de 2024 y junio de 2025 en una formación de “voluntarios” desplegada en la región de Lugansk, territorio ucraniano ocupado por Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania.

Tras recibir el documento, el nuevo ciudadano ruso expresó su agradecimiento a los funcionarios que tramitaron su expediente

Durante la ceremonia, el cubano prestó el juramento exigido para la adquisición de la ciudadanía rusa, por el que se comprometió a respetar la Constitución y las leyes de la Federación de Rusia, así como a defender el país y respetar su cultura, historia y tradiciones.

La información difundida por el Ministerio del Interior del país eurasiático no ofrece detalles sobre la edad de Villarino Trujillo, su rango militar o la unidad en la que sirvió. Tampoco precisa cómo fue reclutado ni las circunstancias en las que llegó a integrarse en la formación de voluntarios. Tras recibir el documento, el nuevo ciudadano ruso expresó su agradecimiento a los funcionarios que tramitaron su expediente.

La concesión de la nacionalidad se produjo al amparo de disposiciones legales que permiten acelerar la naturalización de determinados extranjeros que hayan participado en las operaciones militares de Rusia y hayan sido reconocidos como veteranos de guerra. Este procedimiento establece condiciones diferentes a las exigidas en la vía ordinaria de naturalización y permite a determinados participantes extranjeros solicitar la ciudadanía sin cumplir algunos de los requisitos generales exigidos a otros solicitantes.

La nacionalización de este cubano se da a conocer además en un contexto marcado por nuevas denuncias sobre el reclutamiento de ciudadanos de la Isla para combatir junto a las fuerzas rusas

La posibilidad de acceder a la ciudadanía rusa mediante el servicio militar ha adquirido especial relevancia desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022.

La nacionalización de este cubano se da a conocer además en un contexto marcado por nuevas denuncias sobre el reclutamiento de ciudadanos de la Isla para combatir junto a las fuerzas rusas. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ha alertado en distintas ocasiones de la presencia de ciudadanos cubanos en unidades militares rusas y ha asegurado haber identificado a más de un millar de cubanos que habrían firmado contratos con el Ministerio de Defensa de Rusia.

Ucrania también ha informado de la captura de ciudadanos cubanos durante los combates y de la muerte de otros reclutados para luchar junto a las tropas rusas.

El reclutamiento de cubanos comenzó a adquirir especial notoriedad en 2023, cuando aparecieron ofertas de empleo dirigidas a ciudadanos de la Isla que posteriormente fueron vinculados con unidades militares rusas. Algunos de los afectados aseguraron haber sido engañados y haber viajado a Rusia pensando que realizarían trabajos civiles, en general en el sector de la construcción.

En septiembre de 2023, las autoridades cubanas anunciaron el desmantelamiento de una red dedicada al reclutamiento de ciudadanos para incorporarlos a las fuerzas rusas

El Gobierno cubano, por su parte, ha tratado de desvincularse oficialmente de las operaciones de reclutamiento. La Cancillería ha reiterado que Cuba no participa en la guerra y que sus ciudadanos no cuentan con autorización para combatir como mercenarios en conflictos extranjeros.

En septiembre de 2023, las autoridades cubanas anunciaron el desmantelamiento de una red dedicada al reclutamiento de ciudadanos para incorporarlos a las fuerzas rusas. Posteriormente, los tribunales de la Isla procesaron a varias personas por delitos relacionados con este tipo de actividad.

La entrega del pasaporte ruso a Villarino Trujillo añade una nueva dimensión a un fenómeno que ya había generado preocupación en Cuba y Ucrania: la incorporación de ciudadanos cubanos a las estructuras militares de Moscú.

Para Cuba, el caso vuelve a poner sobre la mesa la contradicción entre la posición oficial de La Habana, que afirma no participar en la guerra, y la presencia documentada de ciudadanos cubanos en las filas rusas. Para Rusia, en cambio, la concesión de la ciudadanía convierte el servicio de estos extranjeros en un vínculo formal con el Estado que los reclutó para combatir.