Un pescador señala a Cancún como la ruta que usan coyotes y balseros cubanos

Se reactivó la ruta de escape para los cubanos por Cancún, en el estado mexicano de Quintana Roo. En 15 días, efectivos de la Marina "rescataron" a 27 balseros y los entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM) para su deportación. En ese mismo período dos embarcaciones fueron abandonadas en el Caribe, la última, este jueves en playa Defines, una zona turística con estrecha vigilancia.

"A los cubanos que llegaron a la playa del Mirador los trajeron coyotes", explica a 14ymedio, Javier Robles, un pescador que renta un catamarán a turistas para practicar esnórquel. "Es una zona vigilada día y noche por policías turísticos y municipales y que nadie detectara una lancha de motor, no tiene otra explicación".

A Robles, quien conoce la zona, sus allegados le informaron de patrullajes antes de las cinco de la madrugada del jueves y "ya para ese momento estaba la lancha en la playa", pero fue hasta después de las 7 am que Policías Turísticos se presentaron en el lugar. "Llegaron, vieron y se fueron hasta que varias horas después arribó personal naval para resguardar, según, la lancha".

En el lugar encontraron unos tenis, chalecos salvavidas, una bolsa de plástico grande vacía con la marca Mary, que normalmente usan los emigrados para resguardar algo: comida o documentos; dos bidones para combustible. "En Cancún hay muchos cubanos con residencia legal que han puesto negocios, así que dudo que a estos balseros los encuentren las autoridades", explica el pescador.

Hasta la primera quincena de agosto, las autoridades locales registraban 53 rescates de balseros y con los reportados en los últimos 15 días, ya suman 80. "Están desesperados por salir de Cuba, a estas alturas mucha gente va empezar a tomar por acá", cuenta Graviel García, un cubano originario de La Habana que espera respuesta a su solicitud de asilo en México.

Antes de la pandemia, dice García, "había salidas por Pinar del Río", que está a 220 millas de Cancún y 211 millas de Isla Mujeres, dos de los puntos que usan polleros y que son señalados en el informe Mar adentro: migrantes y náufragos en el mar, elaborado por Naciones Unidas. "Nunca contacté al coyote, sí sé que cobraban 7.000 dólares, mucho para ese peligro".

En noviembre del 2020, un grupo de 22 balseros cubanos, entre quienes había tres menores de edad, decidieron abandonar la Isla y tomar la ruta de Cancún. Salieron por Isla de la Juventud y jamás se supo su paradero, así como el de tres lancheros que los trasladaban.

Robles, quien se ha dedicado a la pesca por 27 años, sabe de gente que en poco tiempo pasan de un bote a una lancha. "Somos huraños y si la cometemos, no vamos a confesar el pecado, pero hay algunos compañeros que pescan de noche, ¿qué?, sobra decirlo. De pronto aparecen botes de pescadores de Cancún en Cuba y nadie sabe nada".

A finales del mes de junio, la Capitanía de Puerto en Cancún reportó como desaparecida una lancha pesquera llamada La Perruna cuyo destino era Playa del Carmen. Diez días después del reporte, la embarcación y su tripulación aparecieron en la Isla, según confirmó el capitán Daniel Antonio Maass Michel en el aviso náutico 019/2022, pero no se detalló nada más.

Robles evidenció otro punto de llegada de balseros a Quintana Roo: "La mafia está explotando la ruta por la reserva de la Biósfera de Sian Ka'an. No hay vigilancia en esa área".

Mientras tanto, la vía marítima de escape más usada por los cubanos para llegar a EE UU es Florida. Este viernes el Servicio de Guardacostas devolvió a 163, incluidos tres menores de edad, que intentaban llegar ilegalmente a ese territorio por la vía marítima.

El Ministerio del Interior de Cuba confirmó que los migrantes fueron devueltos por el puerto de Orozco, en Bahía Honda, Artemisa, el pasado domingo "como resultado de un grupo de salidas ilegales por la frontera marítima". Desde que inició el año fiscal en octubre de 2021 a la fecha, han sido repatriados 5.421 balseros.

Este viernes, la Guardia Costera informó que una balsa con cinco personas fue interceptada antes de llegar a Cayo Hueso. Mientras que la Patrulla Fronteriza informó que 15 cubanos fueron puestos bajo custodia tras tocar tierra en Islamorada.

#Breaking @USCG #LE crews stopped 5 people, Friday, from illegally entering the country on an unsafe vessel, without safety equipment, south of #KeyWest. There were no reported medical concerns. #DontTaketoTheSea @USEmbCuba pic.twitter.com/wGiEIRKZNp