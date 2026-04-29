Premian en Europa a ‘La Hora de Cuba’ por su defensa a la libertad de expresión

Henry Constantín ha sido invitado a recibir el reconocimiento en Suecia, pero no podrá viajar, debido a que las autoridades cubanas lo mantienen 'regulado'

La Habana/La revista La Hora de Cuba fue condecorada este miércoles por la organización sueca Civil Rights Defenders (CRD) con el premio Civil Rights Defender (Defensor de los Derechos Civiles) en su edición 2026. El galardón reconoce al medio que dirige Henry Constantín su “excepcional resiliencia y coraje en la defensa de la libertad de expresión, del periodismo libre e independiente y de la democracia”. Junto a él ha sido premiada también la plataforma Netgazeti, de Georgia.

Según destaca CRD en su nota de prensa, La Hora de Cuba “opera en uno de los entornos mediáticos más herméticos del mundo”. Y recuerda que en la Isla “el periodismo independiente está, en la práctica, criminalizado”, a pesar de lo cual la plataforma trabaja “inmersa en la realidad que relata”. De igual manera, prosigue la organización, “documentan arrestos arbitrarios, juicios políticos y cómo la represión impregna la vida cotidiana. Historias que los medios estatales no cuentan”.

En su web, la ONG destaca el trabajo que el medio ha realizado durante más de una década, en el que “cientos de personas han contribuido, desde periodistas, artistas y fotógrafos. Muchos se han visto obligados a dejar de colaborar tras ser arrestados, interrogados o recibir amenazas contra sus familias. Otros han abandonado el país, pero algunos permanecen”.

“Muchos se han visto obligados a dejar de colaborar tras ser arrestados, interrogados o recibir amenazas contra sus familias”

Henry Constantín, que ha sufrido varias detenciones por su labor al frente de La Hora de Cuba –tan solo dos en 2026–, ha declarado que su medio ha recibido muchos “premios” antes que este: “Más de 40 arrestos, cientos de citaciones policiales e interrogatorios, miles de amenazas, varias campañas de difamación, unas cuantas prohibiciones de salir de Cuba durante años, vigilancia continua, vandalismo contra mi casa, violencia física y acusaciones policiales”.

El comunicador aseguró que “esos son los premios que nos ha dado el régimen cubano por compartir la verdad durante casi 14 años, los mismos que acumulamos un equipo variado de personas con las que he podido construir y mantener este medio de prensa en las condiciones durísimas de la Cuba del interior”.

Sobre el galardón sueco, señaló que el equipo lo agradece “con todo el corazón”, pues “nos fortalece para seguir compartiendo libertad e información desde muy dentro del país, desde Camagüey y cada ciudad en la que nuestro equipo funciona. Gracias a las decenas de cubanos que han trabajado estos años con La Hora de Cuba, gracias a los miles de personas que nos leen a diario, y gracias a mi familia, siempre a mi lado”.

También dijo que, “para La Hora de Cuba, este premio significa un aumento de visibilidad y también de responsabilidad. Personas tan lejanas como en Suecia, que trabajan con activistas y periodistas en situaciones difíciles en todo el mundo, creen que en La Hora de Cuba lo merecemos. Eso significa que debemos tomarnos nuestro trabajo aún más en serio”.

“No pienso irme de Cuba. Voy a seguir trabajando aquí, haciendo periodismo por la libertad de Cuba”

La ceremonia de entrega está anunciada para el 18 de mayo en Estocolmo, capital de Suecia. Aunque Constantín –que recibió el Premio a la Libertad de Prensa 2021, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)– ha sido invitado a recibirlo, no podrá viajar, debido a que las autoridades cubanas lo mantienen regulado, esto es, con la prohibición de salir del país, desde 2019, salvo que emigre, una opción que rechaza, algo que reafirmó tras su última detención: “No pienso irme de Cuba. Voy a seguir trabajando aquí, haciendo periodismo por la libertad de Cuba”.

Para Iris Mariño, vicedirectora de La Hora de Cuba y quien estuvo en prisión domiciliaria por participar en las movilizaciones del 11 de julio de 2021, el premio “significa que el miedo no puede ser un obstáculo en tu vida. Vivir en dictadura y haber sido sometida por el aparato represor a disímiles actos de violencia psicológica, verbal y hasta física, no ha sido el factor que determine mi cotidianidad. Cada acción represiva que he vivido, cada obstáculo me ha hecho desear más la libertad y la democracia para Cuba y trabajar en pos de ello”.

En cuanto al medio georgiano Netgatzeti, CRD destaca que una de sus fundadoras, Mzia Amaglobeli, se encuentra en prisión desde el año pasado, por hacer periodismo en un país en el que se ha alertado que está al borde de una dictadura, tras la llegada al poder, desde 2012, del partido Georgian Dream.

Mzia Amaglobeli se encuentra en prisión desde el año pasado, por hacer periodismo en un país en el que se ha alertado que está al borde de una dictadura

El galardón, un referente en Europa en el área de derechos humanos, se entrega desde 2013 a quienes defienden derechos civiles en entornos restrictivos.

La Hora de Cuba es el primer medio de prensa de América en recibir el reconocimiento y la segunda organización en obtenerlo en el continente, luego de que la ONG venezolana Foro Penal, dedicada al registro de detenciones por motivos políticos y a la defensa jurídica gratuita, lo ganara en 2023.

Entre los galardonados anteriores de este premio figura el activista bielorruso Ales Bialiatski, que lo recibió en 2014, ocho años antes de que se le concediera el Premio Nobel de La Paz, en 2022, cuando estaba preso en espera de un juicio por “contrabando y financiamiento de acciones que violaban el orden público”. El defensor de derechos humanos fue condenado a 10 años de prisión, pero fue indultado en diciembre pasado, junto a 122 presos políticos más, por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.