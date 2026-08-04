Pese al 'síndrome de La Habana', la CIA manda más agentes a Cuba

Madrid/Estados Unidos ha enviado recientemente espías y otros activos a Cuba según contaron dos fuentes al medio Político. Según las dos personas, vinculadas a los servicios de inteligencia estadounidense y cuya identidad no se ha revelado por motivos de seguridad, el incremento de personal puede ir dirigido en varios sentidos, desde planificar una eventual acción militar hasta provocar una revuelta, ya sea desde dentro del mismo régimen o entre la población.

Según una nota publicada este martes por el medio, con sede en Virginia, EE UU tiene 18 oficinas y agencias de inteligencia. Su personal está formado por “agentes” –personas de la población local que trabajan para EE UU facilitando la información– y “oficiales”, profesionales estadounidenses encargados del reclutamiento y operativos. Además, hay un ala paramilitar en la CIA, que utiliza alta tecnología para sus operaciones.

En Cuba no ha faltado nunca este tipo de personal, pero en los últimos años, desde que salió a la luz el llamado síndrome de La Habana –conjunto de síntomas que afectaron a trabajadores de varias embajadas, inicialmente detectado en la Isla pero con casos por todo el mundo–, su número había descendido. La campaña de presión de la Administración de Donald Trump para que el régimen haga cesiones o, directamente, abandone el poder, ha supuesto un significativo retorno y activación de la comunidad de inteligencia estadounidense en la Isla.

Una de las fuentes contó a Político que el regreso ha sido reciente, pero se negó a especificar qué agencias están involucradas o qué clase de recogida de información están realizando. Además, agregó que ese personal puede allanar el camino de una intervención militar pero enfatizó que “cualquier operación de este tipo está lejos de ser evidente”.

La otra fuente también confirmó que hay un aumento de presencia de la CIA, aunque no dijo desde cuándo. Ni esta ni ninguna de las agencias, consultadas por Político, quisieron hacer comentarios al respecto.

La Administración "va a recurrir a todas las herramientas convencionales, incluidos los recursos de la comunidad de inteligencia" para impulsar cambios entre los líderes de Cuba, dijo esta segunda fuente, que insistió en que el presidente Donald Trump sigue "prefiriendo la diplomacia" para lograr su objetivo.

Una de las dos fuentes de Político considera, frente a lo que han señalado multitud de analistas en los últimos días, que la Administración podría actuar en Cuba aunque no haya resuelto la guerra con Irán. Mientras la situación se complica en Oriente Medio en un conflicto que comenzó en febrero, distintos medios han afirmado sistemáticamente que EE UU prevé cerrar ese frente antes de cualquier movimiento en el Caribe.

“Irán no necesita ser resuelto antes de ir a Cuba”, argumentaron las fuentes de Político, que creen que la Isla es una “gran prioridad” para el secretario de Estado, Marco Rubio

La más reciente reflexión al respecto la hicieron fuentes de la cadena CBS a mediados de julio, cuando afirmaron que una de las opciones en la Isla era un ataque “aéreo liderado por el Ejército con miles de soldados estadounidenses, llevado a cabo por la 101ª División Aerotransportada, la única unidad entrenada para tal tarea”. Sin embargo, agregaron que nada hacía pensar que el ataque se llevará a cabo, porque el Ejército está centrado en Irán.

“Irán no necesita ser resuelto antes de ir a Cuba”, argumentaron las fuentes de Político, que creen que la Isla es una “gran prioridad” para el secretario de Estado, Marco Rubio.

Las presiones no han cesado en forma de sanciones especialmente desde el lado estadounidense y parece que nada se mueve en lo referente al diálogo, aunque no está de acuerdo el abogado cubanoamericano Jason I. Poblete, que este lunes publicó un texto en el medio Café Fuerte en el que asegura que “más allá de la retórica pública y los insultos cruzados, Estados Unidos y Cuba ya están forjando una nueva relación, aunque ninguno de los dos gobiernos sepa aún definir cómo será”.El progreso, afirma, “nunca se ha reflejado en los comunicados oficiales, sino en aquello que cada parte deja de decir”.