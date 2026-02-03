El presidente iraní anuncia que negociará con Estados Unidos tras las amenazas de Trump

La prensa estadounidense cree que Estambul acogerá una cita entre el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí

Teherán/El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, anunció este martes que ha dado instrucciones para que su país comience negociaciones con Estados Unidos, algo que se produce bajo las amenazas de una intervención militar de Washington.

“He dado instrucciones a mi ministro de Asuntos Exteriores para que, siempre que exista un entorno adecuado —uno libre de amenazas y expectativas irrazonables—, busque negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia y oportunidad”, dijo el mandatario en la red social X.

“Estas negociaciones se llevarán a cabo dentro del marco de nuestros intereses nacionales”, añadió Pezeshkian.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó en enero el despliegue de una flota de la Armada estadounidense en el golfo Pérsico y ha advertido que atacará Irán si no se alcanza un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear.

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se reunirán el viernes en Estambul (Turquía) para discutir un posible acuerdo nuclear, según medios estadounidenses como Axios y The New York Times.

Al encuentro también asistirían los ministros de Exteriores de Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán, según indicó un funcionario estadounidense a Axios.

Se trataría del primer contacto entre representantes de Washington y Teherán desde que las negociaciones se rompieron en junio del año pasado, tras el comienzo de la guerra que inició Israel contra Irán y en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes.

Ahora, Estados Unidos ha desplegado el portaaviones Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico después de que Trump afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país.

Según el balance oficial, en esas protestas hubo 3.117 muertos, mientras que la ONG opositora HRANA, con sede en EEUU., sitúa la cifra en 6.842 fallecidos y, estudia otros 11.000 posibles homicidios y más de 40.000 arrestos.

Además de la crisis derivada de estas protestas, Irán vive otra económica, su peor sequía en décadas y escasez de gas y electricidad, lo que ha generado un enorme descontento en la población, que se echó a las calles en diciembre y enero, y a quienes Trump prometió una ayuda que no llegó.

En las últimas jornadas se ha producido además una frenética actividad diplomática con la implicación de Turquía, Rusia, Catar y Egipto para tratar de detener la amenaza de una guerra que sacudiría la región.

No está claro lo que busca EE UU, aunque en sus mensajes en redes sociales, Trump ha apuntado al controvertido programa nuclear. Medios estadounidenses aseguran que, además del fin al enriquecimiento de uranio y la eliminación de sus reservas actuales, busca la limitación del alcance y del número de sus misiles balísticos y el fin del apoyo a grupos regionales de Hamás, Hizbulá y los hutíes del Yemen.

Esas condiciones supondrían para Teherán algo muy cercano a una rendición y que ya rechazó en las negociaciones del año pasado.

Irán ha insistido a lo largo de los años en que su programa nuclear es pacífico y se ha mostrado dispuesto a algún tipo de límite a su enriquecimiento de uranio, pero no a detenerlo ni a limitar sus misiles o su apoyo a grupos regionales.

Desde los bombardeos estadounidenses de sus tres principales instalaciones nucleares, Irán no puede enriquecer uranio, aunque tiene en su posesión 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, cercano al nivel necesario para desarrollar armas nucleares.

Si no está claro que está dispuesto a ceder Irán, lo que si necesita es el levantamiento de las sanciones económicas estadounidenses e internacionales para mejorar las condiciones de vida en el país, la única manera de aplacar el creciente descontento de la población.