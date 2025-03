Para el presidente de Polonia hay diferentes interpretaciones de lo ocurrido en el Despacho Oval

Cracovia/Londres/El presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo este sábado que puede haber diferentes interpretaciones de lo ocurrido el viernes en el Despacho Oval, donde el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo una tensa discusión con su homólogo estadounidense Donald Trump, sobre la paz con Rusia. Según recoge la agencia pública de noticias polaca PAP, Duda, al ser preguntado sobre si Trump y su vicepresidente, JD Vance, faltaron el respeto a Zelenski en el Despacho Oval, respondió que puede "haber diferentes evaluaciones de la situación".

"Recordemos que la reunión tuvo lugar en el Despacho Oval, el centro neurálgico de Estados Unidos, y algunos probablemente dirán, no sin razón, que también es el centro neurálgico del mundo, cuando se trata de política", señaló el jefe de Estado polaco. "Y todo político, incluso de las mayores potencias europeas, entiende que hay ciertos cánones y normas de comportamiento que todos han cumplido hasta ahora", abundó Duda.

Donald Tusk, primer ministro polaco, fue de los primeros líderes europeos en reaccionar tras ocurrir la tensa discusión en Washington, pues rápidamente mostró su apoyo a Zelenski. "Querido Zelenski, queridos amigos ucranianos: no están solos", dijo Tusk en su cuenta de la red social X.

El secretario general de la Otan, Mark Rutte, llamó este sábado a Zelenski a "encontrar una forma para recomponer su relación" con Trump, y le pidió que "respete todo lo que ha hecho" por Ucrania. En una entrevista con la BBC, Rutte calificó de "muy desafortunada" la tormentosa reunión entre Zelenski y Trump el viernes en la Casa Blanca. "He hablado por teléfono dos veces con Zelenski y le he dicho que tenemos que seguir juntos para alcanzar una paz duradera (...). Le he dicho que tenemos que respetar lo que Trump ha hecho hasta ahora por Ucrania", dijo.

Se refirió específicamente a los lanzamisiles portátiles Javelin, que Trump facilitó en 2019 a Kiev, sin los cuales "Ucrania no habría tenido ni una oportunidad" en el momento de la invasión rusa, en 2022. "Hay que darle (a Trump) crédito por eso y por todo lo que todavía está haciendo", expresó.

Rutte trasladó igualmente a Zelenski que "debe encontrar una forma de recomponer su relación con Trump" y elogió al estadounidense por "romper el bloqueo" en la guerra al tomar la iniciativa de hablar con Rusia. El ex primer ministro holandés se mostró convencido de que el presidente estadounidense está "comprometido" con la Otan y con conseguir una paz justa y duradera en Ucrania.

Para Rutte, un acuerdo no debería ser una reedición de los pactos de Minsk de 2014 , tras la ofensiva de milicias separatistas apoyadas por tropas rusas en el Donbás, este de Ucrania.

Al respecto de la cumbre europea convocada para mañana por el primer ministro británico, Keir Starmer, en Londres, en la que él también participará, el jefe de la Otan destacó que servirá para "ver qué pueden hacer los países europeos para apoyar un acuerdo de paz". "Espero que muchos países mañana salgan diciendo que si se llega a un acuerdo de paz, estarán dispuestos a ayudar a que haya garantías de seguridad", en aparente alusión a la presencia de tropas de paz, que el Reino Unido ya se ha mostrado dispuesto a aportar.

Preguntado por la declaración de la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, quien ayer afirmó que "el mundo libre debe encontrar un nuevo líder", Rutte recordó que EE UU es "más del 50% de la Otan y el mayor país de la alianza".

Por su parte, Starmer ofreció este sábado una calurosa bienvenida al presidente ucraniano a su llegada a su residencia de Downing Street para mantener una reunión previa a la cumbre europea del domingo en Londres. La recepción al líder ucraniano contrastó de manera rotunda con la tensión de su encuentro con Washington.

En lugar de esperar al ucraniano en la puerta del número 10 de Downing Street, como suele ser habitual, Starmer acudió a su encuentro para recibirle con un abrazo y una sonrisa, a lo que Zelenski respondió de igual forma. "Eres muy, muy bienvenido", le dijo Starmer a Zelenski, según las imágenes difundidas del comienzo de la reunión en el interior de la residencia.

El ucraniano iba vestido con un atuendo militar idéntico al que llevaba el viernes en la Casa Blanca y por el que fue recriminado de manera despectiva por un periodista de una televisión estadounidense.

Decenas de periodistas esperaban en Londres la llegada de Zelenski, mientras que un nutrido grupo de manifestantes recibió al presidente con aplausos y gritos de ánimo a la entrada de las verjas que protegen el despacho y residencia oficiales del primer ministro británico.

Al comienzo del encuentro, Starmer aludió a los ánimos de los ciudadanos que esperaban al ucraniano, que, a su juicio, representan "cuánto apoya la gente del Reino Unido a Ucrania para conseguir una paz duradera, con soberanía para Ucrania". Un Zelenski que pareció por momentos emocionado se mostró muy agradecido a Starmer y al apoyo británico desde el comienzo de la guerra, así como al rey Carlos III, quien lo recibirá mañana después de la cumbre en su palacio de Sandringham.

Además, se declaró "feliz" por el acuerdo estratégico de cien años que el Reino Unido rubricó a comienzos de año con Ucrania, el único de ese tipo que tiene este país. El encuentro entre Starmer y Zelenski tuvo lugar este sábado de manera imprevista, pues según la agenda facilitada por el Gobierno británico se iba a celebrar el domingo, justo antes de la cumbre con los países europeos.