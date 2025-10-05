Polonia y la Otan activan sus cazas por el ataque masivo ruso contra Ucrania

Berlín/Polonia y aliados de la Otan activaron de nuevo la noche del sábado la alerta ante el masivo ataque ruso contra Ucrania, como suele hacer habitualmente desde el inicio de la guerra en 2022, con el fin de garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia informó en su cuenta de la red social X que puso en marcha los procedimientos necesarios para poner en estado de máxima alerta a los aviones polacos y aliados, así como a los sistemas de defensa antiaérea y reconocimiento de radar.

Estas medidas, de carácter preventivo, tienen por objeto garantizar la seguridad del espacio aéreo y la protección de los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a las regiones amenazadas. Es el caso de la ciudad ucraniana de Leópolis, cercana a la frontera polaca, que fue duramente atacada esta noche por Rusia. El operativo polaco y aliado duró casi cinco horas, lo mismo que duró aproximadamente el bombardeo ruso de Ucrania.

Las Fuerzas Aéreas de Países Bajos ayudaron a Polonia con sus cazas F-35 a garantizar la seguridad en el cielo polaco, según el Mando Operativo polaco.

Rusia atacó por la noche masivamente con drones y misiles toda Ucrania, del este al oeste, y golpeó con especial dureza la ciudad suroriental de Zaporiyia, donde falleció al menos una persona, y Leópolis, donde murieron al menos cuatro personas y parte de la ciudad se quedó sin electricidad.

El jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Iván Fedorov, indicó en Telegram que al menos 10 personas resultaron heridas en el ataque, que provocó al menos diez impactos en la ciudad. Tres distritos de la ciudad resultaron afectados por los bombardeos. Ocho edificios de varios pisos, ocho viviendas privadas y varios inmuebles no residenciales resultaron dañados.

Más de 73.000 abonados se quedaron sin electricidad y más de 290 sin suministro de gas, ya que el bombardeo ruso dañó las tuberías gasísticas y se tuvo que cortar además el suministro en el edificio de varios pisos que resultó más afectado por el ataque.

En Leópolis también parte de la ciudad se quedó sin electricidad, de acuerdo con el alcalde, Andrí Sadoví. Además se registraron varios incendios, entre ellos en un parque industrial.

El ataque también se hizo notar en otras partes de la región occidental, ya que, según el jefe de la Administración Militar Regional, Maksim Kozitskí, y Sadoví, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en Lapaivka.

En Vinnitsia, la vicejefa de la Administración Regional Militar, Natalia Zabolotna, informó de que fue alcanzada una instalación industrial civil, y en Cherníguiv, el gobernador, Viacheslav Chaus, señaló que drones suicidas golpearon una empresa y una instalación.