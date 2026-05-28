Prisión por fraude migratorio para uno de los militares imputados junto a Raúl Castro en EE UU

Luis Raúl González-Pardo, a la izquierda, en una imagen incluida en los archivos de la fiscalía que lo ha condenado por fraude.

El piloto cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez fue sentenciado a siete meses de cárcel luego de admitir que mintió en los formularios

Miami/Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, un piloto cubano que fue imputado la semana pasada junto con el ex presidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, fue condenado este jueves a siete meses de prisión en Estados Unidos por mentir en los formularios de inmigración. La condena llega una semana después de que el acusado, que entró en territorio estadounidense con parole humanitario, admitiera su culpabilidad por fraude para obtener el visado.

El hombre ya se hallaba en una prisión estatal, por lo que se espera que salga de la cárcel antes de que se cumpla ese plazo.

González-Pardo Rodríguez es uno de los cinco militares a los que el Departamento de Justicia estadounidense imputó la semana pasada, junto con Castro, por la muerte de cuatro personas –tres ciudadanos estadounidense y un residente legal, todos ellos de origen cubano– en el derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate en 1996. El resto de militares son Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez. La acusación incluye cuatro cargos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves.

El Gobierno estadounidense no ha detallado cuáles pueden ser los siguientes pasos para el procesamiento de Raúl Castro

A diferencia de González-Pardo Rodríguez, quien ya se hallaba en Estados Unidos en el momento de la imputación, Castro, de 94 años, permanece en Cuba y el Gobierno estadounidense no ha detallado cuáles pueden ser los siguientes pasos para su procesamiento.

Durante el anuncio de la acusación, la semana pasada, el fiscal general interino, Todd Blanche, aseguró que el ex presidente cubano comparecería ante la Justicia "por su propia voluntad u otra forma", aunque eludió responder si Washington planea una operación en Cuba similar a la que desarrolló en Venezuela el 3 de enero para capturar al entonces gobernante, Nicolás Maduro.

Según Cuba, el ataque bajo escrutinio en este caso tuvo lugar en aguas jurisdiccionales de Cuba, en legítima defensa y después de más de una decena de alertas, por lo que no violó el derecho internacional, aunque los informes de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, acreditaron que las aeronaves fueron derribadas en espacio aéreo internacional.

Imagen más actual de González-Pardo, incluida en su ficha como represor de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. / FHRC

Hermanos al Rescate era una organización sin fines de lucro fundada en Miami por José Basulto a inicios de los años 90. Sus miembros patrullaban aguas internacionales en busca de balseros cubanos que intentaban huir de la Isla, mientras La Habana los acusaba de violar su espacio aéreo y de realizar provocaciones políticas.

Investigaciones posteriores revelaron que al menos dos agentes cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate proporcionaron información detallada sobre las rutas y horarios de vuelo al Gobierno cubano, lo que facilitó la operación militar por parte del régien. En 2003, un tribunal federal estadounidense acusó a un general cubano y a dos pilotos de combate por el derribo, pero no se presentaron entonces cargos formales contra los hermanos Castro.

En junio de 1996, el Nuevo Herald publicó un audio en el que se oye a Raúl Castro decir: “Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban... Claro, con uno cohetazo de esos avión-avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego, y va a caer arriba de la ciudad. Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan”. En el mismo documento sonoro, el entonces jefe de las Fuerzas Armadas habla de dar "facultades" a "cinco generales".