Polémica en Madrid por la programación en Casa América de dos filmes para "enaltecer el régimen chavista"

Madrid/La proyección de tres películas en la Casa América de Madrid, como parte de un ciclo promovido por la Embajada de Venezuela en España, ha causado indignación entre las asociaciones de opositores venezolanos que lo consideran "el lavado de imagen" del Gobierno de Nicolás Maduro, mientras que Casa América apela a la defensa del debate plural. Como parte del ciclo Cine y memoria: la voz del pueblo y la lucha por la soberanía, organizado por la Embajada de Venezuela en España, se emitirán en Casa América las películas Operación Orión (2018), Alí Primera (2024) y La batalla de los puentes (2020).

José Antonio Vega, coordinador del Comando Con Venezuela en España, que forma parte del equipo de la líder opositora venezolana María Corina Machado, aseguró este domingo a EFE que el ciclo programado en Casa América "no tiene ningún fin cultural", sino blanquear la imagen del régimen de Nicolás Maduro.

Por su parte, el director de Casa América, León de la Torre, explicó a la agencia que la entidad cede su espacio a una embajada, "como se recoge en los estatutos", para emitir cine "que puede gustar o no, pero que no incita a la ilegalidad". Aun así, dijo que están "preocupados" por el malestar que esta actividad ha generado en colectivos venezolanos residentes en Madrid y, aunque por el momento no van a desprogramar el ciclo, comentó que van a "ver cómo evoluciona" el descontento.

Además, recordó que Casa de América ha colaborado con algunos de los grupos que piden que se cancele la emisión de las películas organizando actividades que muestran una visión de la situación en Venezuela distinta a la que se muestra en el ciclo promovido por la Embajada. No obstante, Comando Con Venezuela pidió que Casa América reconsidere esta actividad porque, según su coordinador en Madrid, "la verdad que debería mostrarse en España es que hay 11 españoles detenidos en cárceles venezolanas cuyos familiares no han podido tener contacto con ellos y que están en una situación de desaparición forzada".

A esta petición se suma la de otras organizaciones como Plataforma Ayuda Venezuela y el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, también expresó en una carta al director de la Casa de América "la protesta enérgica" del gobierno regional por la emisión de dos de los largometrajes. La misiva fue remitida el sábado al director de esta institución.

"Quiero hacerte llegar formalmente la protesta enérgica del gobierno de la Comunidad de Madrid por la emisión, dentro de esa actividad, de al menos dos largometrajes –Operación Orión y La batalla de los puentes– que suponen un intento perverso de blanquear y enaltecer el régimen chavista, que, como sabes, atenta diariamente contra los derechos humanos en Venezuela", explica el escrito.

Casa de América tiene "el deber de defender la democracia y la libertad, y por ello, dicha programación, que supone dar altavoz a aquéllos que aplauden, defienden y colaboran con la dictadura venezolana, incumple las normas básicas de cualquier institución democrática", añade.

Fomentar el diálogo con quien "se impone por la fuerza, pisotea el clamor popular expresado en las urnas y persigue a la oposición provocando el exilio de miles de personas, no es el objetivo de Casa América", continúa la carta. El consejero concluye solicitando al director de la institución que tenga "en cuenta esta protesta, que la Comunidad de Madrid trasladará y defenderá oficialmente en los órganos que rigen Casa de América, tomando las medidas oportunas al respecto".