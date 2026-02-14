Piden enjuiciar a Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

El caso del derribo de las avionetas ha vuelto a escena recientemente, tras la detención en EE UU de Luis Raúl González-Pardo, uno de los pilotos militares cubanos involucrados.

La Habana/Congresistas cubanoamericanos han hecho una petición al presidente Donald Trump para promover una acusación penal contra Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de Hermanos al Rescate, y la muerte de sus cuatro tripulantes. La iniciativa se agrega a la política de presión de Washington para acelerar el fin del régimen cubano y ha desatado especulaciones sobre una improbable operación de captura del general nonagenario como la llevada a cabo contra Nicolás Maduro.

En una carta con fecha del 13 de febrero, los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis solicitan a Trump que el Departamento de Justicia considere acusar formalmente a Raúl Castro del ataque contra las avionetas; y sugieren evaluar la emisión de una alerta roja de Interpol contra el entonces ministro de Defensa cubano.

En la carta publicada por el congresista Díaz-Balart, los legisladores respaldan su acusación con informaciones de dominio público –entre ellas, una grabación difundida por The Miami Herald– que incriminan a Raúl Castro como responsable del hecho, al ordenar directamente el ataque contra las aeronaves desarmadas.

Junto a la carta firmada por los congresistas, Díaz-Balart publicó en su perfil:

“El presidente Donald Trump ha sido un firme aliado y un símbolo de esperanza para los valientes activistas que luchan por la democracia, y se ha mantenido firme contra los despiadados dictadores que los oprimen.”

Subraya la responsabilidad penal de Raúl Castro y la necesidad de hacer justicia después de 30 años de inacción. Concluye: “Elogiamos al presidente Trump por priorizar la seguridad nacional de Estados Unidos en sus decisiones de política exterior.” Y refiriéndose al régimen cubano: “Los matones que han oprimido, torturado y asesinado deben responder ante la justicia, y la rendición de cuentas debe comenzar desde arriba.”

El próximo 24 de febrero se cumplen tres décadas de esta tragedia en la que murieron cuatro civiles activistas de Hermanos al Rescate: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales; tres de ellos con ciudadanía estadounidense y uno con residencia permanente. Los cuatro participaban en la misión de ayudar en aguas internacionales a migrantes cubanos que intentaban escapar del régimen.

El caso del derribo de las avionetas ha vuelto a escena recientemente, tras la detención en EE UU de Luis Raúl González-Pardo, uno de los pilotos militares cubanos involucrados. Las autoridades estadounidenses acusaron al ex militar de fraude migratorio y de haber ocultado información sobre sus nexos con el régimen durante su proceso de ingreso al país.

Gerardo Hernández, ex espía cubano condenado en EE UU –actual coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba–, es señalado en la carta de los congresistas como el único condenado hasta la fecha por su participación en la conspiración que terminó con el ataque a las avionetas, después de compartir datos de vuelos y actividades del grupo de exiliados.

El ex espía ha reaccionado a la carta de los legisladores con una burla en redes sociales: “Parece que el trío de congresistas no se ha dado cuenta de que el único argumento legal que EE UU podría usar –mintiendo con que el derribo fue en aguas internacionales– ellos mismos lo acaban de arruinar, al aprobar que Trump bombardee lanchas en aguas internacionales por ‘razones de seguridad nacional’”.

La controversia sobre el lugar exacto donde fueron derribadas las avionetas ha sido central en las discusiones alrededor del hecho. El régimen usa como defensa que Hermanos al Rescate realizaba vuelos provocadores sobre territorio nacional y que la acción respondió a motivos de seguridad. Sin embargo, el informe de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) concluyó que los hechos ocurrieron fuera del espacio aéreo cubano. Esto podría abrir la puerta a la jurisdicción de Estados Unidos al tratarse de la muerte de ciudadanos estadounidenses fuera de su territorio.

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar enfatizó en su perfil de X la importancia de condenar a Raúl Castro: "Él estaba al mando. Es hora de reabrir el caso, seguir la verdad hasta lo más alto y llevarlo ante la justicia".

Otro de los firmantes de la petición, el republicano Carlos A. Giménez –único miembro del Congreso nacido en Cuba– reafirmó en entrevista a Fox News su postura. Sostuvo que Cuba “se acerca a su momento del Muro de Berlín” y que “el brutal régimen cubano se derrumba en tiempo real”. Refiriéndose a las acciones de EE UU contra la dictadura, señaló que “no es momento de parpadear. Es hora de terminar el trabajo”. Añadió que la crisis cubana es responsabilidad exclusiva del régimen, y concluyó con un rotundo llamado al mandatario estadounidense: “Presidente Trump, el momento de una Cuba libre es ahora".