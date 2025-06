El peronismo prepara acciones de "resistencia" para respaldar a Cristina Fernández de Kirchner

La ex presidenta está recibiendo en su casa apoyo de sus partidarios, entre ellos el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Buenos Aires/Los principales dirigentes del peronismo acordaron este jueves coordinar acciones de "resistencia" para expresar un "amplio" apoyo a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quien en pocos días deberá empezar a cumplir una condena a seis años de prisión confirmada el pasado martes por la Corte Suprema.

Entre otras acciones, el Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ, peronista) acordó realizar una marcha el próximo miércoles, último día que tiene la expresidenta para presentarse ante la Justicia y empezar a cumplir con la pena que le impuso en 2022 un tribunal oral en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales.

"Lo que estamos programando es que, si Cristina tiene que ir a los tribunales el miércoles, acompañarla desde su casa con una marcha multitudinaria. Estaremos allí, pacíficamente, acompañando a quien creemos que representa la esperanza en Argentina", dijo a la prensa la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti al final la reunión del PJ.

Fernández de Kirchner, de 72 años y quien preside el PJ desde diciembre pasado, permanece en su casa en el barrio capitalino de Constitución luego de que el pasado martes la Corte dejara firme una condena en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos dictada en 2022 por un tribunal oral.

Ese tribunal, encargado ahora de ejecutar aquella sentencia, dio un plazo a Fernández de Kirchner de cinco días hábiles –que expirará el próximo miércoles– para presentarse ante la Justicia.

La defensa de la ex jefa de Estado ha solicitado que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, algo que la Justicia puede o no concederle.

En caso de que se le otorgue esa posibilidad antes del miércoles próximo, la ex mandataria podría eventualmente no tener que presentarse en los tribunales.

Sin embargo, no está claro que alternativa de la prisión domiciliaria le sea concedida por lo que varios dirigentes peronistas reclamaron este jueves que Fernández de Kirchner sea tratada "con decoro" y que la Justicia no haga un "show de degradación" negándole ese beneficio a la ex presidenta.

"La idea es empezar a organizar esta etapa de resistencia y este pedido de 'Cristina libre'", dijo Fernández Sagasti.

Para preparar esa "resistencia", el máximo órgano de conducción del PJ decidió convocar para este viernes a alcaldes y gobernadores peronistas, dirigentes de otras fuerzas políticas aliadas, organizaciones sociales y dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina.

"A partir de mañana vamos a generar un grupo de trabajo para acompañar a la ex presidenta y planificar acciones concretas. Estamos ante un hecho de proscripción", afirmó el diputado peronista Diego Giulano.

El fallo de la Corte imposibilita que Fernández de Kirchner se postule como candidata a legisladora en las elecciones de la provincia de Buenos Aires programadas para septiembre, en la antesala de los comicios parlamentarios nacionales que se celebrarán en octubre.

Fernández de Kirchner fue hallada culpable en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante sus dos mandatos de Gobierno y el de su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).