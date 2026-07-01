El PC chino cumple 105 años con el reto de recuperar la "pureza" y la "tarea histórica de reunificar" Taiwán

El aniversario llega en un contexto de concentración de poder en torno a Xi, que desdibujó las pautas de relevo que habían acompañado las transiciones previas en la cúpula dirigente china.

La sucesión sigue sin despejarse mientras Xi concentra la secretaría general, la presidencia del Estado y la jefatura de la Comisión Militar Central

Pekín/El Partido Comunista de China (PCCh) cumplió este miércoles 105 años con un poder cada vez más concentrado en torno a su secretario general, Xi Jinping, quien reivindicó el papel histórico de la formación en el ascenso del país y pidió limpiar los "virus" que erosionan su "pureza" tras años de purgas por corrupción.

En el acto central por el aniversario, celebrado en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, Xi presentó al PCCh como garante del "rejuvenecimiento" nacional y afirmó que China ha tomado "firmemente" su destino en sus propias manos.

La jornada comenzó bajo una atmósfera festiva en el acceso al Palacio a través de la plaza de Tiananmen, donde asistentes al acto portaban una flor roja en la solapa en señal de celebración y posaban para fotos exclamando: "¡Feliz cumpleaños, partido!".

Dentro, el salón aparecía presidido por una gran hoz y martillo dorados sobre las fechas '1921-2026' y flanqueado por carteles rojos que llamaban a cerrar filas en torno al Comité Central con Xi como "núcleo", una fórmula repetida en la última década.

El salón aparecía presidido por una gran hoz y martillo dorados sobre las fechas '1921-2026' y flanqueado por carteles rojos que llamaban a cerrar filas en torno al Comité Central con Xi como "núcleo"

El aniversario llega en un contexto de concentración de poder en torno a Xi, que desdibujó las pautas de relevo que habían acompañado las transiciones previas en la cúpula dirigente china.

La eliminación en 2018 del límite constitucional de dos mandatos presidenciales abrió la vía a una continuidad prolongada de Xi al frente del Estado.

Otro paso decisivo llegó en 2021, cuando el PCCh aprobó una resolución histórica –la tercera de su historia tras las asociadas a los ex mandatarios Mao Zedong y Deng Xiaoping– que consolidó la posición política de Xi dentro del partido.

Un año después, el XX Congreso del PCCh confirmó a Xi para un tercer mandato como secretario general, inédito entre sus predecesores cercanos, sin que emergiera una figura visible de sucesión en el Comité Permanente del Politburó, el máximo órgano dirigente de la formación, de cara al XXI Congreso, previsto en principio para el otoño de 2027.

La cuestión sigue sin despejarse mientras Xi concentra la secretaría general del partido, la presidencia del Estado y la jefatura de la Comisión Militar Central, tres puestos que sostienen su autoridad sobre la formación, el aparato estatal y el Ejército.

Xi afirmó durante su discurso que el PCCh debe eliminar los factores que dañen su "pureza" y "limpiar todos los virus" que erosionen su "organismo sano".

Xi afirmó durante su discurso que el PCCh debe eliminar los factores que dañen su "pureza" y "limpiar todos los virus" que erosionen su "organismo sano"

El mensaje llega tras años de campaña anticorrupción, con investigaciones que han alcanzado a ministros, directivos de empresas estatales y altos mandos del Ejército Popular de Liberación (EPL).

En su discurso, Xi defendió asimismo que, bajo la dirección de la formación, China recorrió "en apenas unas décadas" un proceso de industrialización que a los países desarrollados les llevó "varios siglos".

Según Xi, el PCCh ha sido el eje de las transformaciones del país desde su fundación en 1921 y desde la proclamación de la República Popular en 1949.

Entre los asistentes, Xu Youzhong, procedente de la provincia oriental de Anhui, declaró a EFE sentirse "orgulloso" por el aniversario y subrayó la importancia de la "estabilidad" para los próximos años.

Xu afirmó que China debe avanzar con "pasos firmes" y apuntó a los cambios tecnológicos y a la transformación de la globalización como desafíos para la próxima década.

En la víspera, la formación publicó datos que cifran en 101,2 millones sus afiliados a cierre de 2025, 1,01 millones más que un año antes. En 2025 incorporó 2,08 millones de nuevos miembros y registró 20,8 millones de solicitantes de ingreso.

Xi también denunció la "injerencia exterior", en velada alusión a Estados Unidos, el mayor proveedor de armas de Taipéi, y reivindicó a China como "constructora de la paz mundial" y "defensora del orden internacional"

Xi situó también la "reunificación completa" de Taiwán como una "tarea histórica" del PCCh y pidió combatir a las fuerzas favorables a la independencia de la isla autogobernada, para cuya "reunificación" Pekín no ha descartado el uso de la fuerza.

Xi también denunció la "injerencia exterior", en velada alusión a Estados Unidos, el mayor proveedor de armas de Taipéi, y reivindicó a China como "constructora de la paz mundial" y "defensora del orden internacional".

El líder chino enfatizó además la necesidad de reforzar el EPL, al afirmar que "un país fuerte necesita un Ejército fuerte".

Xi defendió mantener la "dirección absoluta" del partido sobre las Fuerzas Armadas, tras purgas en la cúpula castrense que ha alcanzado a antiguos ministros de Defensa, altos mandos de la Comisión Militar Central y responsables vinculados a la industria militar y aeroespacial.

"¡La historia no espera a nadie!", advirtió Xi al cierre de su discurso, antes de que los compases de 'La Internacional' pusiesen fin al acto.