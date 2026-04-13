El presidente iraní condena las críticas de Donald Trump al papa León XIV

Imagen publicada por el presidente Donald Trump, en la cual se retrata a sí mismo como Jesucristo.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó de "inaceptables" las palabras del líder estadounidense, sumándose a la ola de reacciones de obispos y aliados republicanos

Madrid/El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, condenó este lunes “el insulto” del mandatario estadounidense, Donald Trump, al papa León XIV, de quien dijo que es “terrible en política exterior”.

“Su Santidad el Papa Luis XIV, condenó el insulto dirigido a Su Excelencia en nombre de la gran nación de Irán”, dijo en X Pezeshkian.

“Declaro que la profanación de Jesús, el profeta de la paz y la hermandad, es inaceptable para cualquier persona libre. Le deseo gloria en Alá”, añadió.

Trump afirmó la víspera que el papa estadounidense es “terrible en política exterior” aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a “dejar de complacer a la izquierda radical”.

“El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque “está perjudicando a la Iglesia católica”.

El pontífice respondió a Trump que “el Evangelio es claro” y que “la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra”

El pontífice respondió a Trump que “el Evangelio es claro” y que “la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra”, según dijo durante el vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional.

“Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del Evangelio es muy claro: bienaventurados los que construyen la paz”, dijo el pontífice estadounidense en declaraciones a los periodistas que viajan en el avión junto a él.

León XIV aseguró además que no tiene “miedo” de la administración Trump o de “declarar fuertemente el mensaje del Evangelio”.

Las declaraciones de Donald Trump contra el papa han provocado reacciones inmediatas dentro y fuera de la Iglesia. El obispo estadounidense Robert Barron, cercano a sectores conservadores, pidió públicamente una disculpa al considerar los ataques “inapropiados y irrespetuosos”, mientras otros líderes católicos en EE UU cerraron filas con el pontífice y defendieron su papel como autoridad moral centrada en la paz.

Analistas vaticanos como Marco Politi han subrayado el carácter inusual del enfrentamiento, al tratarse de un choque directo entre un presidente y el papa, algo poco frecuente en la política contemporánea.

Dudo que el papa pierda el sueño por esto, Pero el resto de nosotros sí deberíamos perderlo. Porque esto es desquiciado, falto de caridad y anticristiano

El sacerdote jesuita y escritor estadounidense James Martin escribió en redes sociales: “Dudo que el papa pierda el sueño por esto, antes de iniciar su peregrinación a África. Pero el resto de nosotros sí deberíamos perderlo. Porque esto es desquiciado, falto de caridad y anticristiano. ¿Acaso no tiene fondo esta miseria moral?”.

También figuras de la política nacional, como la ex congresista republicana y ex aliada del presidente, Marjorie Taylor Greene, han condenado sus palabras: “Denuncio completamente esto y estoy rezando en contra de ello”, publicó en X.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó este lunes de ”inaceptables” las palabras del presidente de EE UU: “Creía que el sentido de mi declaración de esta mañana había quedado claro, pero lo reitero con mayor claridad. Considero inaceptables las palabras del presidente Trump dirigidas al Santo Padre”, afirmó Meloni en un comunicado.

La jefa del Gobierno italiano, reconocida aliada de Trump en Europa, subrayó que el papa es el jefe de la Iglesia católica y que es “justo y normal que invoque la paz y condene cualquier forma de guerra”.

Donald Trump aseguró este lunes que no se disculpará con el papa León XIV

Donald Trump aseguró este lunes que no se disculpará con el papa León XIV: "Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)", afirmó el mandatario ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre si se disculparía.

En este casi primer año de pontificado, aunque siempre en tono muy cauto, León XIV ha denunciado algunos riesgos de la política global, lamentó guerras como la de Irán e instó a “garantizar la soberanía” de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El pasado sábado, en el Vaticano, instó a los gobernantes del mundo a contener toda “exhibición de fuerza” y a “sentarse en mesas de diálogo y mediación”, y aunque no mencionó casos concretos, ese mensaje coincidió con las negociaciones de EE UU e Irán en Pakistán.