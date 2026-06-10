Desde Guantánamo, el jefe del Pentágono advierte que EE UU está preparado para “cualquier eventualidad” en Cuba

Pete Hegseth visitó la Base Naval vestido con short y pulóver, en medio del aumento de la presión de Washington sobre La Habana

La Habana/El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó este miércoles a la Base Naval estadounidense, en el extremo oriental de Cuba, a bordo de un helicóptero militar Chinook. Aterrizó en Guantánamo vestido con un pulóver verde de marines, short negro y zapatillas deportivas, pero su mensaje pareció mucho más serio que su atuendo: Washington está preparado para “cualquier contingencia” relacionada con la Isla.

“Lo que sucede con el futuro de Cuba está en manos del presidente de Estados Unidos y de la dirigencia de Cuba”, afirmó Hegseth durante su visita a la instalación militar. A renglón seguido, lanzó la frase más contundente de la jornada: “No importa qué, el Departamento de Guerra va a estar preparado y dispuesto para cualquier eventualidad posible”.

La declaración, difundida por canales oficiales estadounidenses, cambió el sentido de una visita presentada inicialmente como un simple encuentro con las tropas. Al colocar el futuro de Cuba en manos del presidente de Estados Unidos y de la “dirigencia cubana”, Hegseth pareció aludir al margen de negociación o decisión que aún existe entre Washington y la cúpula del régimen.

“Lo que sucede con el futuro de Cuba está en manos del presidente de Estados Unidos y de la dirigencia de Cuba”

Hegseth lanzó una advertencia específica sobre el eventual acceso de Cuba a armamento capaz de amenazar a Estados Unidos. “Sería imprudente que el Gobierno de Cuba intentara adquirir u obtener acceso a armas que pudieran alcanzar esta base o el territorio estadounidense”, dijo ante las tropas estacionadas en Guantánamo. Según el jefe del Pentágono, la cúpula de La Habana se expondría a “un tipo de confrontación que no solo no desean, sino que tampoco podrían soportar”, porque “ningún país del mundo puede igualar la capacidad” militar estadounidense.

El secretario, sin embargo, combinó la advertencia con una puerta entreabierta. “No buscamos enemigos ni adversarios”, afirmó, y aseguró que espera que Estados Unidos pueda ser pronto “amigo” de los “dirigentes del Gobierno cubano”.

La jornada incluyó un entrenamiento matutino con marines por varias zonas del enclave, entre ellas el área frente a una de las casetas, hoy cerrada, por donde se accedía al territorio cubano antes de la ruptura de relaciones a comienzos de los años 60.

Menos de dos semanas antes, el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, visitó la Base Naval de Guantánamo y se reunió con un alto mando militar cubano en el perímetro de la instalación

La visita se produce al día siguiente de hacerse pública la autorización de EE UU a la empresa Vanguard Energy, con sede en Florida, para el envío de 250.000 barriles de diésel y gasolina a la Isla. Serán destinados, indica el acuerdo, al sector privado y almacenados en instalaciones de Cupet bajo supervisión estadounidense.

El mensaje de Hegseth también llega después de varios movimientos de alto perfil de funcionarios estadounidenses vinculados a la seguridad. Menos de dos semanas antes, el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, visitó la Base Naval de Guantánamo y se reunió con un alto mando militar cubano en el perímetro de la instalación. En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó también una inusual visita a La Habana.

Ante los militares estadounidenses destinados en la base, Hegseth trasladó un mensaje de respaldo de Donald Trump. Según medios de EE UU, dijo a las tropas que, en nombre del Departamento de Guerra y del presidente, quería que supieran que Trump “los respalda”. Además, reconoció a varios efectivos con monedas conmemorativas, una práctica habitual en el ceremonial castrense estadounidense.