El plan de Trump para ganar las elecciones intermedias: 5.000 dólares a quienes voten a los republicanos

El presidente de EE UU, Donald Trump, en la convención del Partido Republicano este miércoles en Dallas, Texas.

"Les pido que imaginen que soy yo quien esta en la papeleta, una vez más", dijo el presidente en una convención en Texas

Dallas/A poco menos de dos meses de que las elecciones intermedias (midterm elections, en inglés), en las que el partido republicano se arriesga a perder el control del Congreso, el presidente estadounidense, Donald Trump, presentó una promesa a sus votantes: entregar 5.000 dólares a todos los adultos estadounidenses si los republicanos conservan el control de ambas Cámaras.

El mandatario no dio más detalles de la propuesta, que se asemeja a otros programas de transferencias de dinero a la ciudadanía que ha planteado en diferentes puntos de su mandato y que no se han materializado.

Trump, además, expresó que cuando vayan a marcar la papeleta electoral y elegir a su representante en el legislativo, imaginen que están votando por él. "Les pido que imaginen que soy yo quien esta en la papeleta, una vez más", indicó Trump este miércoles en el centro American Airlines en Dallas, Texas. A sus espaldas en la tarima, se colocaron una serie de palcos donde, de pie, seguidores suyos aplaudieron y vitoreaban.

En Texas, tradicionalmente republicano, varias carreras, entre ellas la de uno de los escaños del Senado, están viendo un impulso demócrata, especialmente entre los votantes latinos

En Texas, tradicionalmente republicano, varias carreras, entre ellas la de uno de los escaños del Senado, están viendo un impulso demócrata, especialmente entre los votantes latinos, que conforman más de un 40% de la población, según una encuesta publicada hoy por N+/YouGov.

Los republicanos, en suma, se enfrentan a unas apretadas elecciones este próximo 3 de noviembre.

Tradicionalmente, en las midterm, el partido en el poder pierde escaños en la Cámara Baja, especialmente si la popularidad del presidente se encuentra por debajo del 50%. La de Trump está en un 32%, según una encuesta publicada este fin de semana por Focaldata/FT.

Ante la posibilidad de perder el poder legislativo y, con él, una palanca para la agenda de Gobierno, el presidente Trump ha impulsado a su partido a celebrar una inédita convención nacional, centrada en su figura como líder y en lo que consideran como logros de su Administración.

En la jornada dieron discursos figuras como el secretario del Tesoro Scott Bessent, el candidato republicano y fiscal general de Texas, Ken Paxton, al igual que activistas en contra de la comunidad LGTBQ y luchadores de artes marciales UFC.

Todas las intervenciones estuvieron centradas en exponer cómo el Gobierno de Trump ha ayudado al país e incluso algunos de los oradores se refirieron a él como "el mejor presidente de Estados Unidos".

El mandatario dio el discurso final de la jornada, en una alocución que se prolongó por más de una hora y en la que planteó las midterm como una cuestión vital para su él, su partido y para el pueblo estadounidense.

El reto que se plantea Trump, una victoria en ambas Cámaras en las intermedias es improbable. Desde 1946, en 18 de las 20 elecciones de término medio que se han celebrado, el partido en el poder pierde escaños en la Cámara de Representantes.

En su discurso, el mandatario reconoció esta historia, y aseguró que su partido "va a cambiar eso, no hay una razón por la cual deba ser así".

Las últimas encuestas proyectan una victoria demócrata para el control de la Cámara Baja y una probabilidad 50/50 en la mayoría del Senado, según indicó este martes el agregador de resultados de encuestas Decision Desk HQ.