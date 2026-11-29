La formación de Alberto Núñez Feijóo alcanza la mayoría absoluta con Vox y acaba con ocho años de gobierno socialista encabezado por Pedro Sánchez

Madrid/Con una participación cercana al 80% y muy próxima al récord histórico de las elecciones de 1982, el Partido Popular (PP, derecha) se confirma como la primera fuerza política en España. A diferencia de lo que ocurrió hace tres años, cuando también ganó las elecciones, la formación de Alberto Núñez Feijóo podrá formar ahora gobierno con el apoyo de Vox (derecha radical).

La formación encabezada por Santiago Abascal se ubica como tercera fuerza política, con 52 diputados. La suma de ambos partidos de derecha alcanza 186 escaños, en un Congreso en el que la mayoría absoluta se sitúa en 176.

Con el 90% de los votos escrutados, el PP consigue 135 diputados, tres menos que en las elecciones anteriores, en julio de 2023. Vox tenía 33 escaños y obtiene ahora 19 más. Los socialistas, por su parte, se estancan en 115, por debajo de los 121 diputados obtenidos hace tres años.

Los resultados parciales apuntan también a una pérdida de representación de las fuerzas situadas a la izquierda del Psoe. Frente Amplio consigue por el momento 14 diputados y Podemos quedaría fuera del Congreso. En 2023, Sumar, que entonces integraba a Podemos, obtuvo 31 escaños.

Pedro Sánchez llega a estas elecciones con el desgaste de su gestión y el impacto político de los casos judiciales que afectan a su entorno familiar y a antiguos dirigentes del Psoe

Entre las formaciones nacionalistas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, izquierda) gana terreno y consegue por el momento 11 diputados; EH Bildu, que agrupa los herederos del grupo terrorista vasco ETA, tendría entre siete y ocho; Junts (derecha catalana), entre cuatro y cinco, y el Partido Nacionalista Vasco (PNV, derecha), entre dos y tres.Estas dos últimas formaciones pierden terreno, mientras las dos primeras se consolidan.

Tras más de ocho años en La Moncloa, el socialista Pedro Sánchez llega a estas elecciones con el desgaste de su gestión y el impacto político de los casos judiciales que afectan a su entorno familiar y a antiguos dirigentes del Psoe, entre ellos los ex secretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Las causas judiciales relacionadas con su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, han alimentado las críticas de la oposición y marcado una campaña electoral en la que el presidente ha tenido que hacer frente al descontento de una buena parte del electorado.

Los resultados parciales apuntan también a una pérdida de representación de las fuerzas situadas a la izquierda del Psoe

Más de 38,6 millones de españoles estaban convocados a las urnas para renovar los 350 escaños del Congreso de los Diputados y elegir a 209 senadores. De ellos, más de 2,6 millones residen en el extranjero.

Una de las principales controversias de estos comicios, con especial repercusión en América Latina, ha sido la suspensión cautelar del derecho al voto de más de 160.000 españoles nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos.

La decisión del Tribunal Supremo afecta a quienes obtuvieron la nacionalidad por una vía que presumía la condición de exiliados de los españoles que abandonaron el país entre julio de 1936 y diciembre de 1955, sin exigirles que acreditaran los motivos de su emigración.

El pasado jueves, el Supremo confirmó que la suspensión también afecta a los 11.283 nacionalizados incluidos en la medida cautelar que residen en territorio español.