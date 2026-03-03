El presidente del Parlamento de Venezuela prioriza la recuperación económica sobre las elecciones

Jorge Rodríguez dice que la Asamblea prepara la reforma para abrir la minería a la inversión extranjera, entre otras 34 leyes previstas

Caracas/El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó este lunes que habrá elecciones en el país sudamericano, pero consideró prioritaria la recuperación económica tras "un período muy prolongado de sanciones".

"Claro que habrá elecciones. En Venezuela siempre hay elecciones (…). Hay unos períodos que están establecidos y, sin duda alguna, nosotros vamos a llegar a consensos, a acuerdos en lo político, pero lo más importante ahorita es la sociedad, lo más importante ahorita es la economía", afirmó Rodríguez en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, difundida en su canal de YouTube.

El parlamentario señaló que la presidenta encargada, su hermana, Delcy Rodríguez, está a cargo del Ejecutivo por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en vista de la "falta forzada" del mandatario, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Por esta situación, un escenario no contemplado en la Constitución venezolana, el jefe del Parlamento aseguró que no aplica el plazo de hasta 180 días establecido para los casos de "falta temporal" del presidente.

"En los próximos días" habrá conversaciones con "los factores políticos y de la sociedad", sin dar detalles, para promover un proceso de "fortalecimiento" de las instituciones y abrir el camino a una posible elección

Pese a ello, indicó que "en los próximos días" habrá conversaciones con "los factores políticos y de la sociedad", sin dar detalles, para promover un proceso de "fortalecimiento" de las instituciones y abrir el camino a una posible elección, que deberá lograrse "por la vía del consenso". A su juicio, en estos momentos "no es perentorio" definir una fecha o cuáles elecciones se deberían hacer primero.

"Para llegar a ese punto se necesita recorrer un camino previo, y ese camino previo es el fortalecimiento institucional", subrayó.

Asimismo, consideró que desde que se retomaron las relaciones con EE UU ha habido una relación de "respeto" y reconoció que ese país ha actuado para levantar algunas de las sanciones "importantes", especialmente en el sector petrolero.

"Desde mi punto de vista podría ser más rápido", apuntó el parlamentario.

Este lunes, la presidenta encargada celebró que el presidente estadounidense, Donald Trump, considere a Venezuela "amigos" y "socios", pero reiteró la petición de que levante todas las sanciones impuestas contra el país suramericano.

En la entrevista, Rodríguez dijo que el Parlamento prepara ahora una reforma para permitir la inversión extranjera en el sector de minería y permitir "que empresas extranjeras grandes puedan entrar para la explotación del oro, para la explotación de diamante, para la explotación de las llamadas tierras raras".

Según indicó, la Asamblea tiene previsto sancionar unas 34 leyes este año, principalmente para que "acompañen" lo que llamó un "proceso de reformulación económica".

"Seguramente en la medida de que se esté dando este proceso de revitalización económica, del nuevo orden político, la Asamblea Nacional tendrá que tomar posiciones en leyes relacionadas con la economía, relacionadas con la protección a la gente y relacionadas con la política", añadió el parlamentario.

En este sentido, dijo que la reforma de minería y una ley de aceleración de trámites son lo "más cercano" dentro del cronograma del plan legislativo, además de "algunas leyes políticas", sobre las cuales no dio detalles.

Consultado sobre la posibilidad de devolver activos expropiados por el Estado en las últimas dos décadas a empresas privadas, el diputado reconoció que "hubo casos concretos" que fueron errores

Esta reforma de minería se suma a la reciente reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada por la AN y que abrió este sector a la inversión privada y extranjera para la producción petrolera y que, dijo el diputado, hizo "más competitiva" la industria venezolana "a los efectos de que la inversión extranjera fluyera mucho más".

Consultado sobre la posibilidad de devolver activos expropiados por el Estado en las últimas dos décadas a empresas privadas, el diputado reconoció que "hubo casos concretos" que fueron errores.

Como ejemplo, indicó que "fue un error" el caso de la empresa Agroisleña, expropiada en el año 2010 por el Gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y participada en alrededor de un 80% por el grupo español Agroinsumos, que en 2016 presentó una demanda por el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

A juicio del parlamentario, en el caso de esta empresa, que consideró fue "uno de los consorcios más grandes en materia de insumos agrícolas", se debió buscar una solución consensuada, y añadió que cree que el Gobierno encargado "ya está trabajando" sobre la posibilidad de la devolución de activos expropiados para este tipo de casos.

Desde la aprobación de la reforma de hidrocarburos, la mandataria encargada recibió en el país al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, con quien selló un acuerdo energético a largo plazo, y ha sostenido encuentros con representantes de petroleras extranjeras, como la española Repsol y la británica Shell.