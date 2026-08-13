Pese a tener varios procesos judiciales en curso, el ex presidente Petro es autorizado a salir de Colombia por un año

El ex presidente colombiano Gustavo Petro, en una imagen de archivo, durante un desfile militar en Bogotá.

El partido en el poder está en contra, y dice que el ex mandatario debe responder por los problemas de corrupción, seguridad y económicos que dejó su Gobierno

Bogotá/El Senado de Colombia autorizó este miércoles al ex presidente Gustavo Petro (2022-2026) para que salga del país durante un año, tras un fuerte debate entre partidarios y opositores de que se le concediera el permiso. "Con 73 votos por el Sí y 11 votos por el No, fue aprobada la proposición que autoriza la salida del ex presidente Gustavo Petro Urrego", señaló el Senado en su cuenta de X.

Petro había pedido la víspera a la Cámara Alta la autorización citada, como lo establece la Constitución, que exige un permiso del Senado a todos los ex mandatarios para abandonar el territorio nacional una vez salen del cargo.

"En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 323 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional", señala la misiva de Petro.

"Permitirle al ex presidente que abandone el país es permitirle que cometa otro delito más, el delito de fuga"

Según dijo en la sesión de ayer el senador Enrique Gómez Martínez, del partido en el poder, Movimiento de Salvación Nacional, "permitirle al ex presidente que abandone el país es permitirle que cometa otro delito más, el delito de fuga", pues a su juicio, Petro debe responder por los problemas de corrupción, seguridad y económicos que dejó su Gobierno.

"Petro abandona el país con el permiso de esta cámara para no volver y para, fuera del país, seguir atentando contra la democracia colombiana", manifestó Gómez Martínez, cercano al nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, cuya elección no reconoce Petro, quien ha anunciado que será el líder de la oposición.

Sin embargo, la solicitud de Petro fue aprobada por amplia mayoría, incluso con los votos de senadores del partido de derecha Centro Democrático, que fue el principal opositor a su Gobierno.

Sobre Petro recaen más de un centenar de procesos judiciales que siguen su curso en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, entidad encargada de investigar a los aforados en Colombia, entre esos, al presidente de la República y exmandatarios.

Petro, que dejó el poder el pasado 7 de agosto, indicó que su salida de Colombia tendrá como fin "atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico" durante todo el año consiguiente al ejercicio de sus funciones presidenciales.