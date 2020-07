El destacado activista prodemocrático Nathan Law abandona Hong Kong

(EFE).- El joven activista Nathan Law, uno de los líderes más destacados del movimiento prodemocrático hongkonés y dirigente del partido Demosisto, ha abandonado la excolonia británica con destino desconocido, informó él mismo en las redes sociales.

"He dejado ya Hong Kong y continúo la labor de defensa a nivel internacional. Basado en la valoración de riesgos, no debo revelar demasiado sobre dónde me encuentro y mi situación personal ahora", escribió Law a los periodistas en un grupo de WhatsApp.

Law dijo que en el Congreso de EE UU habló sobre "la ilegalidad del régimen" y que tanto su intervención como su presencia en la ciudad semiautónoma china "pondrían su propia seguridad en grave riesgo"

Law, que el jueves había declarado por videoconferencia ante una Comisión del Congreso de Estados Unidos, ocasión en la que criticó la nueva ley de seguridad nacional para Hong Kong aprobada por China, explicó esta madrugada también su decisión en la red social Twitter.

En un mensaje, dijo que en el Congreso de EE UU habló sobre "la ilegalidad del régimen" y que tanto su intervención como su presencia en la ciudad semiautónoma china "pondrían su propia seguridad en grave riesgo" dadas las circunstancias.

"Ningún hongkonés vive con la ilusión de que Pekín tiene alguna intención de respetar nuestros derechos básicos y honrar sus promesas hacia nosotros", añadió en otro mensaje.

Law señaló que tomar la decisión de marcharse "no es fácil", que sus responsabilidades "se harán solo más pesadas en el camino" y que el "frente internacional es lo que lo que los hongkoneses deben aún defender".

El joven, que había anunciado su intención de concurrir a las elecciones legislativas de Hong Kong el próximo septiembre, tampoco reveló el lugar desde el que testificó ante el Congreso estadounidense, junto al también activista Brian Leung Kai-ping, que se encuentra en Estados Unidos.

Leung fue uno de los manifestantes que entraron en la sede del Consejo Legislativo hongkonés el 1 de julio de 2019 y que se quitó la máscara dentro del hemiciclo.

Law junto a Joshua Wong, Agnes Chow y otros dirigentes de Demosisto habían anunciado el pasado martes que dejaban su formación, horas antes de que entrase en vigor la ley de seguridad y poco antes de que el propio partido comunicase su disolución.

Su última aparición pública en Hong Kong fue el pasado sábado en un foro sobre las primarias para elegir candidatos a las elecciones legislativas de septiembre.

Law fue uno de los más destacados líderes de la conocida como Revolución de los paraguas, una protesta en forma de acampada en el centro de la ciudad, que se extendió durante casi 80 días en 2014.

En 2016, cuando tenía apenas 23 años, fue elegido como el diputado más joven del Consejo Legislativo, aunque fue excluido del mismo un año después, en una polémica decisión por no haber prestado juramento correctamente.

Efe se puso hoy en contacto con el hasta el martes secretario general de Demosisto, Joshua Wong, pero éste declinó indicar si todavía se encontraba en Hong Kong o había igualmente abandonado la ciudad.

