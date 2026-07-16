La Habana acusa a CBS de "batir los tambores de guerra" al sugerir un posible asalto aéreo contra Cuba

Madrid/El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, ha calificado de “vocería oficiosa del Gobierno de EE UU” a CBS News, a la que acusa de “batir los tambores de la guerra contra Cuba”. La cadena publicó este miércoles una nota con fuentes en el Pentágono sobre los posibles planes militares contra la Isla y, aunque la calificó de exclusiva, no ofrecía en realidad ninguna novedad con respecto a lo que previamente se había dicho: que Washington mantiene abiertas todas las opciones.

“Ni siquiera cuestionan estos periodistas cuál sería el motivo suficiente para conducir a un escenario que puede terminar en un baño de sangre, contra un país que no ha atacado, no ha amenazado, ni ha causado el más mínimo daño a la mayor potencia nuclear del planeta”, dijo en su cuenta de Facebook.

CBS News cita a funcionarios estadounidenses para contar que la planificación militar ha examinado “diversas opciones para una posible acción contra la isla, incluyendo un ataque aéreo liderado por el Ejército con miles de soldados estadounidenses, llevado a cabo por la 101ª División Aerotransportada, la única unidad entrenada para tal tarea”. Las fuentes han “enfatizado” que no hay ninguna orden ni nada que haga pensar que el ataque se llevará a cabo, sobre todo porque el Ejército está centrado en Irán.

Las fuentes han “enfatizado” que no hay ninguna orden ni nada que haga pensar que el ataque se llevará a cabo, sobre todo porque el Ejército está centrado en Irán

Esta idea ya fue puesta sobre la mesa en abril, cuando USA Today habló de una intensificación de los "planes militares para una posible operación en Cuba por si el presidente Donald Trump da la orden de intervenir". En junio, cuando el secretario de Defensa Pete Hegseth visitó la base naval de Guantánamo, insistió en que, fuera cual fuera la decisión, su departamento iba a estar “preparado y dispuesto para cualquier eventualidad posible”.

La nota de CBS News actualiza e incide en esta idea, que en su momento Brian Fonseca, director del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida, calificó de “estrategia de comunicación". A finales de junio, relata el texto, firmado por hasta cuatro periodistas, las fuerzas armadas estadounidenses celebraron una sesión informativa “para analizar las opciones de planificación militar inicial sobre misiones específicas que podrían llevarse a cabo”. Se trata, subrayan, de informes habituales en reuniones de este tipo, en los que se analizan los objetivos de la misión, el número de tropas necesarias, la cadena de sucesos, las consideraciones logísticas y los riesgos asociados.

Puesto que el Pentágono ha trasladado muchos recursos bélicos y de inteligencia a Oriente Medio por la guerra de Irán, “no es probable centrar la atención en Cuba”, afirmaron a CBS sus fuentes.

La cadena considera que el reinicio de las operaciones en Oriente Medio es parte de una estrategia más belicista de Hegseth que le ha llevado a tener discrepancias con Trump. El mandatario, dicen fuentes de la Casa Blanca, está frustrado por lo mal que ha ido la operación y cree que a principios de año había que haber aceptado una propuesta que hizo Teherán para limitar su programa nuclear. En aquel momento, y contra la opinión del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, el secretario de Defensa prefirió la guerra, que ha resultado más larga y compleja de lo previsto.

CBS, citando a sus fuentes, insiste en que Trump está molesto con todo el departamento, incluyendo al almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, al que acusa de haber exagerado las capacidades militares de EE UU frente a Irán. Oficialmente, no obstante, la Casa Blanca, ofrece su respaldo sin fisuras a Hegseth y su equipo.

CBS, citando a sus fuentes, insiste en que Trump está molesto con todo el departamento, incluyendo al almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, al que acusa de haber exagerado las capacidades militares de EE UU frente a Irán

El texto habla también de la nueva vertiente que se ha abierto con el asunto de los 300 drones iraníes que, supuestamente, Cuba posee y pasa a listar todos los sucesos ocurridos en lo que va de año, comenzando por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, siguiendo por el procesamiento de Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y, por descontado, la cadena de sanciones sobre el régimen y sus negocios principales.

“La evaluación anual de amenazas de la comunidad de inteligencia para 2026 describe a Cuba principalmente como un entorno propicio para competidores geopolíticos más grandes, en lugar de como una amenaza estratégica independiente. Cabe destacar que la evaluación de marzo no identifica a Cuba como poseedora de capacidades militares que amenacen materialmente a Estados Unidos. Describen a La Habana como un motor independiente de inestabilidad”, añaden.

En cuanto a las negociaciones, CBS News las sigue considerando la opción preferida no solo por Trump, sino también por quien las lleva adelante, el secretario de Estado, Marco Rubio. Sin embargo, la situación sigue estancada.