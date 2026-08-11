Perú convoca al embajador ruso para pedir información sobre peruanos en la guerra con Ucrania

Edificio de Kiev dañado tras un ataque ruso ocurrido en la madrugada del pasado 19 de julio.

Lima/Berlín/La Cancillería de Perú convocó al embajador ruso en Lima, Alekséi Ushakov, para expresar "la preocupación" del Gobierno nacional por la situación y falta de información sobre los peruanos que han fallecido o han desaparecido mientras peleaban por Rusia en la guerra con Ucrania, informó este lunes un comunicado oficial.

El embajador fue llamado un día después de que el Gobierno de Perú informara que 11 peruanos han muerto, 114 están desaparecidos y tres han sido capturados por el Ejército ucraniano, de un total de 459 connacionales que luchan por Rusia.

El Ministerio de Exteriores señaló que el canciller, Carlos Espá, transmitió a Ushakov "la preocupación" de la presidenta, Keiko Fujimori, "para que se proporcione toda la información necesaria respecto de la ubicación y situación de los peruanos que se encuentran en Rusia".

Espá sostuvo que esto debe hacerse "por ser de justicia y un derecho humano a la información que la comunidad internacional reconoce".

Exteriores aseguró que ha enviado a un delegado especial a Moscú a indagar por los peruanos en Rusia y ha contribuido a la repatriación de 27 connacionales

A su turno, el vceministro de Exteriores, Eric Anderson, remarcó que Perú "no va a olvidar ni despreocuparse" de sus ciudadanos, "estén donde estén", e instó a las autoridades rusas "a brindar información precisa y actualizada sobre la ubicación y situación en la que se encuentran".

A la reunión también acudieron representantes de las familias de peruanos afectados por esta situación, quienes transmitieron al embajador su preocupación por la falta de información de su Gobierno, según remarcó la nota oficial.

Exteriores aseguró que hasta el momento ha sostenido más de 25 reuniones con las familias afectadas, ha enviado a un delegado especial a Moscú a indagar por los peruanos en Rusia y ha contribuido a la repatriación de 27 connacionales.

Familiares de los peruanos reclutados por Rusia se manifestaron el pasado martes frente a la embajada rusa en Lima para exigir el regreso de sus parientes, especialmente de los heridos, y que se les dé información sobre sus paraderos.

Los familiares aseguraron que aunque en abril pasado pusieron denuncias formales por un caso de trata de personas, los reclutadores que "estafaron y engañaron" a sus allegados siguen libres y sus casos "están durmiendo en la Fiscalía".

Asimismo, las familias han convocados a protestas y plantones desde los primeros meses de este año para exigir información sobre los enlistados, mientras que el Gobierno peruano emitió notas diplomáticas sin recibir respuesta, por lo que anunció que había solicitado el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la búsqueda de los connacionales afectados.

Un ataque aéreo afectó las instalaciones de uno de los hospitales infantiles del distrito de Shevchenkivski donde se formaron dos cráteres en el lugar

En Kiev, un ataque con misiles balísticos rusos alcanzó uno de los hospitales infantiles de la ciudad, produjo un incendio en un almacén en otra zona de la ciudad y causó heridas a, al menos, una persona, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DNS) a través de Telegram.

Según el comunicado, un ataque aéreo afectó las instalaciones de uno de los hospitales infantiles del distrito de Shevchenkivski donde se formaron dos cráteres en el lugar y resultaron dañadas las ventanas del edificio y una tubería de gas.

Los trabajadores de la compañía de gas controlaron la fuga y los niños y el personal médico se encontraban en un refugio antiaéreo. No se registraron víctimas mortales ni heridos en el hospital.

En el almacén afectado por el incendio, en cambio, una persona resultó herida. El fuego, que afectó una superficie de 1200 metros cuadrados, ya está controlado.

Por otra parte, en Zaporiya los rusos perpetraron un ataque con drones y misiles dejando como saldo cinco personas muertas, daños en edificios, incidendios y cortes de electricidad, informó el jefe de la Administración Militar Regional, Ivaan Fedorov, en Telegram.

En Mikolai hubo un ataque con drones que afectó a una vivienda particular, un edificio de apartamentos y una instalación industrial. Una mujer de 75 años sufrió una reacción de estrés agudo y tuvo que ser atendida.