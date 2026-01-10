La petrolera española Repsol agradece a Trump por “abrir la puerta a una Venezuela mejor"

Washington pide a las empresas estadounidenses que destinen al menos 100.000 millones de dólares de capital privado para revitalizar las infraestructuras del país

WASHINGTON/El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, agradeció este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por “abrir la puerta a una Venezuela mejor” y aseguró que la petrolera española está preparada para invertir con fuerza en el país caribeño y triplicar su producción de crudo hasta aproximadamente 135.000 barriles diarios en los próximos tres años.

Imaz realizó estas declaraciones durante una reunión celebrada en la Casa Blanca entre Trump, varios miembros de su gabinete y representantes de cerca de una veintena de grandes compañías energéticas, convocada para analizar el futuro de la prospección y las posibles inversiones en el país caribeño tras la deposición de Nicolás Maduro.

“Estamos listos para invertir más en Venezuela. Hoy producimos 45.000 barriles diarios, en total, y estamos listos para triplicar esta cifra en los próximos tres años, invirtiendo con fuerza en el país”, afirmó el directivo durante su intervención.

El consejero delegado subrayó que Repsol mantiene una presencia consolidada en Venezuela. “Estamos en Venezuela con nuestros socios de Eni, produciendo el gas que garantiza la estabilidad de la mitad del suministro eléctrico del país”, explicó, destacando que la compañía cuenta con personal, instalaciones y capacidades técnicas sobre el terreno, lo que, a su juicio, demuestra su compromiso con la estabilidad.

Imaz también puso en valor el compromiso inversor de la petrolera española en Estados Unidos. Según explicó, Repsol ha invertido 21.000 millones de dólares en los últimos 15 años en operaciones petroleras y gasísticas en estados como Texas, Pensilvania o Alaska.

Por su parte, Trump ofreció a las compañías petroleras “protección y seguridad del gobierno” a largo plazo y las instó a invertir en Venezuela. El presidente aseguró que el plan pasa por que las empresas estadounidenses destinen al menos 100.000 millones de dólares de capital privado para revitalizar las infraestructuras del país y aumentar progresivamente la producción de petróleo.

La iniciativa del mandatario estadounidense busca responder a los temores del sector energético ante la situación de inestabilidad política que atraviesa Venezuela, en un contexto marcado por la captura de Maduro y el inicio de una transición política encabezada por un gobierno interino.

Durante el encuentro se evidenciaron posiciones divergentes entre las compañías. El consejero delegado de ExxonMobil, Darren Woods, afirmó que Venezuela sigue siendo poco atractiva para la inversión y reclamó “cambios significativos” en los marcos legales y comerciales del país. Frente a esta postura, Repsol defendió su disposición a ampliar su presencia y sus inversiones.

Además de Repsol, participaron en la reunión representantes de Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips. Medios estadounidenses señalaron también la presencia de ejecutivos de empresas como Shell, Halliburton, Valero, Marathon, Trafigura, Vitol Americas, Eni o Hilcorp.

Repsol es la empresa ibérica con mayor vinculación económica y estratégica con Venezuela, donde opera desde hace más de 30 años y mantiene derechos mineros, aunque gran parte de ellos permanece sin desarrollar. No obstante, el Gobierno estadounidense revocó el pasado mes de mayo los permisos que permitían a la compañía exportar crudo y derivados desde el país caribeño, una medida que también afectó a otras firmas internacionales.

Pese a ello, Imaz reiteró ante Trump la voluntad de Repsol de seguir apostando por Venezuela en el nuevo escenario político y subrayó el interés de la compañía por ampliar su actividad en el país si se dan las condiciones necesarias.