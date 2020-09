La presidenta interina de Bolivia se retira de la carrera electoral

(EFE).- La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este jueves que retira su candidatura para las elecciones de octubre, algo que fue visto en el país tanto como un gesto a favor de otros contendientes como una derrota anticipada.

"Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia", dijo Áñez en un vídeo difundido a los medios.



"No es un sacrificio, es un honor", aseguró, ante el riesgo de dividir el voto contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales y que "acabe ganando la elección" del próximo 18 de octubre.





La hasta ahora candidata por la alianza Juntos afirmó que su decisión pretende "ayudar a la victoria de los que no queremos las dictadura" porque "si no nos unimos, vuelve Morales", añadió.



"Si no nos unimos, la democracia pierde, (...) la dictadura gana", añadió, por lo que instó a dejar de lado diferencias y "construir con unidad la libertad". "Quiero llamar a la unidad de los que creen en la democracia", afirmó, a la vez que agradeció la "comprensión" por su decisión en "un momento histórico".



Jeanine Áñez apostó por que haya "un candidato democrático para enfrenar al MAS" al que animó a defender una serie de programas iniciados por su Gobierno interino. Áñez indicó que seguirá como presidenta transitoria hasta la elección de un nuevo jefe de Gobierno tras los comicios generales.



La mandataria transitoria apareció en el vídeo de unos tres minutos y medio de duración acompañada del candidato de Juntos a la vicepresidencia, Samuel Doria Medina, de varios ministros del Gobierno interino y de políticos que apoyan a Áñez como el alcalde de La Paz, Luis Revilla.

El candidato de la agrupación Comunidad Ciudadana, el expresidente Carlos Mesa, segundo en las encuestas, aseguró en Twitter que valora la decisión de Áñez como "una contribución a la democracia".

Mesa: "Estamos siempre dispuestos al diálogo. La decisión de cerrarle el paso al MAS y abrir una nueva etapa donde primero esté la gente siempre será del pueblo boliviano"

"No es un desprendimiento, es una derrota. Se desplomó su candidatura desde que cedió, se arrodilló y pactó con el 'masismo", criticó por su parte otro de los principales candidatos, Luis Fernando Camacho, de la alianza Creemos.

El exlíder cívico Camacho consideró que la de Áñez era una candidatura "artificial, sostenida por encuestas amañadas".

El candidato de la alianza Libre 21, el expresidente Jorge Quiroga, publicó en redes sociales: "Hoy terminó lo que nunca debió empezar, la Presidenta bajó su candidatura". "Extendimos mandato solo para hacer elecciones, no cumplió. Eso fortaleció al MAS, dañó la transición, erosionó la economía", agregó.

Añez asumió el poder de forma interina en noviembre pasado con la convocatoria de elecciones como una de sus prioridades, pero los comicios previstos primero para mayo se pospusieron a septiembre y ahora a octubre por la pandemia de covid-19, entre críticas de que intentaba prorrogarse todo lo posible en el poder.

Evo Morales había advertido este pasado miércoles en redes sociales de que Áñez y su Gobierno "están en caída libre" y que renunciaría "por la unidad de la derecha, pero Bolivia sabe que lo hará por negociar impunidad. El 18 de octubre recuperaremos la democracia y venceremos a la crisis".

El anuncio de Áñez se divulgó un día después de que la encuesta electoral más amplia difundida hasta ahora en el país la sitúe en cuarto lugar en intención de voto, lejos incluso de poder disputar una segunda vuelta con el primero en los sondeos, el candidato del MAS, Luis Arce.

La alianza Juntos es una de las ocho candidaturas que concurren a las elecciones para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores.

