El precio del petróleo y el gas se desploman tras el acuerdo de alto el fuego entre Irán y EE UU

Madrid/Irán y Estados Unidos acordaron este miércoles (martes, en Washington) un alto el fuego de dos semanas, durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz. El anuncio ha provocado un desplome casi inmediato del gas (19%) y el petróleo (13%), además de la subida de las bolsas.

Sin embargo, Israel, que también aceptó esta tregua, señaló que las hostilidades no cesarán en el Líbano, donde su Ejército mantiene una dura ofensiva aérea y terrestre.

El presidente de EE UU aseguró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encuentra en "una etapa muy avanzada", además de sostener que la razón de este pacto es haber "cumplido y superado todos los objetivos militares", pese a que el régimen se mantiene.

Trump reivindicó la noche del martes como un "gran día para la paz mundial" y ha avanzado que ayudará a "descongestionar" el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán se ha comprometido a desbloquear de manera controlada por ese mismo periodo de tiempo.

Trump reivindicó la noche del martes como un "gran día para la paz mundial" y ha avanzado que ayudará a "descongestionar" el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense señaló que "habrá muchas iniciativas positivas" y "se ganará mucho dinero" hasta el punto de que podría llegar "la Edad de Oro de Oriente Próximo"; mientras que la República Islámica "podrá iniciar el proceso de reconstrucción".

"Cargaremos todo tipo de suministros y simplemente estaremos por ahí para asegurarnos de que todo vaya bien", precisó el jefe del Ejecutivo norteamericano manifestando estar "seguro de que así será".

Las autoridades iraníes afirmaron que durante este plazo será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, "mediante la coordinación" con el Ejército.

"Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas", ha anunciado el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país.

Con idéntico tono al adoptado por el mandatario estadounidense, Teherán presentó su decisión de que "si cesan los ataques contra Irán" sus "poderosas Fuerzas Armadas pondrán fin a sus operaciones defensivas" en la región, como una "respuesta a la fraternal petición del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif", mediador del acuerdo.

Asimismo, Teherán justificó este anuncio alegando haber tomado en consideración "la solicitud de Estados Unidos de entablar negociaciones basadas en su propuesta de 15 puntos", así como al calor del anuncio del inquilino de la Casa Blanca sobre "la aceptación del marco general de la propuesta de 10 puntos de Irán como base para las negociaciones".

Segundos después de la publicación del referido comunicado, la agencia de noticias Fars ha divulgado otro documento, esta vez emitido por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que ha precisado que "la finalización de las negociaciones" tendrá lugar en Islamabad, capital de Pakistán.

"A la luz de la ventaja de Irán en el campo de batalla y la incapacidad del enemigo de llevar a cabo sus amenazas, pese a sus afirmaciones, y la aceptación oficial de todas las demandas legítimas del pueblo iraní, se ha decidido que la finalización de las negociaciones tendría lugar en Islamabad", avanza el texto, que agrega que "en un plazo máximo de 15 días, la victoria de Irán quedará también consolidada en las negociaciones políticas".

"A la luz de la ventaja de Irán en el campo de batalla y la incapacidad del enemigo de llevar a cabo sus amenazas, pese a sus afirmaciones, y la aceptación oficial de todas las demandas legítimas del pueblo iraní, se ha decidido que la finalización de las negociaciones tendría lugar en Islamabad"

En este sentido, cabe señalar que en la madrugada de este martes Pakistán ha llamado a Washington y Teherán a "continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo definitivo" en su capital el próximo viernes 10 de abril, mostrando su esperanza en que estas "Conversaciones de Islamabad" logren "una paz duradera".

En el citado manifiesto de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional ha hecho referencia al plan de diez puntos enviado a Estados Unidos, a través de Pakistán, en el cual, según ha precisado, se contemplan aspectos "fundamentales" como el paso "controlado" por el estrecho de Ormuz o la "necesidad" de "poner fin a la guerra contra todos los componentes del eje de la resistencia", conformado por Irán, el partido-milicia chií libanés Hezbolá, milicias iraquíes chiíes, varios grupos armados palestinos y los rebeldes hutíes de Yemen.

A su vez, el citado decálogo de puntos pone el foco en la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses "de todas las bases y lugares de despliegue de la región", el establecimiento de un "protocolo de paso seguro" en el estrecho de Ormuz que "garantice el dominio iraní de conformidad con el protocolo acordado", la indemnización "íntegra" a Irán de acuerdo con las evaluaciones o el levantamiento de "todas las sanciones primarias y secundarias".

La aprobación de los mismos, según ha reivindicado la autoridad iraní, deberá efectuarse en una "resolución vinculante del Consejo de Seguridad".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por su parte respaldó la decisión de EE UU, aunque ha precisado que este alto el fuego "no incluye" a Líbano, país en el cual el Ejército israelí perpetra ataques desde el pasado 2 de marzo a raíz de la ofensiva lanzada de la mano de Washington contra Teherán días antes.

"Israel respalda la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, siempre y cuando Irán abra inmediatamente el estrecho (de Ormuz) y ponga fin a todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región", expresó la oficina del primer ministro israelí en un comunicado difundido durante la madrugada de este miércoles, en el cual ha advertido que "el alto el fuego de dos semanas no incluye a Líbano".

Estas declaraciones de Netanyahu difieren de las palabras del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha remarcado que este alto el fuego es de carácter "inmediato" para "todo el territorio", inclusive Líbano y otros lugares.

Estas declaraciones de Netanyahu difieren de las palabras del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha remarcado que este alto el fuego es de carácter "inmediato" para "todo el territorio"

A renglón seguido, el líder israelí ha subrayado que su país apoya los "esfuerzos" de EE UU "para garantizar que Irán deje de suponer una amenaza nuclear, de misiles y terrorista para Estados Unidos, Israel, los vecinos árabes de Irán y el mundo".

Del mismo modo, la oficina presidencial ha anotado que Washington ha comunicado a Israel que "se compromete a alcanzar estos objetivos, compartidos por Estados Unidos, Israel y los aliados regionales de Israel, en las próximas negociaciones".

El líder de la oposición, Yair Lapid, señaló que la ausencia de Israel en las conversaciones que han llevado al alto el fuego con Irán constituye el "mayor desastre político" de la historia del país.

"Israel ni siquiera estaba en la mesa cuando se tomaron decisiones clave para nuestra seguridad nacional", escribió el político, líder del partido ‘Yesh Atid’ (Hay futuro), en la red social X.

Lapid criticó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha "fracasado estratégicamente" en la guerra, que ahora entra en un alto el fuego de dos semanas, al no haber cumplido "ninguna de las metas que él mismo había planteado".

"Nos llevará años reparar el daño político y estratégico que Netanyahu ha causado por su arrogancia, negligencia y falta de planteamiento estratégico", concluye.

Por cuenta de las oleadas de ataques perpetrados contra Líbano ya son más de 1.500 las personas que han perdido la vida, así como más de 4.800 las heridas en esa misma coyuntura, de acuerdo con el último balance dado a conocer este martes por las autoridades libanesas.

El acuerdo de alto el fuego ya ha dejado huella en el precio del petróleo, que ha bajado de los 100 dólares. El barril de brent, de referencia en Europa, bajaba un 13,3% hasta los 94,74 dólares y el Texas cayó un 14,19%, hasta los 96,92 dólares. Asimismo, los principales índices de Tokio, Seúl y Europa se dispararon a la apertura con subidas de en torno al 5%.