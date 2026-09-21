La principales cadenas de televisión estadounidenses suspenden su cobertura de Trump tras el veto

Corresponsal sénior de CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes, en la cabina de transmisión situada en el Jardín Norte de la Casa Blanca, en Washington D. C., el pasado viernes.

CNN, MS NOW y 'Politico' presentaron este lunes una demanda contra el mandatario ante un juez federal en Washington por prohibírsele la entrada a la Casa Blanca

Washington/Madrid/Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos, ABC, CBS, Fox News y NBC, acordaron este lunes suspender la cobertura conjunta de los actos del presidente Donald Trump tras la decisión del mandatario de vetar que CNN, MS NOW y Politico puedan acceder a la Casa Blanca para realizar su trabajo.

Las cuatro cadenas, que comparten con CNN la responsabilidad de ofrecer cobertura televisiva de los eventos presidenciales, lo que supone la distribución de imágenes a todo el mundo, decidieron solidarizarse con sus compañeros vetados.

Trump, que anunció la prohibición el pasado viernes, volvió a defender su postura este lunes asegurando en un mensaje en su red social Truth Social que "la Casa Blanca no está emprendiendo un ataque contra la prensa libre", sino que "está emprendiendo un ataque contra las fake news (noticias falsas), un fenómeno que ha crecido como un cáncer en nuestro querido Estados Unidos de América".

Desde la cuenta en X de la Casa Blanca, además, se ha publicado un críptico mensaje que parece tener que ver con la decisión de las cadenas. Acompañado de la imagen de un televisor con las viejas imágenes de nieve y de carta de ajuste empleadas cuando no había programación, entre las que se colaba por un segundo la efigie en blanco y negro del presidente Trump, el tuit decía: "Algo se acerca, permanezca en antena".

La demanda podría dar lugar a audiencias y alegatos legales por parte de la Administración esta misma semana, según informaron los medios afectados en un comunicado conjunto

Los medios afectados por el veto (CNN, MS NOW y Politico) presentaron este mismo lunes una demanda contra el mandatario ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D.C.

La demanda podría dar lugar a audiencias y alegatos legales por parte de la Administración esta misma semana, según informaron los medios afectados en un comunicado conjunto.

"Esta mañana (lunes), notificamos al Gobierno que presentamos una demanda hoy mismo para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa", indican los medios.

"Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes", aseguran.

Además, los medios van a solicitar al tribunal que les restablezca el acceso a la Casa Blanca lo antes posible y presentarán una petición separada para solicitar una orden de emergencia que se mantenga vigente mientras se desarrolla el litigio.