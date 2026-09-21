El partido del Kremlin gana por mayoría las legislativas rusas entre denuncias de la oposición

El partido pacifista Yábloko accede a la Duma regional en Nóvgorod, un resultado crucial para su futuro

Moscú/El partido del Kremlin, Rusia Unida (RU), ha revalidado la mayoría constitucional en la Duma o cámara de diputados tras las elecciones legislativas celebradas este fin de semana, informó este lunes la Comisión Electoral Central (CEC).

Los oficialistas obtendrían 355 de los 450 escaños del legislativo en los comicios que tuvieron lugar del 18 al 20 de septiembre, según los datos oficiales preliminares tras el escrutinio de más del 95% de los votos.

Se trata, a pesar de los problemas sociales y económicos relacionados con los cuatro años y medio de guerra en Ucrania, del mejor resultado de su historia, al batir el récord de 343 diputados logrado en 2016, dos años después de la anexión de la península ucraniana de Crimea.

RU logró en estas elecciones el 57,83% de los votos por listas de partidos, lo que se traduce en 147 escaños, más 208 asientos por circunscripciones electorales. Rusia tiene un sistema mixto en el que la mitad de los escaños de la Duma (225) se reparten por listas y la otra mitad por circunscripciones.

RU logró en estas elecciones el 57,83% de los votos por listas de partidos, lo que se traduce en 147 escaños, más 208 asientos por circunscripciones electorales

De esta forma, RU superaría con creces los 301 asientos necesarios para lograr la mayoría que permite introducir reformas constitucionales. El partido gobernante cuenta en la Duma saliente con 324 diputados.

Esto le permitió en 2020 reformar la Carta Magna y eliminar las cláusulas que impedían al presidente ruso, Vladímir Putin, presentarse a la reelección en 2024, con lo que podrá perpetuarse en el poder, si así es su deseo, hasta 2036.

Mientras, los comunistas lograron sólo el 13,81% de los votos por listas y cinco asientos por distritos, para un total de 40 escaños en la Duma. Le siguen los ultranacionalistas del Partido Liberal Democrático con un 8,98% por listas y 25 diputados, y los liberales de Nueva Gente con un 7,96% y 20 escaños.

A falta de concluir el escrutinio, Rusia Justa no entra en el arco parlamentario por listas, pero accede finalmente por circunscripciones, con 4 parlamentarios.

Además, el partido del Kremlin ha logrado la elección de sus nueve gobernadores que concurrieron en los comicios regionales. Los gobernadores en funciones de las regiones fronterizas de Bélgorod, Alexandr Shuváev; y Briansk, Yegor Kovalchuk; además de Tver, Vitali Koroliov, refrendaron sus cargos con el 65,97%, el 76,05% y 69,69% de los votos, respectivamente, según datos de la CEC.

El jefe de la república de Mordovia, Artiom Zdunov, logró su reelección con el 77,74% de los votos, mientras que el temido líder chechen, Ramzam Kadírov, acusado de dirigir la región con puño de hierro, se refrendó en el cargo con un apoyo récord de 99,85%.

El actual gobernador de la región de Penza, Oleg Mélnichenko, se impuso con el 70,89% de los votos, mientras que Vladislav Jovalig venció en la república siberiana de Tuva con el 90,95%.

Todos ellos son miembros del partido gobernante, siendo la única excepción el gobernador actual de la región de Uliánovsk, Alexéi Russkij, postulado por el Partido Comunista de Rusia, que logró el 76,65% de los votos.

Todos ellos son miembros del partido gobernante, siendo la única excepción el gobernador actual de la región de Uliánovsk, Alexéi Russkij, postulado por el Partido Comunista de Rusia, que logró el 76,65% de los votos

Además de las elecciones directas, los parlamentos de las repúblicas norcaucásicas de Osetia del Norte-Alania y Karachevo-Cherkesia eligieron a sus respectivos gobernadores del partido del Kremlin. En Osetia del Norte fue refrendado Serguéi Meniáilo, quien ya ocupaba el cargo en funciones, mientras que en Karachevo-Cherkesia fue reelegido por unanimidad el actual gobernador, Rashid Temrezov.

El único partido opuesto a la guerra, Yábloko, que fue excluido de las listas por el Tribunal Supremo, no logró ningún acta de diputado. Sus mejores resultados son los segundos puestos logrados en varios distritos electorales de la capital rusa.

El líder de esa formación, Nikolái Ribakov, aseguró tras el cierre de los colegios que Yábloko habría sido el segundo partido más votado en los primeros comicios parlamentarios de toda la guerra si hubiera figurado en las papeletas.

Pese a ello, sí logró acceder a la Duma de la región de Nóvgorod, resultado vital para su futuro como formación política. Yábloko suma el 6,2% de los sufragios –más de 12.000 votos–, lo que le permitiría contar con una fracción parlamentaria en la asamblea regional.

Al acceder al menos a una asamblea regional, Yábloko no tendrá que recabar firmas en un futuro para concurrir en otras elecciones, un proceso en el que la CEC puede detectar fácilmente infracciones y rechazar el registro.

Tras ser acusado de traición por condenar la conocida como ‘operación militar especial’ y no incluir a veteranos de guerra entre sus candidatos, algunos sectores han llamado a prohibir el partido opositor que se ha opuesto desde su fundación en 1993 a todas las guerras en las que ha estado implicado el país.

Ela Panfílova, presidenta de la CEC, insistió en su rueda de prensa que Rusia había sido objetivo de todo tipo de presiones, ataques y ciberataques durante la campaña y la votación. Además, subrayó que las elecciones habían transcurrido con limpieza, pese a las numerosas denuncias de la oposición, sobre todo de Yábloko y los comunistas.

Con todo, subrayó, el mayor problema fue la imposibilidad de muchos rusos de votar con papeletas y la obligación de hacerlo de manera telemática, un instrumento de fraude, según la oposición.

Varios electores en Moscú comentaron a EFE que se negaron a votar ante la incapacidad de depositar la papeleta en la urna y ser obligados a recurrir al voto electrónico

Varios electores en Moscú comentaron a EFE que se negaron a votar ante la incapacidad de depositar la papeleta en la urna y ser obligados a recurrir al voto electrónico.

La oposición en el exilio había pedido a los rusos contrarios a la guerra que apoyaran a Yábloko por circunscripciones electorales y a cualquier partido que restara escaños a Rusia Unida por listas, en la acción conocida como Mediodía por la Paz. Como pudo constatar EFE, en los colegios de Moscú se formaron colas justo a las 12 de la mañana.

Además, según los sondeos de la organización no gubernamental Vesná, en los colegios habilitados por los consulados rusos en el exterior el partido más votado fue Nueva Gente, seguido por los comunistas.

La participación fue del 59,32%, mayor de lo esperado, aunque en lugares como las regiones ucranianas anexionadas de Donetsk y Lugansk rondó el 80%.