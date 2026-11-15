El periodista panameño Rolando Rodríguez califica de "terrorismo" el ataque a su vivienda

El periodista del diario 'La Prensa' Rolando Rodríguez durante una rueda de prensa este sábado en Ciudad de Panamá.

Un individuo arrojó un objeto contra la residencia del directivo de 'La Prensa', causando una explosión

Ciudad de Panamá/El periodista panameño Rolando Rodríguez, directivo del reconocido diario La Prensa, calificó este sábado como "terrorismo" el ataque perpetrado esta madrugada contra su vivienda, en medio de sus investigaciones de supuestos casos de corrupción.

"Agradezco una vez más la solidaridad que he recibido de todos, incluso de personas desconocidas. Los invito a hacer a cerrar filas contra este tipo de terrorismo que pone en peligro nuestra democracia y la armonía que se debe vivir en una sociedad democrática", dijo Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa.

Sobre las 2:30 hora local, la vivienda de Rodríguez, ubicada en Ciudad de Panamá, sufrió un "atentado" –como lo calificó el rotativo– después de que un individuo arrojara un objeto contra la residencia causando una explosión, tras bajarse de un taxi, según una nota del periódico.

La casa del periodista ha sido destruida "parcialmente" con el garaje y dos vehículos incendiados, según comentó Rodríguez a EFE. El periodista panameño no estaba presente en la vivienda, pero su esposa sí, que logró salir ilesa.

Rodríguez estaba investigando unos "hechos" que implican al empresario Roberto Carretero, sentenciado por malversación de fondo públicos en 2021

Rodríguez estaba investigando unos "hechos" que implican al empresario Roberto Carretero, sentenciado por malversación de fondo públicos en 2021; el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, investigado por enriquecimiento injustificado bajo su administración, al exdirector de Asesoría Legal de Etesa (empresa de electricidad), Ewaldo Pittí, y al abogado Lictor Reyna, quienes ya habían sido contactados por el periodista para solicitar su reacción, según informó La Prensa.

El periodista aclaró que pese a que no recibió amenazas previas al ataque a su vivienda, sí fue advertido de una posible demanda penal en caso de publicar un paquete de reportajes por parte de uno de los señalados en las investigaciones periodísticas tras enviar, por políticas de medio, un cuestionario para plasmar su versión.

La Fiscalía ya está investigando los hechos contra la vivienda del periodista panameño, quien aseguró que el individuo lanzó una bomba «motolov con esteroides» que incendió los dos vehículos sin que el fuego llegase al interior de la casa.

«Este es el autor material, pero dudo mucho que sea el autor intelectual», agregó Rodríguez, que fue periodista de la Agencia EFE en Panamá durante la invasión militar de EE UU al país centroamericano en 1989.

El ataque al hogar del periodista ha causado un amplio repudio en Panamá, un país no acostumbrado a este tipo de violencia contra la prensa. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue uno de los primeros en reaccionar alegando que el país «no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia».

Gremios periodísticos internacionales y panameños, actores políticos, sociales y económicos han mostrado su condena absoluta a este acto al calificarlo como un atentado contra la libertad de prensa.

"La prensa no cree en la violencia. Nuestras armas son la tinta y el papel. Es lo que vamos a seguir haciendo. Comunicando lo que no se divulga, investigando lo que está opaco y haciéndole frente a las consecuencias de nuestros actos", señaló visiblemente afectado Jorge Molina, presidente de la Corporación La Prensa, a la que pertenece el distinguido periódico fundado en 1980.